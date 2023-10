LIVE TEXT Papa Francisc: Continuăm să ne rugăm pentru Ucraina şi pentru Orientul Mijlociu. 613 zile de război în Ucraina

„Nu renunţăm. Continuăm să ne rugăm pentru Ucraina, de asemenea pentru situaţia gravă din Palestina şi Israel şi pentru celelalte regiuni de război”, a spus Papa Francisc, la finalul Angelusului, mulţumind „tuturor în multe locuri şi în moduri diferite s-au alăturat Zilei de post, rugăciune şi penitenţă pe care am trăit-o vinerea trecută, implorând pacea în lume”.

Ministerul rus al Apărării a declarat duminică că forțele sale au distrus zeci de drone ucrainene deasupra Mării Negre și a nord-vestului peninsulei Crimeea. Mai multe explozii au fost auzite în apropiere de Chornomorske și Saky, în Crimeea, sâmbătă seară, potrivit mai multor canale Telegram.

Cea de-a treia rundă de discuţii de pace susţinute de Ucraina a început în Malta, cu reprezentanţi din peste 50 de ţări. În timpul întâlnirii de două zile, preşedintele ucrainean speră să obţină sprijin pentru planul său în 10 puncte de a pune capăt războiului.

„Această întâlnire este un semnal puternic că unitatea este păstrată în Ucraina”, a declarat Andriy Yermak, şeful biroului prezidenţial, la începutul acestei săptămâni. Summitul de la Malta intenţionează să găzduiască consilieri politici şi de securitate naţională, conform Mediafax.ro.

Ministerul rus al Apărării a declarat pe 29 octombrie că forţele sale au distrus 36 de drone ucrainene peste Marea Neagră şi nord-vestul Crimeei.

Imagini după atacurile rusești din regiunea Herson, publicate de ministerul de ucrainean:

The Ukrainian Interior Ministry published photos of the aftermath of massive Russian strikes on the Kherson region. pic.twitter.com/2LSrvxwKE2