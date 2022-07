LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 129: Grănicerii din regiunea Cernihiv au găsit au găsit o unitate de stocare cu sute de GB de informație

Este cea de 129-a zi de război în Ucraina. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță mai multe multe pierderi de personal și echipamente de partea rusă.

Ieri, în regiunea Odesa, rachetele rușilor au lovit un bloc de locuințe și o bază de odihnă. În urma atacului cel puțin 21 de oameni au murit, 38 au fost răniți. Rușii au atacat și regiunea Nikolaev.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie 2022. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Update 13.03: Grănicerii din regiunea Cernihiv au găsit au găsit o unitate de stocare cu sute de GB de informație ale unei unități militare ruse care a participat la războiul împotriva Ucrainei. Aceste informații vor ajuta la identificarea personalului militar implicat în invazia armată a Ucrainei. Despre aceasta a anunțat Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei.

Unitatea de stocare conține date despre unitatea de artilerie antiaeriană a Federației Ruse din apropierea Moscovei: o listă de personal cu biografii ale militarilor ruși, documentație tehnică a armelor și echipamentului militar.

Update 12.38: Consilierul președintelui Ucrainei, Mihail Podolyak afirmă că Rusia a trecut la o nouă tactică în războiul cu Ucraina: acum rușii trag mai multe rachete în zonele rezidențiale și fac presiuni asupra politicienilor occidentali pentru a forța Ucraina să facă concesii. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu pentru Canalul 24.

Update 11.53: Consilierul președintelui Ucrainei, Mihail Podolyak scrie pe Twitter că lumea nu s-a săturat să susțină Ucraina, însă „lumea s-a săturat de șantajul rusesc cu gazul, crizele artificiale, inflația, asasinatele politice, armele chimice, teroarea și minciunile constante, a obosit de „complexele” personale ale lui Putin”.

