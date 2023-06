LIVE TEXT Trupele ruse continuă să desfășoare acțiuni ofensive în regiunile Zaporojie și Herson. Într-o localitate din regiunea Luhansk, armata rusă a înființat un spital de campanie. Război în Ucraina, ziua 474

UPDATE 20:52 Trupele ruse continuă să desfășoare acțiuni ofensive în regiunile Zaporojie și Herson. Acestea au efectuat un atac aerian în apropiere de orașul Orihiv, regiunea Zaporojie, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei într-un nou raport.

Totodată, conform autorităților militare ucrainene, armata rusă a bombardat astăzi mai multe localități, printre care Malynivka, Kozațke și Dniprovske.

UPDATE 19:18 Armata rusă a lansat luni, 12 iunie, un atac asupra orașului Orihiv, în urma căruia un bărbat în vârstă de 48 de ani a decedat, iar o persoană în vârstă de 32 de ani a fost rănită. Anunțul a fost făcut de Iurii Malashko, șeful Administrației militare regionale din Zaporojie.

„(…) Trei bombe aeriene ghidate de inamic au lovit orașul, distrugând case și sisteme de comunicații. Din păcate, un bărbat de 48 de ani a murit din cauza rănilor suferite. O persoană în vârstă de 32 de ani a fost rănită și transportată la o unitate medicală. Inamicul va fi tras la răspundere pentru fiecare destin ucrainean frânt!”, a declarat Iurii Malashko.

UPDATE 17:40 Aproximativ 17 600 de case, 76 de blocuri de apartamente și 18 instituții culturale și educaționale au fost inundate în localitatea Hola Prîstan, ocupată de Rusia, în regiunea Herson, în urma exploziei barajului de la centrala hidroelectrică Kahovka, scrie Ukrinform.

„Potrivit estimărilor preliminare, aproximativ 17.600 de gospodării (case) private din comunitatea Hola Prîstan au fost afectate de explozia ocupanților la barajul de la Kahovka”, a anunțat Administrația militară a orașului Hola Prîstan.

În plus, 76 de blocuri și 18 instituții culturale au fost afectate de inundații.

UPDATE 16:16 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a semnat legea care stabilește ziua de 8 mai ca Zi a comemorării și victoriei asupra nazismului în cel de-al Doilea Război Mondial, 1939-1945, anunță Rada Supremă a Ucrainei. Rada Supremă a adoptat legea pe 29 mai. Anterior, Zelenski a semnat și un decret care stabilește că pe 9 mai în Ucraina va fi sărbătorită Ziua Europei.

UPDATE 13:10 Doi oameni au fost răniți și mai multe clădiri au fost avariate în urma atacurilor rusești asupra orașului Avdiivka din regiunea Donețk, a anunțat șeful administrației militare regionale din Donețk, Pavel Kirilenko.

„Doi civili răniți, Casa de Cultură pe Bulevardul Central și clădiri rezidențiale înalte din cartierul 9 avariate – așa arată Avdiivka după o nouă lovitură aeriană. Rușii au lovit din nou orașul în această dimineață, la ora 09:10, cu două rachete”, a scris șeful regiunii.

UPDATE 12:32 Armata rusă a atacat de dimineață regiunea Harkov. Doi oameni au fost răniți, anunță autoritățile ucrainene. O femeie a fost rănită în regiunea Zaporojie în urma atacurilor rusești. potrivit autorităților locale, regiunea a fost atacată de 74 de ori.

Un bărbat a fost rănit în Nevskoie în regiunea Lugansk, în urma loviturilor rusești.

De asemenea, rușii au bombardat mai multe localități din regiunea Sumî. Preliminar, victime nu au fost înregistrate.

UPDATE 11:23 Curtea Penală Internațională (CPI) a început o anchetă privind distrugerea centralei hidroelectrice de lângă Nova Kahovka în noaptea de 6 iunie, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Zilele trecute, reprezentanți ai CPI au vizitat regiunea Herson. „Activitatea acestora a început deja”, a adăugat șeful statului ucrainean într-un discurs video, publicat în seara zilei de 11 iunie.

În viziunea lui Zelenski, „este foarte important ca reprezentanții instanței internaționale au văzut cu proprii lor ochi consecințele acestui act de terorism rusesc şi au auzit personal că terorismul rusesc continuă”. Ucraina va contribui „pe cât de mult posibil” la o anchetă independentă şi obiectivă, a afirmat președintele ucrainean, adăugând că organismele de aplicare a legii şi alte instituții ale statului „sunt implicate la maximum în acest proces”.

UPDATE 11:04 Viceministra ucraineană a apărării, Anna Maliar, a anunțat eliberarea satului Storojevoe din regiunea Donețk de către pușcașii marini ucraineni, potrivit unei postări pe canalul său de Telegram.

„Steagul național flutură din nou pe Storojevoe și așa va fi la fel cu fiecare așezare până când vom elibera tot pământul ucrainean. Mulțumesc contraamiralului Mihailo Ostrogradskii, Brigada 35 Separată de Infanterie Marină”, a scris viceministrul ucrainean.

UPDATE 8:46 Forțele ucrainene au efectuat operațiuni de contraofensivă în cel puțin trei zone de pe front în zilele de 10 și 11 iunie și au eliberat mai multe orașe, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit raportului, ofensiva a continuat în partea de vest a regiunii Donețk și în partea de vest a regiunii Zaporojie. Forțele armate ucrainene ar fi avansat la sud de Velika Novosilka și ar fi eliberat Makarovka, Neskușnoe, Blagodatne, Storojevoe și Novodovarovka.Surse rusești au confirmat acest lucru, dar au afirmat că luptele au continuat în „zona gri” sau că forțele ucrainene acționau acolo unde teritoriul nu era ocupat în totalitate de trupele rusești.

Viceministrul ucrainean al apărării, Anna Maliar, a declarat că trupele rusești își mută cele mai pregătite unități de luptă din direcția Kherson în direcțiile Bahmut și Zaporojie din cauza distrugerii barajului de la Kahovka, potrivit ISW.

NEW: Ukrainian forces conducted #counteroffensive operations in at least three areas of the front and made territorial gains on June 10 & 11. Geolocated footage & Russian sources indicated that UKR forces liberated multiple settlements in western #Donetsk. https://t.co/VEtI6OaDEY pic.twitter.com/cdXsz6bSoC