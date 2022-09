LIVE TEXT Forțele armate ucrainene au eliberat peste 30 de așezări în regiunea Harkov, susține Zelenski. Război în Ucraina, ziua 198

Este a 198-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că armata a lansat cu succes o contraofensivă în direcția Harkov, avansând aproape 50 km în trei zile. Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a afirmat că forțele ucrainene au recucerit orașul Balakliia din regiunea Harkov.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie 2022. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 22:10 Forțele armate ale Ucrainei au eliberat deja peste 30 de așezări din regiunea Harkov. Acest lucru a fost declarat de către președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vineri seară.

„În prezent, Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat și au preluat controlul a peste 30 de așezări din regiunea Harkov. În unele sate din regiune, măsurile de verificare și securizare a teritoriului sunt în desfășurare, preluăm treptat controlul asupra noilor așezări – returnăm steagul ucrainean și protecția poporului nostru peste tot”, a spus el.

UPDATE 22:00 Federația Rusă a suferit pierderi pe direcțiile Donețk și Yuzhnobugsky, susține Statul Major al al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit ultimului raport, în timpul zilei de vineri, pentru a sprijini acțiunile grupurilor terestre, aeronavele Forțelor de Apărare au făcut mai mult de 10 lovituri, în timpul cărora echipamentele militare, sistemele de apărare aeriană și o cantitate semnificativă de forță de muncă au fost distruse în punctele forte în direcțiile Donețk și Yuzhnobugsky.

„Unitățile de apărare aeriană din diferite direcții au distrus cel puțin două UAV-uri inamice. Trupele de rachete și artileria grupărilor terestre de trupe continuă să îndeplinească sarcini de distrugere prin foc a forței de muncă și a echipamentelor militare, perturbarea sistemului de comandă și control al inamicului şi sprijin logistic. Trei posturi de comandă inamice, un punct de trecere de pontoane, 28 de concentrări de oameni și echipamente au fost lovite de focuri de armă. De asemenea, au fost lovite depozite de muniții și poziții de tragere ale artileriei inamice. Rezultatele sunt în curs de verificare”, a transmis Statul Major General.

UPDATE 19:00 Prim-ministrul Poloniei Mateusz Morawiecki și președintele Letoniei Egils Levits au sosit într-o vizită la Kiev.

În timpul vizitei lor, premierul și liderul Letoniei s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Astăzi sunt la Kiev pentru a-l asigura pe președintele Zelenski că Letonia va continua să ofere un sprijin puternic Ucrainei până la victoria în acest război. Letonia este apărătorul său. Letonia va ajuta la lucrările de restaurare. Slavă Ucrainei!”, a scris președintele Letoniei.

Today I am in #Kyiv to assure @ZelenskyyUa of Latvia’s continued strong support to #Ukraine until victory in this war. #Latvia is your advocate. Latvia will help in the reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26