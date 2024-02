LIVE TEXT Șeful AIEA va vizita centrala nucleară Zaporijjea din Ucraina pentru a verifica cât este de sigură. A 713-a zi de război în Ucraina

UPDATE 21:45 Un fost comandant al grupului de mercenari Wagner din Rusia, care a fugit în Norvegia anul trecut, a primit refuzul de a primi azil, dar nu va fi deportat deoarece este prea periculos pentru a-l trimite înapoi, a declarat marți avocatul său.

Autoritățile de imigrație i-au refuzat azilul în urmă cu trei săptămâni, deoarece nu îl consideră un combatant obișnuit al forțelor armate ruse, care nu poate fi pedepsit pentru că a luat parte la operațiuni de luptă regulate, a declarat avocatul lui Medvedev pentru Reuters.

„Ei spun că grupul Wagner nu face parte din forțele armate ruse”, a declarat Brynjulf Risnes. „Noi susținem că Wagner, în Ucraina, este parte integrantă a forțelor armate ruse”. Medvedev plănuiește să facă apel la decizie, dar nu riscă să fie expulzat în Rusia „deoarece este periculos să fie trimis înapoi”, a declarat Risnes. „El riscă să fie pedepsit pentru dezertare și să fie ucis de oameni din Wagner”, a adăugat avocatul.

Andrei Medvedev, un rus care susține că a dezertat din grupul mercenarilor „Wagner” în timpul bătăliei pentru orașul ucrainean Bahmut, a solicitat azil în Norvegia în timp ce oferă autorităților informații despre „Wagner”.

Călătoria sa improbabilă l-a făcut pe Medvedev unul dintre puținii combatanți ruși cunoscuți public care caută protecție în Europa după ce a participat la invazie.

UPDATE 21:30 Rafael Grossi, șeful organizației de supraveghere nucleară a ONU, a declarat că va vizita miercuri centrala nucleară Zaporijjea din Ucraina, ocupată de Rusia, pentru a vedea dacă aceasta poate fi exploatată cu un număr redus de personal și dacă combustibilul de uraniu vechi de ani de zile este sigur, relatează Reuters.

Rusia a preluat controlul celei mai mari centrale nucleare din Europa după ce a lansat invazia la scară largă a Ucrainei la începutul anului 2022, iar cele șase reactoare nucleare ale sale sunt acum oprite.

Înaintea vizitei sale, Grossi a discutat marți, la Kiev, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre situația actuală de securitate și despre potențialele riscuri la centrala ocupată, a informat biroul prezidențial.

Ministrul ucrainean al Energiei, German Galușcenko, a declarat că autoritățile ruse de ocupație împiedică sute de muncitori calificați să lucreze la centrală, ceea ce, potrivit acestuia, reduce drastic siguranța.

„Vorbim de 400 de persoane care sunt foarte bine pregătite și, cel mai important, licențiate. Nu poți să le iei pur și simplu”, a declarat Galușcenko într-o conferință de presă comună cu Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

„Există problema personalului. Situația în care centrala funcționează cu un număr foarte, foarte mic de operatori”, a adăugat Grossi.

Mii de oameni lucrează la centrală, dar unii dintre ei au refuzat să semneze contracte cu firma rusească de energie nucleară, acesta fiind motivul oficial al neadmiterii lor.

„Unul dintre principalele mele puncte de interes pentru vizita care începe mâine dimineață va fi să mă interesez tocmai despre acest lucru. Unul dintre cele mai importante lucruri pentru mine este să evaluez impactul operațional al acestei decizii”, a declarat Grossi.

Grossi, care a descris starea tehnică a centralei ca fiind „foarte delicată”, a declarat că o altă problemă nouă este situația combustibilului nuclear, care se află de ani de zile în interiorul reactoarelor și care se apropie de sfârșitul duratei de viață utilă.

Grossi a declarat că intenționează să discute problema combustibilului atât la centrală, cât și în timpul vizitei sale ulterioare la Moscova, și că experții AIEA ar trebui să aibă posibilitatea de a avea o „evaluare independentă a siguranței în ceea ce privește starea acestui combustibil”.

UPDATE 19:00 Armata rusă a lovit orașul Marhaneț, raionul Nikopol, cu un vehicul aerian fără pilot la bord, conform Procuraturii regionale Dnipropetrovsk.

O femeie și un bărbat au fost răniți ca urmare a atacului. Au fost avariate case particulare și o mașină.

UPDATE 14:35 Parlamentul ucrainean a votat, pe 6 februarie, pentru prelungirea regimului marțial și a mobilizării cu încă 90 de zile, începând cu 14 februarie.

Președintele Volodîmîr Zelenski a declarat pentru prima dată legea marțială și mobilizarea generală pe 24 februarie 2022, când Rusia a început războiul. Măsura a fost prelungită în mod repetat de atunci.

Parlamentul ucrainean a prelungit anterior legea marțială și mobilizarea din noiembrie 2023 până pe 14 februarie 2024. Ieri, pe 5 februarie, Zelenski a prezentat parlamentului o propunere de prelungire a celor două măsuri pentru încă 90 de zile.

În conformitate cu legea marțială, bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu unele excepții, nu au voie să părăsească țara, deoarece pot fi chemați la serviciul militar.

UPDATE 13:10 Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, a anunțat marți, 6 februarie, că a ajuns la Kiev.

Sosirea sa semnalează angajamentul blocului european de a sprijini Ucraina împotriva agresiunii rusești, în contextul în care 60 de miliarde de dolari din partea SUA rămân blocate în Congresul american din cauza luptelor politice interne.

Back in Kyiv for my fourth visit since the start of Russia's full scale invasion.



Here to discuss with our Ukrainian friends the EU’s unwavering support to Ukraine – on military side, on the financial side with the new Ukraine facility, as well as on the EU reform path. pic.twitter.com/fnvZuYWOJv