Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina pare să preia controlul inițiativei strategice și forțează Rusia să relocheze forțele și să redistribuie eforturile ca răspuns la operațiunile contraofensive ucrainene, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

UPDATE 21:55 Numărul persoanelor rănite în bombardamentele rusești asupra orașului Nikolaev a crescut la 22. O persoană a murit, anunță adjunctul șefului biroului prezidențial, Kyrylo Tymoshenko.

„Potrivit informațiilor preliminare, sunt 22 de răniți și un mort. Un bărbat născut în 1980 a murit din cauza rănilor suferite”, a spus el.

„Printre răniți se numără un băiat de 14 ani care se afla la intrarea în biserică în momentul în care teroriștii ruși au atacat orașul”, a adăugat el.

UPDATE 20:00 Armata rusă încearcă să organizeze provocări în orașul ucrainean Energodar, prin bombardarea zonelor rezidențiale din partea centralei nucleare Zaporojie, anunță primarul orașului, Dmytro Orlov.

„Locuitori din Energodar, păstrați prudența maximă! Feriți-vă de provocările ocupanților care au loc chiar acum (…). Se aud explozii”, a spus Orlov.

UPDATE 18:30 Uniunea Europeană a coordonat evacuarea a aproximativ 1.000 de pacienți ucraineni care aveau nevoie de îngrijiri urgente către spitale din 18 state membre de la începutul invaziei rusești, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, scrie CNN.

Pentru a ușura presiunea asupra spitalelor locale, UE a coordonat transferurile de pacienți către alte țări europene care au capacitate spitalicească disponibilă”, a declarat purtătorul de cuvânt Miriam Garcia Ferrer.

„Comisia Europeană este pregătită să continue să coordoneze această asistență”, a adăugat ea.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat vineri pentru CNN că a înregistrat până în prezent 434 de atacuri asupra spitalelor din Ucraina de la începutul invaziei, care au ucis cel puțin 85 de persoane și au rănit alte 101.

UPDATE 16:50 Orașul Nikolaev, din sudul Ucrainei, va impune o stare de asediu neobișnuit de lungă de vineri seară până luni dimineața devreme, în timp ce autoritățile încearcă să prindă oamenii care colaborează cu Rusia, a declarat guvernatorul regiunii.

Vitaliy Kim, guvernatorul regiunii, le-a spus rezidenților că starea de sediu, care începe vineri de la ora 23:00 și care va dura până luni la ora 5 dimineața, nu înseamnă că orașul este amenințat sau că s-ar aștepta un atac masiv.

„Nu există niciun semn de încercuire. Orașul va fi închis în weekend. Vă rugăm să fiți înțelegători. Lucrăm și la colaboratori. Districtele vor fi supuse verificărilor”, a spus Kim pe Telegram.

UPDATE 16:10 Rusia a tras asupra regiunii Nikolaev, din Herson, care se află sub ocupație. În urma atacului, mai mulți au fost răniți, inclusiv un băiat de 13 ani, înregistrându-se și decese. Șeful administrației militare regionale Nikolaev Vitaly Kim a anunțat despre aceasta.

„Sunt deja peste 10 răniți într-un singur loc după bombardamentele din timpul zilei, sunt morți, brigăzile încă lucrează”, a scris el.

Potrivit șefei Consiliului Regional Nikolaev, Anna Zamazeeva, vineri după prânz, forțele ruse din Herson au tras din nou asupra locatității Balabanovka și a districtului de nave din Nikolaev.

„Din păcate, există victime, inclusiv un adolescent de 13 ani. Medicii lucrează la fața locului”, a adăugat ea.

Potrivit primarului din Nikolaev Alexander Senkevich, zona de distrugere după bombardare este foarte mare.

„Case private, clădiri înalte au fost avariate. Sunt incendii, distrugeri semnificative și victime”, a declarat el.

UPDATE 14:15 Numărul persoanelor decedate în urma atacului rusesc cu rachete de joi, 14 iulie, a crescut la 28. Acest lucru a fost anunțat de directorul adjunct al Departamentului de Sănătate al administrației militare regionale din Vinnița, Tatyana Bondarenko, potrivit UNIAN.

„Astăzi, numărul morților a ajuns la 28 de persoane, inclusiv trei copii. Din păcate, în ultimele zile am pierdut a 28-a persoană, acesta este medicul nostru Pavel, care a primit arsuri pe peste 55% din suprafața corpului. A fost transportat în străinătate pentru îngrijiri. Din păcate, nici colegii polonezi nu l-au putut salva. În plus, am pierdut un alt medic – Natalia, neurolog”, a spus ea.

Potrivit acesteia, alte 20 de victime continuă tratamentul în spitale.

„Rămân în spital 17 pacienți. Din fericire, toți nu sunt gravi, dar mai avem pacienți gravi pe care i-am evacuat în străinătate. Am transportat patru persoane în străinătate, inclusiv un copil. Trei dintre ei rămân la tratament în străinătate, doi fiind, din păcate, în stare gravă”, a spus ea.

Pe 14 iulie, armata rusă au lovit Vinnița cu rachete de croazieră Kalibr, lansându-le din Marea Neagră.

În urma bombardamentelor, 24 de persoane au fost ucise imediat, inclusiv 3 copii, 202 persoane au solicitat ajutor medical, dintre care 68 au fost internate, 14 persoane erau în stare gravă și 4 în stare critică. Ulterior, încă două persoane au murit în spitale.

UPDATE 12:20 Rusia continuă să țină patru transportoare de rachete de croazieră Kalibr în serviciu de luptă în Marea Neagră și cinci portavioane Kalibr în Mediterană, potrivit Forțelor Navale ale Armatei Ucrainei.

„În Marea Azov, rușii continuă să controleze căile maritime, păstrând până la 3 nave și bărci în serviciu de luptă”, se arată în nota autorităților maritime ucrainene.

UPDATE 10:25 Trupele ruse continuă să bombardeze așezările din regiunea Donețk. În timpul zilei de joi, 4 august, rușii au ucis șapte civili, iar alte 9 persoane au fost rănite, a anunțat șeful administrației militare regionale din Donețk, Pavel Kirilenko.

„Pe 4 august, rușii au ucis 7 civili din regiunea Donețk – la Toretsk. Încă 9 persoane au fost rănite. În prezent, este imposibil de stabilit numărul exact al victimelor din Mariupol și Volnovas”, a scris Kirilenko.

UPDATE 09:10 În timpul unui atac nocturn asupra suburbiilor din Zaporojie, trupele rusești au lovit un element de infrastructură.

Despre aceasta a anunțat primarul interimar al orașului Zaporozhye Anatoly Kurtev.

„În această seară, în timpul unui raid aerian, invadatorii au bombardat una dintre facilitățile de infrastructură din suburbiile orașului Zaporojie. În urma atacului, echipamentele de producție au fost avariate. Din fericire, nu au fost victime”, a spus el.

UPDATE 08:40 Forțele ruse transferă tot mai mult personal și echipamente către Herson și vestul regiunii Zaporijia în detrimentul eforturilor lor de a pune mâna pe Slovyansk și Siversk, pe care par să le fi abandonat, se menționează în raportul zilnic al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

