LIVE TEXT/ A 18-a zi de război în Ucraina. O nouă solicitare la NATO de a „închide” cerul. Proteste anti-război în Rusia

A optsprezecea zi de război în Ucraina a început cu informația că în Lvov, oraș aflat la granița Ucrainei cu Polonia, au fost auzite împușcături, pentru prima dată de la începutul luptelor. În noaptea dinspre 12 spre 13 martie, rușii au continuat să bombardeze mai multe orașe ucrainene.

Între timp, cea mai mare parte a forțelor terestre rusești se află în prezent la aproximativ 25 de kilometri de centrul capitalei ucrainene, a anunțat sâmbătă Ministerul britanic al Apărării, aceasta fiind cea mai recentă evaluare a serviciilor de informații.

UPDATE 17:30: Teroarea continuă în Melitopolul ocupat, scrie PIA Melitopol. Militarii ruși răpesc oficiali și activiști aleși în mod legitim. După câteva ore de percheziții, șeful consiliului raional – Serghei Nikolaevici a fost reținut.

UPDATE 16.59: Igor Zhovkva, șeful adjunct al Biroului Preşedintelui a menționat, în cadrul unui interviu cu instituția de presă ucraineană TSN, ce sancţiuni împotriva Rusiei nu au fost încă introduse şi care ar trebui instituite, informează RBC.ua. Detalii aici.

UPDATE 16.55: Autoritățile din Mariupol au anunțat moartea a 2187 de persoane în urma atacurilor rusești

UPDATE 16.27: Departamentul de Comerț al SUA a publicat o listă (DOC) de articole de lux a căror transportare este interzisă în Rusia. SUA impun exact aceeași interdicție și în raport cu Belarus. Lista include diverse băuturi alcoolice, produse din tutun, produse cosmetice, parfumuri, genți, valize, produse din mătase și blană. DETALII AICI

UPDATE 16.22: Şeful Delegaţiei Uniunii Europene, Matti Maasikas, a înregistrat un mesaj video adresat ucrainenilor cu ocazia summitului Uniunii Europene de la Versailles. Participanții la summit și-au declarat intenția de a consolida în continuare legăturile și parteneriatul cu Ucraina, anunță Matti Maasikas într-o postare pe contul său oficial de Twitter. DETALII AICI

UPDATE 16.12: Preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat că folosirea de arme chimice de către Rusia în Ucraina ar însemna o „schimbare de paradigmă şi că NATO şi SUA vor trebui atunci să se gândească la cel mai potrivit răspuns. DETALII AICI

UPDATE 15.56: Într-o nouă analiză marca Bloomberg sunt examinate riscurile și efectele războiului din Ucraina asupra sistemului alimentar global. Invazia rusească pune în pericol unul dintre cel mai mare „grânar al lumii”. Războiul din Ucraina amenință posibilitatea de a crește culturile de bază din regiunile-cheie ale Europei, unde sunt cultivate cerealele. Acest fapt face legătură directă cu creșterea prețurilor la produse alimentare, care și până la această etapă afecta consumatorii din întreaga lume. DETALII AICI

UPDATE 15.49: Ministrul Afacerilor Externe din Israel, Yair Lapid se află astăzi într-o vizită oficială în România, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. În declarațiile de presă de după întâlnirea cu ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu, Lapid a mulțumit statului român pentru ajutorul oferit refugiaților ucraineni și, totodată, a chemat Rusia să înceteze atacurile și să se așeze la masa negocierilor. DETALII AICI

UPDATE 15.28: Un jurnalist american de la The New York Times a fost ucis în bombardamente, iar altul este rănit, anunță autoritățile de la Kiev. Decesul a fost confirmat și de publicația New York Times. DETALII AICI

UPDATE 14.55: Un autobuz care transporta aproximativ 50 de ucraineni s-a răsturnat astăzi în Italia. O femeie a decedat, iar mai multe persoane au fost rănite, scrie Reuters. Accidentul s-a produs în zorii zilei pe autostrada dintre Cesena și Rimini, pe coasta de nord-est. Autobuzul se îndrepta spre Pescara, potrivit autorităților. DETALII AICI

UPDATE 14.39: „Armata vine în sprijinul refugiaților”, se menționează într-un anunț de pe canalul oficial de verificare a informațiilor Guvernului R. Moldova „Prima Sursă”. În mesaj se precizează că, începând cu data de 2 martie curent, mai multe unități de transport, din dotarea armatei, au dus ajutorul umanitar oferit de către mai multe țări și organizații de la Aeroportul Internațional Chișinău spre depozitele de colectare a bunurilor din municipiul Chișinău și Vatra, precum și spre centrele de cazare destinate pentru persoanele venite din Ucraina. DETALII AICI

UPDATE 14.32: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky vine cu un nou mesaj video, în care subliniază că oamenii țării și armata ei continuă să lupte împotriva invaziei.

De asemenea, el a anunțat că un convoi cu o sută de tone de marfă umanitară a fost trimis la Mariupol.

Zelensky a adăugat că aproape 125.000 de persoane au fost deja evacuate din zona de luptă prin intermediul coridoarelor umanitare. DETALII AICI

UPDATE 14.23: Papa Francisc a exprimat duminică cea mai dură condamnare a sa de până acum față de războiul declanșat de Rusia în Ucraina, afirmând că „agresiunea armată inacceptabilă” trebuie să înceteze, transmite Reuters.

UPDATE 14.07: Conducerea militară a Ucrainei a apelat din nou la NATO cu o cerere de a „închide” cerul deasupra Ucrainei sau de a oferi Kievului aviație militară. DETALII AICI

UPDATE 14.00: Casele și proprietățile oligarhilor ruși vizați de sancțiuni ar putea fi folosite pentru a găzdui refugiații din Ucraina, a declarat, duminică ministrul britanic Michael Gove, pentru BBC.

UPDATE 13.57: Celebrul autor de romane horror, Stephen King, crede că războiul din Ucraina este al lui Putin. Potrivit acestuia, este vital ca poporul Rusiei să înțeleagă ce se întâmplă într-adevăr. Scriitorul și-a anunțat poziția pe contul său de Twitter. DETALII AICI

UPDATE 13.49: Urmare a sancțiunilor impuse după invazia din Ucraina, Rusia a pierdut accesul la jumătate din rezervele sale de aur și valută. Declarația a fost făcută de către ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov într-un interviu citat de meduza.io DETALII AICI

UPDATE 13.32: În Rusia au loc proteste anti-război, în legătură cu invazia din Ucraina. Presa rusă scrie că sunt înregistrate deja rețineri de către poliție, iar jurnaliștii au fost preîntâmpinați să nu se apropie de autobuzele cu persoane arestate. DETALII

UPDATE 13.16: O femeie de 66 de ani, din Ucraina a fost jefuită de către cinci moldoveni. Aceasta avea la ea 152 722 dolari USD, 680 de EURO și 170 000 UAH, precum și mai multe produse alimentare, 4 carduri bancare și un telefon mobil. Astfel, jaful constituind 2,924.806 lei. Făptașii riscă riscă de la 12 la 15 ani de închisoare. DETALII AICI

UPDATE 13.15: În urma atacului de la aerodromul din Yavoriv, Ucraina, ​​35 de persoane au fost ucise, scrie BBC. Alte 134 de persoane se află la spital. DETALII AICI

UPDATE 13.10: În Melitopol, invadatorii ruși au introdus ora de stingere de la 18:00 și până la 06:00 și au interzis realizarea mitingurilor și acțiunilor de protest, informează agenția de presă ucraineană, Unian.

UPDATE 13.01: Turcia nu intenționează să se alăture sancțiunilor împotriva Rusiei. Declarația vine de la Ministerul de Externe al Turciei. DETALII AICI

UPDATE 12.58: Gigantul auto global Toyota a anunțat despre suspendarea producției sale în Rusia, precum și a importurilor sale în țară, în legătură cu războiul din Ucraina.

UPDATE 12.41: Procurorul general al Marii Britanii, Suella Braverman, a declarat că a semnat o declaraţie comună cu procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, pentru a reafirma sprijinul guvernului britanic în „tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele pe care le comite pe teritoriul Ucrainei”, relatează DPA. DETALII AICI

UPDATE 12.34: Fiecare persoană care are acces la internet, poate ocoli aparatul de cenzură și propagandă al Kremlinului și să expedieze, prin intermediul unui nou site web, SMS-uri și email-uri despre războiul din Ucraina către persoane aleatorii din Rusia, informează hotnews.ro, cu referire la Washington Post. DETALII AICI

UPDATE 12.31: Primarul orașului ocupat Dniprorudne a fost răpit de trupele rusești, scrie Kyiv Independent. Evhen Matviiv este al doilea primar răpit de soldații ruși de la izbucnirea războiului.

UPDATE 12.20: Pe fondul informațiilor despre posibila organizare de către ruși a unui referendum în urma căruia regiunea Herson să fie declarată „republică populară” separată de Ucraina, Mihail Podolyak, consilier al președintelui ucrainean Zelensky, declară că toate încercările rușilor în acest sens sunt inutile și că cei care se ocupă de acest „pseudo-referendum” vor fi urmăriți penal. DETALII AICI

UPDATE 11.55: Andrei Panov, directorul general adjunct al companiei aeriene ruse Aeroflot, a demisionat din firmă și a părăsit Rusia, anunță agenția rusă Interfax, care citează un mesaj al acestuia publicat pe Facebook. DETALII AICI.

UPDATE 11.40: NATO se aşteaptă ca luptele şi criza umanitară din Ucraina să se intensifice în următoarele zile, la peste două săptămâni de la începutul invaziei ruse în Ucraina, scrie digi24.ro, citând agenția DPA. DETALII AICI.

UPDATE 11.30: Un atac aerian a lovit Sfânta Lavră Adormirea Maicii Domnului din Sviatogirski, o mănăstire ortodoxă din regiunea Doneţk (est) din Ucraina, a anunţat Parlamentul ţării, într-o postare pe Telegram, scrie g4media, care citează CNN. DETALII AICI.

UPDATE 11.15: Serviciul de plăți online PayPal le-a cerut utilizatorilor din Rusia să retragă banii din conturile lor electronice până pe 18 martie, transmite meduza.io. Ulterior, PayPal își va suspenda deplin activitățile din Rusia. DETALII AICI.

UPDATE 10.40: Nouă oameni au murit și 57 au fost răniți în urma loviturilor cu rachete din regiunea Lviv, în apropiere de frontiera cu Polonia, lansate de ruși în dimineața zilei de duminică, 13 martie, transmite rbc.ua. Potrivit șefului administrației militare regionale din Lviv, Maxim Kozitsky, aviația rusă a tras aproximativ 30 de rachete, însă unele dintre ele au fost doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană. DETALII AICI.

UPDATE 10.30: Ambele tabere au prezentat propriile statistici ale războiului. Ministerul ucrainean al Apărării a afirmat duminică dimineață, 13 martie, în cel mai recent bilanț privind pierderile provocate forțelor ruse, că au fost uciși peste 12 mii de soldați ruși care au invadat Ucraina. Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene anunță că, până la 13 martie, au fost distruse 374 de tancuri, 1226 de mașini de luptă blindate, 140 de sisteme de artilerie, 74 de aeronave, dar și 86 de elicoptere.

De partea cealaltă, rușii susțin că au avansat încă 14 km în interiorul Ucrainei după 17 zile de lupte. Rușii afirmă că, în timpul „operațiunii speciale” au distrus 3687 de obiecte militare ucrainene și că au reușit să obțină controlul în patru localități din țara vecină. Ministerul Apărării din Rusia anunță că de la începutul războiul a distrus 99 de avioane, 128 de drone, dar și 1294 de tancuri și mașini blindate. DETALII AICI.

UPDATE 10.10: Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Joe Biden, afirmă că planul lui Putin de a semăna discordie între aliații NATO și țările din Vest a eșuat. „Putin a contat pe un NATO dezbinat, pe un Occident dezbinat și pe o Americă dezbinată. Dar nu a obținut niciuna dintre ele”, a scris președintele SUA pe Twitter. DETALII AICI.

UPDATE 10.00: Rușii nu au puterea să ne cucerească, spune președintele Volodimir Zelensky. Liderul de la Kiev a postat în cursul nopții un nou mesaj video în care s-a arătat încrezător că șansele Rusiei de a invada cu succes țara sa sunt mici. Zelensky a făcut din nou apel către aliații occidentali, pe care îi îndeamnă să ajute mai mult Ucraina. „Inamicul care țintește cu intenție orașe pașnice și ambulanțe și bombardează spitale nu se va opri la o singură țară dacă are puterea să meargă mai departe”, a spus președintele ucrainean.

UPDATE 09.25: Natalia Gavrilița, prim-ministra R. Moldova a anunțat că țara noastră are nevoie de ajutor internațional după ce a primit peste 270 000 de refugiați ucraineni de război, iar peste 100 de mii au rămas temporar în R. Moldova. Declarațiile prim-ministrei au fost făcute într-o intervenție pentru BBC.

UPDATE 09.15: Noi explozii s-au auzit în dimineața zilei de duminică, 13 martie, în apropierea orașului Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei. Primarul orașului, Ruslan Marținkiv, anunță că, din informațiile preliminare, reiese că exploziile au fost provocate de un atac la aeroport, obiectiv care a fost bombardat de ruși și anterior. DETALII AICI.

UPDATE 09.05: Mihail Podolyak, șefului biroului președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, tot el, șeful delegației ucrainene în negocierile cu Rusia privind încetarea focului, este sigur că retorica Rusiei în negocieri s-a schimbat în ultimele zile și crede că părțile se apropie de atingerea unui compromis. DETALII AICI.

UPDATE: 08.25: Ex-președintele milionar al Ucrainei Petro Poroshenko a transmis luptătorilor ucraineni din Kiev 450 de veste antiglonț, mașini blindate cu tracțiune integrală și „banderomobile” – camionete blindate echipate cu mitraliere PKM, transmite rbc.ua citând serviciul de presă al lui Poroshenko. DETALII AICI.

UPDATE 08.15: Războiul din Ucraina a făcut circa 1600 de victime civile, anunță Organizația Națiunilor Unite (ONU). 579 de morți și 1000 de răniți este bilanțul verificat de ONU. Printre cei care și-au pierdut viața sunt și 42 de copii, iar alți 54 au fost răniți. Sâmbătă, 12 martie, 7 civili au murit în timp ce încercau să plece dintr-o zonă din apropierea capitalei Kiev. Printre victime era și un copil.

UPDATE 08.10: Consiliul regional din orașul ucrainean ocupat Herson a votat pentru adoptarea unei rezoluții prin care se afirmă că orașul rămâne ucrainean.

Votul a avut loc pe fondul declarațiilor unor oficiali ucraineni potrivit cărora Rusia ar plănui un referendum privind crearea unei „republici populare” separatiste în Herson, după modelul celor din Luhansk și Donețk. Iuriy Sobolevskyi, șeful adjunct al consiliului, a scris, într-o postare pe Instagram, că membrii organismului „au acceptat apelul conform căruia regiunea Herson este Ucraina” cu 44 de voturi. DETALII AICI.

UPDATE 07.55: „Inamicul continuă să folosească infrastructura civilă în scopuri militare, să bombardeze civili, să efectueze verificări ilegale și percheziții ale bunurilor personale în rândul rezidenților locali și să se schimbe în haine civile și uniforme ale armatei ucrainene”, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de sâmbătă, 13 martie 2022, a 18-a zi de război, într-o informație operativă făcută publică.

Militari ruși răniți în Ucraina sunt tratați în Belarus. Nu există suficiente rezerve de sânge. DETALII AICI.

UPDATE 07.20: Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a informat sâmbătă seara, 12 martie, că Vladimir Medinski, consilierul preşedintelui Putin, conduce delegaţia rusă în discuţii prin videoconferinţă cu Ucraina, care se desfășoară de câteva zile, dezvăluind că ambele părţi în conflict au avut mai multe întâlniri în acest format, anunță agenția TASS. Până acum nu se ştia că cele două părţi negociează prin videoconferinţă. Vladimir Medinski este cel care a condus delegația rusă și la cele trei întâlniri ruso-ucrainene din Belarus, în cadrul cărora părțile au discutat despre încetarea focului, dar fără a atinge rezultate vizibile.

UPDATE 07.10: Cea mai mare parte a forțelor terestre rusești se află în prezent la aproximativ 25 de kilometri de centrul capitalei ucrainene, a anunțat sâmbătă seară, Ministerul britanic al Apărării, aceasta fiind cea mai recentă evaluare a serviciilor de informații.

UPDATE 07.00: Presa ucraineană a anunțat că, în Lviv, oraș de la granița Ucrainei cu Polonia, pentru prima dată de la începutul războiului, au fost auzite împușcături. Ulterior, deputatul ucrainean Igor Zinkevici a anunțat că împușcăturile ar fi fost rezultatul activității armatei ucrainene.

În dimineața zilei de joi, 24 februarie, Vladimir Putin a ordonat atacarea Ucrainei, sub pretextul „demilitarizării” și „denazificării” țării, cerând Ucrainei să nu adere niciodată la NATO. Atacul asupra Ucrainei a fost prevestit cu mai multe luni înainte de oficiali europeni și americani, după ce aproape 200 de mii de soldați ruși au fost comasați de-a lungul graniței cu Ucraina. În prealabil, pe 22 februarie, Rusia a votat pentru recunoașterea independenței autoproclamatelor republici separatiste Donețk și Luhansk.

