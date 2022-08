Surse ruse și ucrainene au raportat marți, 16 august, explozii în Crimeea. Potrivit imaginilor distribuite de presa locală, ar fi avut loc o serie de explozii la un depozit de muniții rusești, la o substație electrictă din districtul Dzhankoiskyi și pe un aerodrom de lângă Hvardiiske, Crimeea. Aceste explozii ar fi provocat atât daune semnificative armatei ruse, cât și perturbări ale logisticii Rusiei. Forțele ruse ar fi folosit Dzhankoi ca nod feroviar pentru transportul trupelor și echipamentelor către așezările ocupate din sudul Ucrainei. Autoritățile ruse au suspendat temporar serviciile feroviare de pasageri din Rusia către Crimeea, în urma atacului. Forțele ucrainene nu și-au revendicat oficial responsabilitatea pentru aceste explozii. Totuși, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, atacurile asupra pozițiilor rusești din Crimeea ar putea fi parte a unei „contraofensive coerente” ucrainene pentru a recâștiga controlul asupra malului de vest al râului Nipru.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:53 Flota rusă de la Marea Neagră, cu sediul în Crimeea anexată, are un nou comandant, a anunțat miercuri agenţia rusă de ştiri RIA, după ce bazele militare ruse din peninsula au fost zguduite de explozii în ultimele nouă zile.

RIA citează surse militare, care au precizat că noul șef este Viktor Sokolov.

UPDATE 20:55 Forţele armate ucrainene au anunţat miercuri distrugerea unei baze militare ruse la Nova Kahovka, în regiunea ocupată Herson, operaţiune în care ar fi decedat între 10 şi 15 soldaţi ruşiю

Departamentul pentru comunicare strategică al armatei ucrainene a publicat o înregistrare video pe contul său Telegram în care se pot vedea clădiri distruse, dărâmături şi vehicule calcinate.

Conform informaţiilor preliminare, acest videoclip confirmă un caz reuşit de „fumat într-un loc neautorizat”, afirmă departamentul.

„S-a stabilit că între 10 şi 15 ocupanţi au părăsit definitiv chat-ul şi că mulţi alţii se pregătesc să plece”, adaugă pe aceeaşi tonalitate ironică departamentul de comunicare.

Nova Kahovka, un oraş cu aproximativ 50.000 de locuitori înainte de război, este astăzi unul dintre principalele centre logistice pentru forţele ruse din regiunea Herson.

UPDATE 19:22 Secretarul general al ONU António Guterres a ajuns la Lvov. Joi, 18 august, Guterres are programată o întrevedere cu președintele Ucrainei Volodimir Zelensky și cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan, transmite serviciul de presă al Secretarului General al ONU.

.@antonioguterres arrived Lviv where, tomorrow, he will meet @ZelenskyyUa & @RTErdogan. pic.twitter.com/PC1tBbXOF6