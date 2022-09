LIVE TEXT Georgia condamnă „referendumurile” organizate de forțele pro-ruse pe teritoriile ocupate ale Ucrainei: „Susținem cu fermitate suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”. Război în Ucraina, ziua 217

Este a 217-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Autoritățile pro-ruse din regiunea separatistă Donețk au anunțat rezultatele „referendumului”. Conform rezultatelor preliminare, 2.116.800 de persoane au „votat” pentru „aderarea teritoriului la Rusia”, în timp ce 4.938 ar fi votat împotrivă. Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a declarat, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, că dacă Rusia recunoaște rezultatele „referendumurilor”, nu mai are nimic de discutat cu președintele rus Vladimir Putin.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. De atunci, sute de sate și orașe din Ucraina au fost distruse de rachetele rușilor, iar sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele pentru a se salva din calea războiului.

UPDATE 16:55 Georgia condamnă „referendumurile” organizate de Federația Rusă pe teritoriile ucrainene.

„Aceste încercări de anexare a teritoriilor ucrainene sunt inacceptabile. Georgia susține cu fermitate suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”, anunță Ministerul Afacerilor Externe al Georgiei.

Așa-numitele referendumuri privind „aderarea la Rusia” a regiunilor separatiste Donețk, Lugansk și regiunea Zaporojie au avut loc pe 23 și 27 septembrie.

Ucraina și țările occidentale consideră că „referendumurile” sunt ilegale și nu recunosc rezultatele acestora.

