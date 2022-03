În a 30-a zi de război, Ucraina continuă să respingă atacurile ruse. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi președintele SUA, Joe Biden, au condamnat, cu ocazia summitului de la Bruxelles, războiul „nejustificat şi neprovocat” lansat de Rusia împotriva Ucrainei şi au pledat pentru intensificarea cooperării transatlantice. Adresându-se liderilor G7, președintele ucrainean Volodimir Zelensky a îndemnat națiunile membre să ia măsuri mai puternice, inclusiv un „embargo total” asupra comerțului cu Rusia.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Vineri, 25 martie

LIVE TEXT:

UPDATE 22:20 Autoritățile ucrainene anunță că vineri, 25 martie, în Ucraina au activat doar două coridoare umanitare. În total au fost evacuate 7 331 de persoane.

UPDATE 22:00 Novaya Gazeta relatează că primul grup de 200 de luptători libanezi Hezbollah va ajunge în Belarus săptămâna viitoare. Luptătorii vor fi transferați de la Damasc la o bază militară din regiunea Gomel.

UPDATE 21:30 Grupul de hackeri Anonymous anunță că a publicat 28 GB de fișiere ale Băncii Centrale a Rusiei. Se întâmplă după ce joi, pe 24 martie, Anonymous a anunțat că a spart serverele Băncii Rusiei, promițând publicarea a zeci de mii de fișiere secrete în următoarele 48 de ore.

MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:

"People shouldn't be afraid of their government, governments should be afraid of their people."



The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by Anonymous

🔻 pic.twitter.com/BJJBMpZESZ — The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) March 25, 2022

UPDATE 21:00 Autoritățile locale din Mariupol, anunță că trupele ruse au distrus clădirea unui centru de recuperare a copiilor, care în 2021 a fost renovată.

UPDATE 20:45 Autoritățile ucrainene anunță că de la începutul războiului, în Ucraina au murit 135 de copii, iar 184 au fost răniți.

UPDATE 20:10 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan au discutat la telefon despre rezultatele summit-ului NATO.

„Am discutata despre situația diplomatică actuală, despre amenințarea unei crize umanitare și despre modalitățile de prevenire a acesteia”, scrie președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky pe Twitter.

Talked to @RTErdogan about the results of the #NATO summit. Exchanged assessments of the current diplomatic efforts. Discussed the threat of the food crisis and ways to prevent it. I am grateful to Turkey for its support. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 25, 2022

UPDATE 20:00 Rusia a pierdut controlul asupra unei părți a orașului Herson, scrie The New York Times, cu referire la un înalt oficial al Pentagonului. Potrivit sursei citate, forțele ucrainene au reușit să readucă o parte din oraș sub controlul lor.

De asemenea, sursa citată menționează că înaltul oficial al Pentagonului spune că trupele ruse din regiunea Kiev au ocupat poziții defensive și nu sunt pregătite să avanseze.

Russian forces no longer have full control of Kherson, the first major Ukrainian city that President Vladimir Putin’s forces managed to capture as part of his invasion, a senior Pentagon official said on Friday. https://t.co/YDzEQchZnQ — The New York Times (@nytimes) March 25, 2022

UPDATE 19:30 În R. Moldova ar putea fi deschise noi Centre de plasament temporar pentru refugiați cu condiția că cele existente într-o unitate administrativ-teritorială să fie ocupate în proporție de cel puțin 90%. O decizie în acest sens, a fost aprobată vineri, 25 martie, în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), prezidată de prim-ministra Natalia Gavrilița, anunță Guvernul într-un comunicat de presă.

De asemenea, membrii CSE au mai decis acordarea unor măsuri de suport pentru cetățenii R. Moldova care au emigrat autorizat sau au locuit o perioadă îndelungată de timp în Ucraina și s-au reîntors în R. Moldova din cauza războiului, dar nu au rude, prieteni, bunuri și proprietăți în țară.

UPDATE 19:20 Explozii în apropierea orașului Vyshgorod, de lângă Kiev.

UPDATE 19:00 Spre orașul Vinița au fost lansate șase rachete.

Potrivit șefului administrației regionale de stat, Serghei Borzov, unele rachete au fost doborâte de apărarea aeriană a Ucrainei, restul au lovit în infrastructura orașului. Nu există date despre victime și răniți.

UPDATE 18:55 Liderul cecen Ramzan Kadîrov a publicat un videoclip de la Groznîi, unde a fost organizat un „eveniment patriotic dedicat apărătorilor Patriei care participă la operațiunea specială din Ucraina”. La eveniment au participat dar copii.

Unii copiii flutură steaguri și sunt îmbrăcați în cămăși cu literele Z și V, iar în prim plan, câțiva copii îmbrăcați în uniforme militare și cu arme în mâini recită poezie.

UPDATE 18:40 Joe Biden a ajuns în Polonia, la 100 de kilometri de frontiera cu Ucraina, și s-a întâlnit cu militarii americani din Rzeszow. Detalii aici.

Sursa foto: Twitter / President Biden

UPDATE 18:10 Ministerul rus al Apărării a făcut bilanțul primei luni de „operațiune specială” în Ucraina: Armata rusă își va concentra eforturile pentru a atinge obiectivul principal – „eliberarea Donbass-ului”. Detalii aici.

UPDATE 17:19 Pe 25 martie, ambasadorul R. Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost chemat la Ministerul rus de Externe pentru a oferi explicații în legătură cu protestul din fața Ambasadei Rusiei la Chișinău, din 24 martie. Despre asta anunță Ministerul rus de Externe într-un comunicat.

De asemenea, Rusia anunță că a solicitat insistent „părții moldovenești să își îndeplinească obligațiile internaționale și să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni repetarea unor astfel de acțiuni”.

Pe 24 martie, în fața Ambasadei R. Moldova la Chișinău a fost organizat un protest în susținerea Ucrainei.

UPDATE 16:50 R. Moldova a primit un lot de ajutoare umanitare, destinat refugiaților din Ucraina. Donația este oferită de Guvernul Republicii Italia prin Departamentul de Protecție Civilă din Italia.

„Lotul, în valoare de 1.775.820 euro, include echipamentul necesar pentru o tabără de сâmp, cu capacitatea de 500 de persoane, printre care 42 corturi, 271 paturi de câmp, trei generatoare, turnuri de iluminare, încălzitoare precum și alte bunuri necesare pentru instalarea taberei de câmp, anunță MAI într-un comunicat.

UPDATE 16:48 „Nu există un consens cu Rusia cu privire la cele patru puncte privind negocierile de pace menționate de președintele turc Recep Tayyip Erdogan”. Declarațiile au fost făcute vineri, 25 martie, de către ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Dmitri Kuleba, scrie „Pravda ucraineană”.

Presa ucraineană menționează că declarațiile lui Kuleba vin ca urmare a unor comentarii făcute de președintele turc Recep Erdogan cu privire la cursul procesului de negocieri cu Federația Rusă. Erdogan ar fi menționat că Ucraina ar fi fost pregătită să accepte patru din șase cereri rusești, inclusiv renunțarea la calitatea de membru NATO și recunoașterea rusă ca a doua limbă de stat.

UPDATE 16:25 Ministerul rus al Apărării anunță că de la început „operațiunii speciale” a Rusiei în Ucraina și până în prezent, 24 februarie – 25 martie, 1.351 de militari ruși au murit, iar 3.825 au fost răniți, transmite RIA Novosti. Detalii aici

UPDATE 16:20 Pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina, sancțiunile impuse de Occident s-au intensificat împotriva oligarhilor ruși, companiilor ruse, dar și persoanelor apropiate de liderul de la Kremlin. Acum, miliardarii și-au scos avioanele la vânzare. Detalii aici

UPDATE 15:42 Președintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri, 25 martie, Occidentul că vrea să „anuleze cultura rusă”, evocând scriitori şi muzicieni ca Ceaikovski, Şoştakovici şi Rahmaninov.

„Naziștii din Germania, în urmă cu aproape 90 de ani, au purtat o astfel de campanie de distrugere a unei culturi”, a declarat liderul de la Kremlin.

Putin is now lamenting the “canceling” of JK Rowling in his latest speech on state TV, and says Russian history and culture is falling victim to “cancel culture.” More talk of a Russia under mortal threat from the West. pic.twitter.com/gr8SmKCFuu — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 25, 2022

UPDATE 15:30 Cetățenii R. Moldova care găzduiesc refugiați ucraineni vor primi indemnizații. Un anunț în acest sens a fost făcut de către șeful reprezentanței World Food Programe în Republic Moldova Cesar V. Arroyo. Detalii aici

UPDATE 14:35 Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegubov, anunţă că Rusia a atacat aeroportul din Harkov folosind sisteme de rachete cu lansare multiplă. De asemenea, Rusia a atacat oraşul cu sisteme de lansare de rachete Grad şi Uragan. Detalii aici

UPDATE 14:10 Comanda operațională „Pivnich” anunță vineri, 25 martie, că forțele armate ale Ucrainei au distrus o coloană de vehicule blindate rusești, în regiunea Cernigov. Detalii aici

UPDATE 13:50 Joi, 24 martie, s-a împlinit o lună de când trupele rusești au invadat Ucraina și, în ciuda unor victorii rapide obținute la început, avansul lor în unele orașe-cheie, inclusiv în capitala Kiev, a încetinit. Experții occidentali susțin că invazia Rusiei asupra Ucrainei nu a decurs conform planului. Chiar și așa Moscova continuă să își folosească puterea aeriană pentru a distruge orașe și a-i lua pe civili drept ținte, ca să determine Ucraina să capituleze. Detalii aici

UPDATE 13:00 Cel puțin patru persoane au fost ucise și trei au fost rănite în urma unor bombardamente vizând un centru medical, la Harkov anunţă poliţia regională. Detalii aici

UPDATE 12:58 Ministerul rus al Apărării publică vineri, 25 martie, imagini cu lansarea rachetelor Iskander asupra unei baze de antrenament a „mercenarilor” din Ucraina. Detalii aici

UPDATE 12:30 La nouă zile de la atacul cu bombe lansat asupra Teatrului Dramatic din Mariupol autoritățile ucrainene locale, care au declarat inițial că nu au fost înregistrate decese, anunță vineri, 25 martie, că aproximativ 300 de oameni au murit în urma bombardamentelor. Detalii aici

UPDATE 12:15 Armata ucraineană anunță bilanțul pierderilor Rusiei: 16 100 de soldați (uciși, răniți, capturați), aproape 1 200 de tancuri și blindate, circa 240 de aeronave.

UPDATE 12:04 Australia impune sancțiuni împotriva președintelui belarus Alexandr Lukașenko pentru „ajutorul strategic” pe care Belarusul îl oferă Rusiei pentru a-și continua invazia asupra Ucrainei. Detalii aici

UPDATE 11:40 Statele Unite ale Americii (SUA) și Uniunea Europeană au încheiat un acord cu privire la livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL), cu scopul de a reduce dependenţa UE de gaze naturale ruseşti. Detalii aici

UPDATE 11:36 Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a spus că războiul împotriva Ucrainei decurge „conform planului lui Putin” și va continua până în momentul în care Ucraina va deveni „un vecin normal”. Detalii aici

UPDATE 10:45 Alexandr Lukașenko, liderul autoritar al Belarusului, a avertizat că propunerea Poloniei de a desfășura o forță vestică de menținere a păcii în Ucraina ar putea declanșa „al treilea război mondial”. Lukașenko, care a permis Rusiei să folosească teritoriul Belarusului pentru a trimite trupe în Ucraina, a declarat joi că dacă propunerea Poloniei va fi acceptată „va însemna al treilea război mondial”, scrie The Guardian.

UPDATE 10:40 Ministerul britanic al Apărării a publicat vineri, 25 martie, raportul cu privire la situația războiului din Ucraina. Conform raportului, trupele ruse încă încearcă să ocolească Nikolaev spre vest, spre Odesa, dar avansul lor este încetinit de problemele logistice și de rezistența ucraineană. Detalii aici

UPDATE 10:14 Confruntări armate se intensifică pe frontul capitalei ucrainene, unde lansatoare de obuze ucrainene răspund artileriei ruse. Potrivit autorităților din Ucraina, forțele ucrainene blochează ofensiva rusă la Kiev.

„Militarii noştri controlează oraşul Cernihiv şi blochează înaintarea inamicului către Kiev. Continuăm să respingem ofensiva inamicului la Kiev”, anunţă Statul Major al armatei ucrainene.

UPDATE 10:06 De la început atacul armat al Rusiei împotriva Ucrainei și până în prezent, perioada 24 februarie – 25 martie, cel puțin 1 000 de civili ucraineni au murit, anunță Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

UPDATE 9:34 Trupele ruse au lovit un depozit petrolier de lângă Kiev, anunță presa ucraineană.

New strike footage: Russian army destroyed oil depot near Kalinovka south of Kiev pic.twitter.com/KvXst5TonV — Russia/Ukraine Updates (@rusukr321) March 25, 2022

UPDATE 9:00 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky a mulţumit, în cadrul unui discurs, membrilor Consiliului European pentru impunerea sancţiunilor împotiva Rusiei, dar le-a spus liderilor europeni că „a fost puţin cam târziu”. Detalii aici

UPDATE 8:40 Șeful regiunii Lugansk, Seghei Gaidai anunță că, în ultimele 24 de ore, forțele ruse au deschis focul asupra orașelor Kreminna, Novodruzhesk, Lisichansk, Popasnaya, Severodonetsk și Rubijne. Doi civili au murit în urma atacurilor lansate de ruși asupra orașului Rubijne, din regiunea estică Lugansk.

UPDATE 8:30 Căpitanul de poliție Farid Chitav și 11 luptători ai Gărzii Ruse din Krasnodar OMON au intentat un proces la tribunalul Krasnodar pentru concediere nejustificată. Potrivit șeful grupului pentru drepturile omului Pavel Cikov, aceștia au fost concediați după ce au refuzat să participe la ostilitățile din Ucraina din 25 februarie. Detalii aici

UPDATE 8:00 Statul major al forțelor armate ale Ucrainei anunță vineri, 25 martie, că militarii ucraineni au respins nouă atacuri și au neutralizat 200 de invadatori. Potrivit autorităților ucrainene, trupele rusești continuă să lupte, iar militarii ucraineni – să riposteze în toate direcțiile, scrie presa ucraineană.

ZdG a oglindit fiecare zi a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia fiecărei zile de război.

