LIVE TEXT/ 120 de zile de război în Ucraina. Autoritățile ucrainene susțin că 22 de civili, inclusiv persoane cu dizabilități, au fost evacuați din orașul Lisichansk

Rusia continuă atacul asupra regiunilor din estul Ucrainei. Șeful administrației regionale din Lugansk, Serghei Gaidai, anunță că rușii au ocupat încă două localități din regiune, Loskutovka și Rai-Aleksandrovka. Președintele Administrației Militare Regionale din Odesa Serghei Bratciuk susține că rușii se pregătesc că atace Odesa: „Nivelul de amenințare este ÎNALT”.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 20:22 22 de civili, inclusiv persoane cu dizabilități, au fost evacuați din orașul Lisichansk. Despre asta a anunțat șeful administrației regionale din Lugansk, Serghei Gaidai.

De asemenea, 4,5 tone de kituri alimentare și apă potabilă au fost livrate în oraș de către administrația militară regională și Crucea Roșie.

Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, trupele ruse încearcă să stabilească controlul deplin asupra orașului Severodonețk, bombardând orașul cu artilerie.

Conform autorităților ucrainene, un număr mare de civili se află încă în Lisichansk. Evacuarea este dificilă din cauza bombardamentelor constante.

UPDATE 18:45 Forțele ruse vor încerca să cucerească orașele Severodonețk și Lisichansk în perioada următoare, iar apoi își vor concentra eforturile asupra capturării orașelor Kramatorsk și Sloviansk. Declarația a fost făcută de ministra adjunctă ucraineană a Apărării, Anna Maliar, scrie novosti.dn.ua.

„În viitorul apropiat, trupele rusești vor încerca să captureze Severodonețk și Lisichansk”, a declarat Maliar.

Potrivit acesteia, comandamentul rus are nevoie de o scuză pentru a declara că și-a îndeplinit sarcina de a ajunge la granițele geografice ale regiunilor Lugansk și Donețk.

„În viitor, inamicul intenționează să își concentreze eforturile asupra capturării celor mai mari orașe din regiunea Donețk – Kramatorsk și Slaviansk”, a declarat ministrul adjunct.

Maliar a subliniat că forțele armate ucrainene sunt pregătite pentru orice situație.

UPDATE 16:58 Ministrul ucrainean al Apărării a anunțat că sistemele de rachete HIMARS au ajuns în Ucraina. Alexei Reznikov i-a mulțumit secretarului american al apărării, Lloyd Austin, pentru armele oferite.

„Îi mulțumesc colegului meu american şi prieten, secretarul apărării Lloyd Austin, pentru aceste instrumente puternice! Vara va fi fierbinte pentru ocupanții ruşi. Şi ultima pentru unii dintre ei”, a scris pe Twitter ministrul ucrainean al Apărării Alexei Reznikov.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp