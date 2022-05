LIVE TEXT/ 81 de zile de război în Ucraina. Rușii au deschis focul asupra unei mașini care evacua copii lângă localitatea Severodonețk, regiunea Luhansk

Statul Major al armatei ucrainene avertizează că rușii se pregătesc să reia ofensiva pe direcția localității Slobojansk, o localitate în apropiere de Harkov. Armata rusă se regrupează pentru a relua ofensiva în direcția Sloviansk și Barvenkovo, a anunțat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, transmite Unian.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Potrivit datelor ONU, până la 11 mai, aproximativ 3.541 de persoane au fost ucise și 3.785 au fost rănite de la începutul războiului. Printre morți se numără și 239 de copii.

UPDATE 20:42 Rușii au deschis focul asupra unei mașini care evacua copii lângă localitatea Severodonețk, regiunea Luhansk. Din fericire, nu au fost victime, anunțat de șeful Administrației Regionale de Stat Luhansk, Serhiy Gaidai, transmite Unian.

Duminică 15 mai, 10 persoane, între care patru copii și două persoane cu mobilitate redusă, au putut fi evacuate din Severodonețk, iar pe drum mașina a fost atacată de trupele ruse.

Șeful administrației militare regionale Luhansk, Serhiy Gaidai, mai spus că rușii vor să avanseze în zona Popasna, precum și să captureze Severodonețk și a amintit că armata rusă nu a reușit să treacă de Rubijne deja pentru a treia lună.

UPDATE 17:50 Procuratura Ucrainei a deschis dosar penal pentru utilizare de către atacatorii ruși a proiectilelor incendiare interzise, care au fost lansate asupra uzinei Azovstal, unde se adăpostesc mai mulți apărători ai orașului Mariupol.

Biroul Procurorului General al Ucrainei a anunțat că utilizarea unor obuze incendiare cu straturi de termită, care sunt interzise, încalcă dreptul internațional umanitar, transmite Unian.

Temperatura de ardere a unor astfel de proiectile este de aproximativ 3.000 de grade Celsius și sunt concepute pentru a distruge personalul și echipamentele inamice prin crearea de incendii masive.

UPDATE 16:54 Ucraina „poate să câştige” războiul împotriva Rusiei, care „nu se derulează” aşa cum a prevăzut Moscova, a estimat duminică secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relatează AFP, citată de Agerpres.

Stoltenberg a afirmat în finalul unei reuniuni informale a miniştrilor de externe din NATO că „ofensiva sa majoră (a Rusiei) din Donbas a ajuns într-un punct mort” şi „Rusia nu şi-a atins obiectivele strategice”.

Secretarul general al NATO a adăugat că recentul anunţ al Finlandei şi Suediei că îşi vor depune candidatura la alianţa militară nord-atlantică reprezintă dovada că agresiunile „nu dau roade”.

UPDATE 15:36 Şeful diplomaţiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a avut o întrevedere cu secretarul de stat american, Antony Blinken, la Berlin. El a anunțat că „mai multe arme şi alte ajutoare sunt în drum spre Ucraina”, informează agenția Reuters, citată de Agerpres.

„Am convenit să conclucrăm îndeaproape pentru a ne asigura că exporturile de produse alimentare din Ucraina ajung la consumatori în Africa şi Asia. Le suntem recunoscători secretarului de stat Blinken şi SUA pentru leadershipul şi sprijinul lor neclintit”, a notat Kuleba pe Twitter.

Met @SecBlinken in Berlin. More weapons and other aid is on the way to Ukraine. We agreed to work closely together to ensure that Ukrainian food exports reach consumers in Africa and Asia. Grateful to Secretary Blinken and the U.S. for their leadership and unwavering support.