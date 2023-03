LIVE TEXT Atacuri rusești asupra regiunii Odesa: o clădire rezidențială a fost parțial avariată. Război în Ucraina, ziua 391

UPDATE 22:04 Reprezentanții Ministerului britanic al Apărării au declarat că Rusia „încearcă în mod deliberat să dezinformeze” după ce președintele Vladimir Putin a avertizat Marea Britanie să nu furnizeze Ucrainei muniție ce conține uraniu sărăcit, notează CNN.

„Aș dori să remarc că, dacă toate acestea se vor întâmpla, Rusia va trebui să reacționeze în consecință”, a declarat Putin în timpul unei conferințe de presă, alături de omologul său chinez. „Vreau să spun că Occidentul începe deja să folosească arme cu o componentă nucleară”, a spus Putin, făcând referire la faptul că obuzele conțin uraniu sărăcit.

În replică, un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat: „Armata britanică folosește de zeci de ani uraniu sărăcit în obuzele sale perforante pentru blindate. Este o componentă standard și nu are nimic de-a face cu armele sau capacitățile nucleare. Rusia știe acest lucru, dar încearcă în mod deliberat să dezinformeze”.

Autoritățile din Marea Britanie au anunțat că vor furniza Ucrainei proiectile cu uraniu sărăcit.

UPDATE 21:48 Administrația regională de stat Odesa anunță că o clădire rezidențială a fost parțial avariată în urma atacului rusesc asupra regiunii Odesa.

Potrivit autorităților ucrainene, mai multe persoane au fost rănite.

„Datorită performanței forțelor noastre de apărare aeriană, o parte din rachete au fost doborâte, dar una a reușit să treacă, în urma căreia o clădire rezidențială a fost parțial avariată. Există victime, dar nimeni nu a fost ucis, potrivit rapoartelor preliminare”, anunță autoritățile ucrainene.

UPDATE 20:50 Armata rusă continuă să desfășoare operațiuni ofensive în direcția Bahmut. Lupte aprige se duc pentru orașele Bahmut și Avdiivka, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei într-un nou raport.

UPDATE 20:34 Marți seară, 21 martie, în orașul Odesa au fost auzite explozii, informează Unian. O alertă de raid aerian a fost declanșată în oraș și în regiune în momentul exploziilor, potrivit site-ului alerts.in.ua.

Purtătorul de cuvânt al administrației militare regionale din Odesa, Serhiy Bratchuk, i-a îndemnat pe ucraineni să se adăpostească în locuri sigure. „Vă îndemn să respectați regulile pe care trebuie să le urmați în timpul alertei aeriene. Nu interveniți în activitatea UTA. Bineînțeles, ne rugăm pentru forțele noastre de apărare aeriană”, a declarat Bratchuk.

UPDATE 18:53 Sistemele de rachete Patriot urmează să fie trimise în Ucraina mai repede decât era planificat inițial, iar un grup de 65 de soldați ucraineni își vor încheia antrenamentul pe aceste sisteme la Fort Sill, Oklahoma, în zilele următoare, au declarat marți oficiali americani din domeniul apărării, relatează CNN.

Trupele se vor deplasa apoi în Europa pentru un antrenament suplimentar pe cele două sisteme Patriot – unul american și unul construit de germani și olandezi – care vor fi trimise Ucrainei în următoarele săptămâni, conform sursei citate.

Instructorii americani de la Fort Sill, unde cei 65 de ucraineni se antrenează de pe 15 ianuarie, au reușit să accelereze semnificativ calendarul cursului datorită cunoștințelor de bază ale ucrainenilor despre sistemele de apărare aeriană, au declarat oficialii.

„Evaluarea noastră este că soldații ucraineni sunt impresionanți și că învață totul rapid”, a declarat generalul de brigadă Shane Morgan, comandantul Fort Sill. „Datorită cunoștințelor lor vaste în domeniul apărării aeriene și a experienței într-o zonă de luptă, le-a fost mai ușor”, a adăugat el.

Armata americană alocase 10 săptămâni pentru instruire, dar ucrainenii au finalizat-o în aproximativ 8 săptămâni. Programul de instruire a fost „agresiv”, a declarat un oficial de la Fort Sill, ucrainenii antrenându-se zilnic de la 7 dimineața până la 18:00.

UPDATE 18:35 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intenționează să convoace o reuniune a Comisiei NATO-Ucraina la începutul lunii aprilie, în cadrul unei reuniuni NATO la nivel de miniștri de externe. Declarația lui Stoltenberg a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, notează Ukrinform.

„Voi continua să convoc reuniunile Comisiei NATO-Ucraina și voi începe cu o reuniune la nivel de miniștri de externe. Nu planific alte reuniuni”, a spus Stoltenberg.

Reuniunea NATO la nivel de miniștri de externe va avea loc în perioada 4-5 aprilie 2023 la sediul NATO din Bruxelles. Ea va fi prezidată de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

Ungaria blochează reuniunile Comisiei NATO-Ucraina din 2017. Prin urmare, o reuniune separată a miniștrilor de externe din NATO și Ucraina a fost organizată la București în 2022.

UPDATE 17:00 Premierul japonez la Bucea: „Sunt revoltat de cruzime.

„Reprezint cetățenii japonezi şi exprim condoleanțe celor care şi-au pierdut viața”, a declarat premierul japonez, Fumio Kishida, care a vizitat o biserică din orașul Bucea, de lângă Kiev, în misiunea-surpriză avută în Ucraina, transmite agenția Kyodo News. Kishida a depus flori la Biserica Bucea, care a devenit un simbol al atrocităților ruse împotriva civililor din Ucraina, şi a adus un omagiu victimelor.

UPDATE 16:10 Şapte din 30 de aliaţi au îndeplinit obiectivul NATO privind cheltuielile militare de 2% din PIB în 2022, cu o ţară mai puţin decât în 2021, înainte de invazia Rusiei în Ucraina, a declarat marţi şeful alianţei, Jens Stoltenberg, îndemnându-i pe aliaţi să sporească mai rapid investiţiile în apărare.

Stoltenberg a declarat reporterilor, într-o conferință de presă la sediul NATO din Bruxelles, că alianța se aștepta inițial ca încă două țări să atingă obiectivul. „Dar pentru că PIB-ul a câtorva aliați a crescut peste așteptări, doi aliați care ne așteptam să fie la 2% sunt acum ușor sub 2%”, a spus el.

Stoltenberg nu a dezvăluit care sunt țările care au atins obiectivul, dar a făcut trimitere la raportul anual al NATO care urmează să fie publicat, informează agenția Reuters.

UPDATE 15:20 Ucraina a primit încă o tranșă de 1,5 miliarde de euro din pachetul de ajutor de 18 miliarde de euro al Uniunii Europene, a anunțat marți, 21 martie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Sprijinul nostru ajută Ucraina să funcționeze în timp ce (se) apără. Împreună, scriem viitorul european al Ucrainei”, a scris von der Leyen.

Today we disbursed another €1.5 billion to Ukraine.



Our support helps keep Ukraine running, while defending itself.



And puts Ukraine firmly on its EU path by supporting reforms – good governance and financial stability, for example.



Together we’re writing Ukraine’s 🇪🇺 future pic.twitter.com/O3HJn0JrRF