Rusia nu a oferit încă autorizație de acces Crucii Roșii Internaționale (CICR) la închisoarea Olenivka, unde zeci de prizonieri de război ucraineni au fost ucişi într-un bombardament pentru care Rusia şi Ucraina se acuză reciproc, astfel Kremlinul împiedicând eforturile internaționale de anchetă, se menționează în ultimul raport al Institutului pentru Studiul Războiului. Totodată, potrivit sursei citate, autoritățile ruse de ocupație ar continua să se pregătească pentru un referendum în regiunea Herson.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:55 Uniunea Europeană a deblocat un ajutor financiar de 1 miliard de euro pentru Ucraina în scopul susţinerii bugetului acesteia şi a o ajuta să facă faţă consecinţelor financiare ale invaziei ruse, a declarat luni premierul ucrainean Denis Şmîgal.

„Acest miliard de euro face parte dintr-un amplu program de ajutor financiar pentru Ucraina în valoare totală de 9 miliarde de euro. Fondurile (europene) vor ajuta la finanţarea necesităţilor bugetare prioritare”, a indicat Şmîgal într-un mesaj postat pe contul său din Telegram.

O primă tranşă de 500 milioane de euro a fost virată deja în contul Băncii Centrale a Ucrainei, potrivit premierului ucrainean, care a indicat că restul sumei este aşteptată să vină marţi, 2 august.

UPDATE 20:38 În regiunea Lugansk, care este aproape toată ocupată de Rusia, situația se înrăutățește. Se așteaptă o catastrofă umanitară. Cu toate acestea, potrivit șefului administrației militare din Lugansk, Serghei Gaidai, rușii încă nu pot captura două localități din regiune.

De asemenea, Gaidai a vorbit despre catastrofa umanitară care se apropie de orașele din regiunea Lugansk, unde au avut loc ostilități active. Rușii încă nu pot asigura nevoile de bază ale oamenilor (apă, hrană, medicamente).

„Să luăm situația din Rubijne sau Severodonețk. Aceste orașe nu vor putea intra în timpul sezonului de încălzire, va fi o problemă uriașă. Există apă care este luată din fântâni, pentru că alimentarea centrală cu apă este distrusă. Deci, această apă este deja contaminată, pentru că nu au fost luat cadavrele de mult timp. Corpurile s-au descompus la căldură. Acum oamenii sunt otrăviți în masă, dizenteria este o problemă uriașă”, a subliniat Gaidai.

UPDATE 19:20 Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni, 1 august, că un război nuclear nu ar trebui să fie declanșat niciodată deoarece în urma acestuia nu ar exista învingători. Putin a făcut acest comentariu într-o scrisoare adresată participanților la o conferință privind Tratatul de neproliferare nucleară (TNP), la mai bine de cinci luni de la începerea războiului împotriva Ucrainei, scrie presa rusă.

Potrivit Reuters, tot luni, 1 august, președintele american Joe Biden a cerut Rusiei și Chinei să arate „bună-credință” și se implice în negocieri privind controlul armamentului nuclear, subliniind că Moscova, în special, are datoria de a da dovadă de responsabilitate după ce a invadat Ucraina.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că Statele Unite sunt pregătite să „negocieze rapid” o înlocuire a tratatului care plafonează forţele nucleare intercontinentale ale Washingtonului şi Moscovei.

„Administraţia SUA este pregătită să negocieze rapid un nou cadru pentru controlul armamentului nuclear pentru înlocuirea Noului Tratat START (Noul Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic) când va expira, în 2026”, a transmis Joe Biden.

Biden a subliniat că și China are responsabilitatea de a se implica în negocierile privind controlul armamentului nuclear.

„Nu există niciun beneficiu pentru vreuna dintre naţiunile noastre sau pentru lume să se opună implicării în acţiuni în sensul controlului armamentului nuclear şi neproliferării nucleare”, a subliniat președintele SUA, potrivit Reuters.

UPDATE 18:10 Ucraina a primit încă patru sisteme de rachete americane HIMARS. Despre asta a anunțat ministrul ucrainean al Apărării, Alexei Reznikov.

Reznikov a scris pe Twitter că este recunoscător pentru ajutorul acordat pentru întărirea armatei ucrainene. „Ne-am dovedit a fi operatori inteligenți ai acestei arme. Sunetul tirului de HIMARS a devenit un hit de top al acestei veri pe front!”, a afirmat ministrul ucrainean al Apărării.

4 additional HIMARS have arrived in🇺🇦. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and 🇺🇸people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit 🎶 of this summer at the front lines!

🇺🇦🤝🇺🇸 pic.twitter.com/iOBoxfjV7e