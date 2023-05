LIVE TEXT Ucraina adoptă sancțiuni la adresa Iranului, acuzat că furnizează arme Moscovei. A 460-a zi a războiului dus de Rusia în Ucraina

UPDATE 22:10 Deputații ucraineni au adoptat luni un proiect de sancțiuni la adresa Iranului, acuzat că furnizează arme Moscovei pentru invazia asupra Ucrainei.

„Această rezoluție sincronizează sancțiunile ucrainene cu acțiunile întregii lumi civilizate pe calea izolării complete a Iranului”, a anunțat Parlamentul ucrainean pe site-ul său.

Acest pachet de sancțiuni include o interdicție de comerț militar cu Iranul, oprirea tranzitului prin Ucraina pentru mărfurile iraniene și „suspendarea obligațiilor economice și financiare în favoarea rezidenților iranieni”.

Textul mai trebuie semnat de președintele Volodimir Zelenski pentru a fi promulgat, o formalitate, pentru că acesta din urmă este cel care a înaintat rezoluția Parlamentului, la sugestia Consiliului său de Securitate și Apărare. Iranul este un partener apropiat al Rusiei și este acuzat de Kiev și de Occident că a furnizat arme folosite de Moscova pentru invazia în Ucraina, în special drone explozive Shahed.

UPDATE 20:52 Două persoane au fost ucise într-un raid aerian rusesc asupra unei benzinării din Torețk, regiunea Donețk, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

„Regiunea Donețk: ocupanții au lansat un atac aerian asupra orașului Torețk, două persoane au fost ucise și opt rănite”, anunță Serviciul.

UPDATE 19:40 Mihail Podoliak, consilierul Biroului președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus luni, 29 mai, crearea, după război, a unei zone demilitarizate, de 100-120 de kilometri, care ar trebui să fie stabilită în interiorul Rusiei, de-a lungul graniței cu Ucraina. Zona ar fi necesară pentru a proteja regiunile ucrainene de bombardamentele rușilor, a scris Mihail Podoliak într-un mesaj pe Twitter.

„Subiectul-cheie al acordului de după război ar trebui să fie stabilirea de garanții pentru a preveni repetarea agresiunii în viitor. Pentru a asigura o securitate reală pentru locuitorii regiunilor Harkov, Cernihiv, Sumî, Zaporojie, Lugansk și Doneţk și pentru a-i proteja de bombardamente, va fi necesară introducerea unei zone de demilitarizare de 100-120 km pe teritoriul regiunilor Belgorod, Briansk, Kursk și Rostov”, a scris Podoliak.



Consilierul prezidențial sugerează, de asemenea, ca zona demilitarizată să aibă inițial o prezență internațională care să o controleze. „Probabil, în etapa inițială, cu un contingent de control internațional obligatoriu”, a menţionat Podoliak.



The key topic of the post-war settlement should be the establishment of safeguards to prevent a recurrence of aggression in the future. To ensure real security for residents of Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Zaporizhzhia, Luhansk, and Donetsk regions and protect them from shelling, it…