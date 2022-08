LIVE TEXT Reprezentanții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică ar putea vizita centrala nucleară din Zaporojie, la începutul săptămânii viitoare. A 184-a zi de război în Ucraina

Noaptea, pe 25 august, trupele ruse au tras peste 100 de obuze asupra mai multor comunități din regiunea Sumy. Ocupanții ruși au bombardat de nouă ori noaptea trecută și regiunea Dnipropetrovsk. Lupte grele continuă să aibă loc în mai multe regiuni din Ucraina.

La 24 august, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a declarat Organizației de Cooperare din Shanghai că Rusia încetinește în mod deliberat ritmul campaniei sale militare în Ucraina, din cauza necesității reducerii victimelor civile. Potrivit Ministerului britanic al Apărării, această declarație este aproape sigur dezinformare intenționată. „Ofensiva Rusiei a stagnat din cauza performanțelor militare slabe ale Rusiei și a rezistenței acerbe a Ucrainei. Sub ordinele lui Shoigu, forțele care operează în Ucraina au ratat în mod repetat termenele operaționale planificate”, se arată în raportul oficialilor britanici.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie 2022. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:50 Reprezentanții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) ar putea vizita centrala nucleară din Zaporojie la începutul săptămânii viitoare, potrivit The Wall Street Journal.

Publicația scrie se așteaptă livrarea către centrala nucleară din Zaporojie, a piesele de schimb, dispozitivelor de control al radiațiilor și a altor materiale necesare.

Două surse spun că misiunea „aproape sigur” va vizita centrala nucleară la începutul săptămânii viitoare. Pregătirile sunt în plină desfășurare. Un altă sursă a precizat că vizita ar fi programată pentru 29 august.

UPDATE 20:48 În următoarea perioadă, în regiunile Harkov, Nikolaev și Zaporojie va fi anunțată evacuarea obligatorie a ucraienilor, spune viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk, potrivit Hromadske.

„Nu mă refer la întreaga regiune, dar unele părți vor avea nevoie de evacuare obligatorie. Ne pregătim și pentru asta”, a declarat Vereșciuk.

Pe 2 august a fost anunțată evacuarea obligatorie în regiunea Donețk. Până la 26 august, 9.606 de persoane au părăsit regiunea, inclusiv 1.785 de copii, a declarat Kirill Timoșenko, adjunct al șefului biroului președintelui Ucrainei.

Despre extinderea evacuării obligatorii asupra altor regiuni, inclusiv Herson, Harkov şi Zaporojie, Vereșciuk a avertizat încă la început de august. Potrivit vicepremierei, Guvernul de la Kiev încearcă să evacueze două treimi din locuitorii regiunii Doneţk din estul Ucrainei, înainte de venirea iernii.

În partea din Doneţk controlată de forţele ucrainene trăiesc circa 350.000 de oameni, iar 220.000 dintre aceştia – din care 52.000 de copii – trebuie să plece deoarece riscă să nu se poată încălzi la iarnă, din cauza distrugerilor provocate de război infrastructurii, a precizat ea.

Autoritățile ucrainene spun că măsura este obligatorie, dar cetăţenii pot cere să fie exceptați, completând un formular prin care îşi declară intenţia de a rămâne la casele lor.

UPDATE 19:18 Pregătirile pentru organizarea referendumurilor în teritoriile ocupate de ruși sunt „aproape finalizate”, susțin serviciile secrete ucrainene. Despre asta anunță Vadim Skibițky, reprezentantul Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării al Ucrainei, într-un interviu pentru RBC-Ucraina.

Agenția de presă RIA Novosti a scris vineri că, comisia electorală pentru pregătirea referendumului din regiunea Zaporojie „și-a început activitatea” și că „se desfășoară pregătiri active” pentru desfășurarea acestuia.

UPDATE 17:30 Forțele Armate ale Ucrainei au atacat podul Daryevsky de peste râul Ingulets din regiunea Herson, anunță Comandamentul Operațional „Sud”.

„Unitățile de rachete și artilerie au continuat să efectueze misiuni de foc, inclusiv pentru a asigura controlul asupra podului Daryevsky”, se spune în mesaj.

Potrivit militarilor, exploatarea podului este sistată.

UPDATE 16:10 Centrala nucleară Zaporojie a fost reconectată la rețeaua electrică a Ucrainei, a anunțat vineri operatorul nuclear Energoatom într-un comunicat actualizat.

„Astăzi, 26 august 2022, la ora 14:04, una dintre unitățile electrice ale ZNPP care a fost oprită ieri a fost conectată la rețeaua electrică și se adaugă capacitate”, se arată în comunicat.

„Lucrătorii centralei nucleare Zaporizhzhia sunt adevărați eroi! Ei țin neobosit și ferm siguranța nucleară și a radiațiilor a Ucrainei și a întregii Europe pe umerii lor și lucrează dezinteresat pentru ca țara lor natală să aibă electricitate dătătoare de viață”, se mai spune în comunicat.

Centrala, care este ocupată de forțele ruse, a fost deconectată joi pentru prima dată în istoria sa.

UPDATE 15:00 Președintele belarus, Alexander Lukașenko, a declarat că avioanele de război SU-24 ale țării sale au fost transformate pentru a transporta armament nuclear. Potrivit agenției de știri de stat Belta, Lukașenko a spus că a convenit anterior mișcarea cu omologul său rus, Vladimir Putin.

Belarus este gata să răspundă instantaneu la „provocări serioase” din vest, a avertizat Lukașenko.

„Dacă Doamne ferește este vreo provocare serioasă împotriva Belarusului, țintele noastre au fost blocate. Centre de luare a deciziilor. Le cunoaștem”, a afirmat el.

Relațiile cu Belarus „nu trebuie să fie agravate pentru că înseamnă și agravarea relațiilor cu statul Uniunii Belarus și Rusia care deține arme nucleare”, susține președintele Balarusului.

Dacă încep să facă probleme, Belarus poate fi mai rău, dar răspunsul va fi instantaneu.

Belarus nu are propriile arme nucleare, dar este un aliat al Rusiei și a permis ca teritoriul său să fie folosit pentru invadarea Ucrainei de către Rusia.

UPDATE 13:30 Prezența continuă a forțelor ruse la și în apropierea centralei nucleare Zaporojie este „un declanșator constant al unui posibil dezastru nuclear”, a declarat joi ministrul ucrainean al energiei.

„Evenimentele de astăzi sunt încă o confirmare vie a acestui lucru. Cine este gata să-și asume responsabilitatea pentru securitatea de mâine?”, a spus ministrul Energiei, Herman Halushchenko, potrivit CNN.



Toate cele șase reactoare de la centrala din sud-estul Ucrainei rămân deconectate de la rețeaua de electricitate, a declarat vineri operatorul nuclear Energoatom, după ce instalația – care este ocupată de forțele ruse din martie – a fost deconectată joi pentru prima dată în istoria sa.

Sunt în desfășurare negocieri pentru ca Agenția Internațională pentru Energie Atomică să viziteze centrala, iar Halușcenko a spus că organului de pază nucleară al Națiunilor Unite ar trebui să i se permită să studieze impactul prezenței trupelor rusești acolo.

„Aș dori să fac încă o dată un apel către comunitatea mondială: misiunea comună a AIEA și ONU la [centrala Zaporojie] ar trebui să aibă mandatul de a studia nu numai normele de asigurare a securității nucleare, ci și componentele de securitate externă, în primul rând cele legate de arme și utilizarea lor de către armata rusă pe teritoriul uzinei și în apropierea acesteia”, a spus Halușcenko.



El a subliniat, de asemenea, necesitatea „dezocupării și demilitarizării urgente” a centralei.

Este „singurul mod ca Europa să doarmă liniștită și să nu se teamă de norii nucleari de pe cerul său”, a spus Halușcenko.

UPDATE 09:35 Președintele rus Vladimir Putin ar încerca să evite declararea unei mobilizări generale. Acest lucru este indicat de decretul semnat de acesta pentru a crește efectivele armatei Federației Ruse, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

#Russian President Vladimir #Putin’s August 25 decree to increase the size of the Russian military is unlikely to generate significant combat power in the near future and indicates that he is unlikely to order a mass mobilization soon.



Full report: https://t.co/WM9aqL35bG pic.twitter.com/hKn0N78BCd