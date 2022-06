LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 105. ONU: Războiul din Ucraina amenință să declanșeze „un val fără precedent de foamete și sărăcie”

Lupte puternice continuă în Severodonețk, oraș cheie din estul Ucrainei aflat sub focul intens al Rusiei, iar autoritățile ucrainene anunță miercuri dimineață că rușii au bombardat din nou Harkov. Președintele ucrainean Volodimir Zelensky susține că rușii sunt mai mulți și mai puternici, dar forțele Kievului rezistă și pot riposta. Zilele trecute, un contra-atac ucrainean a făcut posibilă recucerirea a jumătate din Severodonețk. Pe străzi însă continuă lupte aprige și un duel de artilerie. Rușii distrug totul, astfel încât să nu mai rămână nimic de apărat, a acuzat guvernatorul local.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:55 Efectele negative ale invadării Ucrainei de către Rusia se agravează și afectează deja 1,6 miliarde de oameni din întreaga lume, a avertizat miercuri, 8 iunie, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, prezentând al doilea raport al Organizației despre repercusiunile internaționale ale războiului.

The impact of the war in Ukraine on food security, energy & finance is systemic, severe & speeding up.



We must act now to save lives & livelihoods over the next months & years.



It will take global action to fix this global crisis. We need to start today. https://t.co/j3qZwVry32