LIVE TEXT/ 140 de zile de război în Ucraina. Numărul victimelor atacului cu rachete asupra orașului ucrainean Ceasiv Iar a ajuns la 48

Sunt aproape cinci luni de război în Ucraina. Rușii atacă localitățile din sudul și estul țării vecine, distrug infrastructura și omoară oameni. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că soldații ucraineni au respins asaltul rușilor în direcția Slaviansk. Rușii au bombardat noaptea trecută regiunea Dnepropetrovsk. Șeful administrației din Dnepropetrovsk, Valentin Reznicenko, anunță că victime nu au fost înregistrate.

La 24 februarie 2022, președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, iar de atunci țara vecină este lovită de bombardamente și rachete, zeci de localități au fost devastate, iar mii de ucraineni care fug din calea războiului s-au refugiat în alte state. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 22:06 Salvatorii ucraineni au recuperat cadavrul unei alte victime din dărâmăturile unei case din Ceasiv Iar. Numărul total al victimelor atacului cu rachete rusești din 9 iulie a ajuns la 48, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina.

„Începând cu ora 19:00, cadavrul unei victime a fost găsit într-o clădire de apartamente cu cinci etaje din oraș în timpul operațiunilor de salvare. În total, au fost găsite 48 de cadavre, dintre care unul era un copil”, se arată în comunicat.

În total, 9 persoane au fost salvate de sub dărâmături.

UPDATE 21:08 Ministerul ucrainean de Externe a declarat că va rupe relațiile diplomatice cu Coreea de Nord din cauza recunoașterii „independenței” celor două republici separatiste din estul Ucrainei – Doneţk şi Lugansk, scrie unian.net.

Ministerul ucrainean de Externe consideră această decizie ca fiind o încercare a regimului de la Phenian de a submina „suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, o încălcare gravă a Constituției ucrainene, a Cartei ONU și a normelor și principiilor fundamentale ale dreptului internațional”.

Coreea de Nord a recunoscut miercuri două „republici populare” separatiste proruse din estul Ucrainei drept state independente. Această recunoaştere ar fi a treia, după cea din partea Siriei, la sfârşitul lui iunie, şi cea din partea Rusiei, cu câteva zile înainte ca Moscova să-şi lanseze ofensiva împotriva Ucrainei, în februarie, scrie Digi 24.

„Reprezentanţa diplomatică” a separatiştilor la Moscova a difuzat pe Telegram o fotografie cu reprezentanta sa, Olga Makeeva, primind ceea ce ea prezintă a fi o scrisoare de recunoaştere din mâinile ambasadorului nord-coreean Sin Hong Chol.

UPDATE 19:45 Discuțiile dintre Ucraina, Rusia, Turcia și Organizația Națiunilor Unite, care au avut loc la Istanbul cu privire la exporturile de cereale din Ucraina, s-au încheiat, transmite CNN.

„Întâlnirea cvadripartită dintre delegațiile militare ale Ministerului Apărării din Turcia, Federația Rusă și Ucraina și delegația Națiunilor Unite privind transportul maritim în siguranță al cerealelor care așteaptă în porturile ucrainene s-a încheiat la Pavilionul Kalender”, a anunțat Ministerul turc al Apărării într-un comunicat.

Ucraina speră să accelereze exporturile de cereale prin rutele redeschise ale fluviului Dunărea, pe fondul blocadei Rusiei asupra porturilor cheie de la Marea Neagră.

Șirul de barje care așteaptă în prezent să urce pe Dunăre și să se încarce cu cereale într-unul dintre porturile fluviale ucrainene va dura câteva săptămâni pentru a se elibera, a declarat miercuri prim-adjunctul ministrului Politicii Agrare și Alimentației, Taras Vysotsky.

Aproximativ 80% din exporturile de cereale ale Ucrainei erau expediate din porturile din Marea Neagră ale țării înainte de invazia Rusiei.

UPDATE 19:40 În urma atacurilor rusești asupra orașului Siversk din regiunea Donețk, două persoane au fost rănite, anunță biroul procurorului general al Ucrainei.

„Pe 12 iulie, doi băieți de 2 și 17 ani au fost răniți în urma unui bombardament în orașul Siversk, regiunea Donețk. Un copil de doi ani se află în stare gravă”, se arată în comunicat.

UPDATE 18:12 „Nu există nimic de discutat” pe tema negocierilor de pace cu Rusia, a declarat miercuri ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba, scrie CNN.

„În prezent, nu există discuții între Rusia și Ucraina, din cauza poziției Rusiei și a agresiunii sale continue împotriva țării noastre. Așa că nu există cu adevărat nimic de discutat”, a declarat el pentru CNN.

Obiectivul Ucrainei în acest război este „eliberarea teritoriilor noastre și restabilirea integrității noastre teritoriale și a suveranității depline în estul și în sudul Ucrainei”. Acesta este punctul final al poziției noastre de negociere”, a adăugat el.

Kuleba a minimizat, de asemenea, sugestiile că ar putea exista o „oboseală” în străinătate față de conflict.

El a declarat că site-ul creat de guvernul ucrainean a ajuns la 600 de milioane de persoane din întreaga lume, dintre care 91 de milioane în luna iunie.

„În ciuda narațiunilor despre oboseala războiului, comunicarea noastră nu face decât să se îmbunătățească și să devină mai puternică”, a spus el.

UPDATE 16:47 Rușii au bombardat regiunea Zaporojie: preliminar, șapte oameni au fost răniți. Rachetele au lovit o întreprindere, oamenii au fost evacuați, anunță pe Telegram șeful adjunct al Biroului Președintelui, Kirill Timoșenko.

UPDATE 15:56 Aproximativ două treimi dintre ucrainenii plecați în străinătate din cauza războiului nu planifică încă să se întoarcă în Ucraina. Cel puțin asta arată rezultatele unui sondaj realizat de Oficiul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 4.900 de ucraineni care locuiesc în Polonia, Cehia, Ungaria, R. Moldova, România și Slovacia.

Majoritatea refugiaților intervievați spun că vor să se întoarcă în Ucraina atunci când apărea o asemenea posibilitate. În același timp, 65% planifică să rămână în țara în care au ajuns, iar 9% – să se mute în alta.

UPDATE 14:38 Rușii au lansat 28 de lovituri din sistemele de lansare multiplă de rachete MLRS asupra regiunea Nikolaev. Potrivit datelor preliminare, cinci civili au fost uciși, a anunțat șeful adjunct al Biroului Președintelui, Kirill Timoșenko.

Potrivit acestuia, în urma bombardamentelor au fost avariate mai multe blocuri și un spital.

UPDATE 12:55 Germania va înceta orice achiziţie de cărbune rusesc la data de 1 august 2022, urmând ca achizițiile de petrol rusesc să înceteze la data de 31 decembrie, a declarat miercuri, 13 iulie, secretarul de stat în Ministerul german al Finanţelor, Joerg Kukies, transmite Reuters.

În viitor, cea mai mare provocare va fi acoperirea golului care va apărea în momentul în care întreaga Uniune Europeană se va elibera de cele 158 de miliarde de metri cubi de gaze pe an pe care îi furnizează Rusia, potrivit lui Joerg Kukies.

„Vom renunţa complet la cărbunele rusesc în câteva săptămâni”, a declarat Joerg Kukies la un forum pe energie organizat la Sydney de Guvernul Australiei şi Agenţia Internaţională a Energiei.

Anterior, Rusia furniza 40% din necesarul de cărbune al Germaniei şi 40% din necesarul de petrol.

„Oricine ştie care este istoria oleoductului Drujba, care a fost un instrument al imperiului sovietic în Europa de Est, ştie că eliminarea acestei dependenţe nu este un lucru uşor dar este ceea ce vom face în câteva luni”, a mai spus Joerg Kukies.

Germania construieşte în regim de urgenţă terminale pentru importul de gaze naturale lichefiate dar Joerg Kukies a subliniat că, deşi SUA şi Qatarul pot furniza împreună Europei o cantitate de aproximativ 30 de miliarde de metri cubi de gaze lichefiate, această cantitate nu va fi suficientă pentru a acoperi golul creat ca urmare a renunțării la gazele naturale ruseşti livrate prin conducte.

UPDATE 11:17 Serviciul de Urgență al Ucrainei anunță că până la 13 iulie bilanțul morților în urma atacului cu rachete asupra blocului de locuințe din Ceasov Yar, regiunea Donețk, a crescut la 47 de persoane.

Nouă persoane au fost salvate din dărâmături. Lucrările se salvare continuă.

UPDATE 10:21 Serviciile secrete britanice anunță că, în săptămâna viitoare, forțele ruse din Donbas se vor concentra, cel mai probabil, pe capturarea orașelor mici, precum Seversk și Dolina, și se vor îndrepta spre Slaviansk și Kramatorsk – care vor fi țintele principale ale acestei faze a operațiunii.

