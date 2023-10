LIVE TEXT Pană de curent în Herson după ce forțele rusești au lovit infrastructura. A 599-a zi de război în Ucraina

UPDATE 12:00 Oficial: Pană de curent în Herson, deoarece Rusia a lovit infrastructura critică

Forțele rusești au lovit infrastructura critică din Herson cu două bombe ghidate, provocând o pană de curent parțială și întreruperi în alimentarea cu apă curentă, a raportat Roman Mrochko, șeful administrației militare a orașului Kherson, într-o serie de postări pe Telegram la 15 octombrie.

În oraș au fost raportate explozii de mare amploare.

Oficialul a declarat că forțele ruse au lovit capitala regională cu bombe ghidate KAB în decurs de 30 de minute mai devreme în cursul dimineții.

Rusia a folosit un avion de vânătoare-bombardament cu rază medie de acțiune Sukhoi Su-34 pentru a lansa bombele aeriene, potrivit raportului.

UPDATE 11:00 Ministerul britanic al Apărării: Rusia construiește o linie de cale ferată spre Mariupol pentru a ușura logistica pe frontul de sud

Rusia construiește o nouă linie de cale ferată către Mariupol ocupat în regiunea Donețk, reducând timpul de călătorie pentru aprovizionarea frontului din Zaporojia, a declarat Ministerul britanic al Apărării în raportul său de informații din 15 octombrie.

