Rada Supremă a Ucrainei a votat luni, 15 august, prelungirea Legii marțiale şi a mobilizării generale, cu 90 de zile, până pe 21 noiembrie 2022. Volodimir Zelensky i-a demis pe șefii departamentelor Serviciului de Securitate al Ucrainei din regiunile Kiev, Lvov și Ternopol. Mai multe rachete au fost lansate luni asupra orașului Harkov. Primarul orașului, Igor Terehov, spune că, cinci oameni au fost răniți în urma atacului.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 22:15 Prim-viceministrul Afacerilor Interne al Ucrainei, Evgheni Yenin, a declarat că o cincime din teritoriul Ucrainei este contaminat cu explozibili, relatează RBC.ua.

Yenin a explicat că o cincime din teritoriul Ucrainei este contaminat cu mine, bombe aeriene, obuze care nu au explodat.

„De la începutul războiului, unitățile pirotehnice ale Serviciului de Stat de Urgență au descoperit, confiscat și neutralizat deja peste 180 000 de obiecte explozive, a fost sondat un teritoriu de peste 68 000 de hectare”, a spus Yenin.

Potrivit acestuia, deminarea teritoriilor deocupate continuă. În regiunea Kiev, pirotehnicienii au curățat timp de 5 luni teritoriile unde aveau loc ostilitățile.

„De exemplu, până la 1 000 de obiecte explozive pe zi sunt încă neutralizate în regiunea Kiev și, în total, peste 60 000 de muniții au fost neutralizate acolo în acest timp, iar această activitate continuă”, a explicat Yenin.

UPDATE 21:30 Un tribunal susținut de separatiștii pro-ruși din Donețk a acuzat luni cinci cetățeni străini, capturați în timp ce luptau de parte forțele ucrainene, că ar fi mercenari, spunând că trei dintre ei ar putea risca pedeapsa cu moartea, scrie Reuters.

Britanicul John Harding, croatul Vjekoslav Prebeg și suedezul Mathias Gustafsson, care au fost capturați pe teritoriul orașului Mariupol, riscă o posibilă condamnare la moarte în temeiul legilor autoproclamatei Republici Populare Donețk, potrivit presei de la Kremlin, citată de Reuters.

Alți doi britanici, Dylan Healy și Andrew Hill, au fost, de asemenea, acuzați, dar nu riscă să fie executați. Toți cei cinci acuzați au pledat nevinovați față de acuzații.

Ca răspuns la acuzațiile aduse lui Prebeg, Ministerul croat de Externe a declarat că „Croația respinge rechizitoriul și nu îl consideră fondat și legal, deoarece se opune dreptului internațional și convențiilor internaționale privind tratamentul civililor deținuți și al prizonierilor de război. „

Guvernele străine au refuzat să negocieze cu Republica Populară Donețk, una dintre cele două entități susținute de Rusia care controlează părți din regiunea Donbas din estul Ucrainei din 2014, invocând statutul său recunoscut internațional ca parte a Ucrainei.

UPDATE 20:25 Letonia a donat patru elicoptere armatei Ucrainei. Despre aceasta a anunțat ministrul apărării al Letoniei Artis Pabriks.

„Forțele aeriene ucrainene tocmai au primit patru elicoptere donate de Letonia”, a scris ministrul.

