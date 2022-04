În cea de-a 59-a zi de război în Ucraina, Primarul din Kiev, Vitali Kliciko, face apel la cetăţeni să respecte starea de asediu în noaptea de Înviere, pentru a evita „posibile provocări”. Conform primarului, slujbele din biserici vor fi transmise online. Prim-ministrul Ucrainei Demys Smyshal susține că situația din Mariupol este „cea mai mare catastrofă umanitară” și poate cea mai gravă catastrofă a secolului, în condițiile în care orașul port din sud-estul țării se confruntă cu bombardamente constante din partea forțelor rusești.

UPDATE 21:40 Kievul va abandona negocierile cu Moscova, în cazul în care ruşii îi ucid pe combatanţii din oţelăria Azovstal, care apără Mariupolul, sau dacă are loc vreun referendum la Herson, ameninţă sâmbătă, într-o conferinţă de presă, la metroul din Kiev, preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky.

„Dacă cei care opun rezistenţă la Mariupol sunt ucişi sau dacă are loc refrendumul la Herson, atunci Ucraina va ieşi din procesul de negociere”, ameninţă şeful statului ucrainean, în contextul în care deschiderea unor culoare umanitare în acest port din sud-estul Ucrainei se află în centrul unor negocieri între Kiev şi Moscova.

UPDATE 21:30 Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat că Turcia a închis spațiul aerian avioanelor rusești care transportau soldați în Siria. Declarația a fost făcută de oficialul turc în timpul unei vizite în Uruguay, scrie Yeni Şafak. Detalii aici

UPDATE 21:00 Compania germană de armament Rheinmetall ar fi cerut guvernului Germaniei aprobarea vânzării a 100 de vehicule blindate Marder către Ucraina, scrie Nexta.

UPDATE 20:30 Ministerul ucrainean al Apărării susține că doi generali ruși au fost uciși în apropiere de Herson. Un altul este în stare critică, scrie presa ucraineană.

UPDATE 20:20 Armata rusă anunţă sâmbătă că a vizat, cu „rachete de înaltă precizie”, un depozit important de armament – livrat forţelor ucrainene de către Statele Unite şi state membre ale Uniunii Euroepne (UE) – în apropiere de Odesa, în sudul Ucrainei, scrie TASS.

„Forţele armate ruse au scos azi (sâmbătă) din serviciu, cu rachete de înaltă precizie şi cu rază lungă de acţiune, un terminal logistic de pe aerodromul militar de lângă Odesa în care era stocat un important lot de armament străin livrat de către Statele Unite şi ţări europene”, anunţă Ministerul rus al Apărării.

UPDATE 20:15 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, susține sâmbătă, 23 aprilie, o conferință de presă despre situația din Ucraina și respingerea agresiunii ruse. Conferința de presă are loc la una dintre stațiile de metrou Kiev. Detalii aici

UPDATE 20:00 Ocupanții ruși se pregătesc pentru un atac asupra orașului Severodonețk. Acest lucru a fost raportat în raportul prezentat sâmbătă seară de Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, autoritățile ucrainene anunță că, până acum, în zona regiunii Marinka și în majoritatea celorlalte zone din apropiere de Marinka, soldații rusii nu au înregistrat niciun succes, iar soldații ucraineni continuă să mențină controlul asupra acestor regiuni. Detalii aici

UPDATE 19:47 O rachetă rusă a lovit o conductă de gaz în regiunea Dnipropetrovsk, potrivit șefului regional.

Valentyn Reznichenko, șeful administrației militare regionale Dnipropetrovsk, a declarat sâmbătă că o rachetă rusă a lovit o conductă de gaz la periferia unui sat din regiune.

„Racheta a aterizat la marginea unui sat și a făcut în pământ o pâlnie uriașă adâncă de peste 4 metri. O conductă de gaz de joasă presiune a fost avariată. La fața locului lucrează specialiștii”, a declarat șeful regional.

UPDATE 19:10 Premierul britanic Boris Johnson avertizează Rusia că, în cazul folosirii armelor nucleare, Marea Britanie va reacționa. Detalii aici

UPDATE 18:40 Consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podolyak, a declarat sâmbără, 23 aprilie, că R. Moldova este următoarea țintă a Rusiei. Anunțul lui Podolyak vine la o zi după declarația făcută de generalul rus Rustam Minnekaev privind intenția Moscovei de a deschide un coridor prin Ucraina, între Crimeea și Transnistria. Detalii aici

UPDATE 18:30 Ucraina anunţă că a cucerit trei localităţi în apropiere de Harkov, al doilea cel mai important oraş ucrainean, bombardat cu regularitate de artileria rusă, în timp ce armata rusă continuă să atace în Donbas.

„Forţe armate ucrainene au reuşit o contra-ofensivă lansată ieri (vineri) dimineaţa. După lupte îndelungate şi aprige, unităţile noastre au dislocat trupe ruse la Bezruki, Slatina şi Prudianka”, anunţă într-o postare pe Telegram Oleg Sinegubov, guvernatorul regiunii Harkov.

UPDATE 18:00 Cel puțin cinci persoane au fost ucise iar 18 au fost rănite sâmbătă într-un atac cu rachetă în orașul-port Odesa din sudul Ucrainei, a transmis într-o postare online șeful de cabinet al președintelui Ucrainei, Andrei Yermak. Detalii aici

O instalaţie militară şi două clădiri locuite au fost lovite sâmbătă, la Odesa, în sudul Ucrainei, de două rachete ruseşti, anunţă Comandamentul Aerian de Sud al armatei ucrainene.

Apărarea antiaeriană ucraneană a distrus alte două racehte care vizau oraşul, anunţă într-un comunicat comandamentul.

