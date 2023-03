LIVE TEXT Statul Major al Ucrainei susține că armata ucraineană a respins 41 de atacuri rusești în 24 de ore: Luptele grele continuă în Bahmut, Avdiivka și Marinka. Război în Ucraina, ziua 397

UPDATE 22:00 Trupele rusești își concentrează principalele eforturi pe ofensiva din direcțiile Liman, Bahmut, Avdiivka și Marinka. Acolo, forțele de apărare ale Ucrainei au respins 41 de atacuri într-o singură zi. Cele mai aprige bătălii continuă în Bahmut, Avdiivka și Marinka, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Pe parcursul zilei, rușii au efectuat șapte lovituri aeriene și 10 lovituri cu rachete, precum și peste 15 atacuri cu lansatoare de rachete asupra pozițiilor trupelor ucrainene și a infrastructurii civile. Federația Rusă utilizează pe scară largă rachete ghidate sol-aer S-300 pentru lovituri cu rachete, susține Kievul. Statul Major General avertizează că există în continuare riscul unor noi atacuri pe teritoriul Ucrainei.

UPDATE 21:39 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a vizitat luni, 27 martie, orașul Nikopol din regiunea Dnepropetrovsk, care este bombardat în mod constant de trupele rusești. Președintele a discutata cu reprezentanții administrației regionale despre situația din raionul Nikopol, despre consecințele loviturilor asupra orașelor Nikopol, Marganeț și a altor localități.

UPDATE 21:18 Trupele rusești au bombardat luni seara orașul Berislav din regiunea Herson. În urma bombardamentelor, trei persoane au fost rănite, a anunțat șeful administrației militare a regiunii, Aleksandr Prokudin.

„Berislav a fost sub tirul aerian și de artilerie rusesc toată ziua – există victime. Se cunoaște despre trei victime ca urmare a bombardamentelor grele”, a scris el pe Telegram.

UPDATE 21:00 Parlamentul Ungariei, dominat de partidul premierului naționalist Viktor Orban, a ratificat luni aderarea Finlandei la NATO, după luni de tergiversări, aducând țara nordică cu un pas mai aproape de Alianța Atlantică, notează France 24.

O largă majoritate a deputaților, 182 din 199, a aprobat intrarea Helsinki în alianța militară. Astfel, dintre cei 30 de membri ai organizației, 29 de țări au ratificat deja aderarea țării la NATO. Turcia, ultima țară care urmează să aprobe aderarea Finlandei, ar urma să ofere acest vot în curând.

La jumătatea lunii martie, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că parlamentul turc va începe să ratifice aderarea Finlandei la NATO.

Extinderea NATO în Finlanda, o țară cu o graniță de 1 340 de kilometri cu Rusia, aproape va dubla lungimea frontierei actuale a blocului cu Rusia.

În mai 2022, Finlanda și Suedia au depus cererile oficiale de aderare la alianța NATO, o decizie stimulată de invazia Rusiei în Ucraina.

UPDATE 19:55 Noi vehicule blindate au sosit în Ucraina. Ministrul apărării al Ucrainei, Aleksei Reznikov, a arătat câteva dintre acestea – un tanc Challenger 2 din Marea Britanie, un Stryker și un vehicul blindat Cougar din SUA și un Marder BMP din Germania.

UPDATE 17:34 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat luni, 27 martie, pozițiile armatei ucrainene și centrala hidroelectrică Dneprovsk din regiunea Zaporojie.

„Am onoarea de a fi astăzi aici, alături de militarii noștri. Îi mulțumesc fiecăruia dintre soldații noștri pentru că apără Ucraina, suveranitatea noastră, orașele noastre, copiii noștri. Vom învinge cu siguranță”, a anunțat președintele Zelenski pe rețelele de socializare.

În timpul vizitei sale, Zelenski s-a întâlnit cu apărătorii ucraineni și le-a înmânat distincții.

De asemenea, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, împreună cu șeful organismului de supraveghere nucleară al ONU, Rafael Grossi, au vizitat cea mai mare centrală nucleară din Europa „Dneprovsk”, din regiunea Zaporojie.

The #Dnieper hydroelectric station is an essential part of the system that sustains the nuclear safety of the #Zaporizhzhya nuclear power plant. 🇺🇦@ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2