LIVE TEXT Centrala nucleară de la Zaporojie, atacată cu obuze. ONU avertizează: „Nu vă jucaţi cu focul”. Război în Ucraina, ziua 270

Suntem în ziua cu numărul 270 a războiului din Ucraina, pornit l 24 februarie de Vladimir Putin. Sâmbătă, remierul britanic Rishi Sunak a făcut o vizită surpriză la Kiev pentru a se întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky. În capitala Ucrainei, prim-ministrul britanic a anunțat despre un pachet de ajutor pentru apărarea aeriană în valoare de 50 de milioane de lire sterline pe care îl va acorda Marea Britanie Ucrainei.

Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, aflată sub controlul Rusiei, a fost zguduită de bombardamente duminică, atrăgând condamnări din partea organismului ONU de supraveghere nucleară, care a avertizat că astfel de atacuri riscă să producă o catastrofă nucleară majoră, relatează Reuters.

Peste o duzină de explozii au zguduit cea mai mare centrală nucleară din Europa sâmbătă seară şi duminică, a declarat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA). Moscova şi Kievul se acuză reciproc pentru bombardarea obiectivului, scrie Agerpres.

Atât Kievul, cât şi Moscova s-au acuzat reciproc de atacuri asupra centralei ce riscă un accident nuclear în mai multe rânduri în timpul conflictului. Ele s-au acuzat din nou duminică.

La rândul ei, compania de energie nucleară a Ucrainei, Energoatom, a acuzat armata rusă că a bombardat centrala şi a spus că există cel puţin 12 lovituri asupra infrastructurii.

Rusia a bombardat o zonă rezidențială din Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk în noaptea de 19 spre 20 20 noiembrie, rănind un bărbat de 59 de ani, a declarat guvernatorul regiunii pe Telegram, scrie The Kiev Independent.

