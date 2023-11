LIVE TEXT Comisia Europeană va aloca 50 de milioane de euro pentru refacerea infrastructurii portuare din Ucraina. Război în Ucraina, ziua 640

UPDATE 20:00 Comisia Europeană va oferi 50 de milioane de euro pentru repararea infrastructurii portuare ucrainene deteriorate în urma atacurilor rusești. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat astăzi acest lucru pe profilul său de pe platforma X.

Într-o scrisoare adresată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a fost atașată la postare, șefa Comisiei Europene a declarat că exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagră sunt de o importanță critică pentru piața mondială și pentru economia ucraineană.

Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.



In this effort, you can count on the EU.



We continue enhancing our Solidarity Lanes and will provide €50 million to repair your port infrastructure.



Together we ship Ukrainian grain to the world.@ZelenskyyUa pic.twitter.com/2kEELoEKKD