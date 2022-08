Trupele ruse continuă atacul asupra Ucrainei. Noaptea trecută, rușii au atacat regiunea Denpropetrovsk, au lovit o grădiniță și o biserică. Victime nu au fost raportate. Orașul Nikolaev a fost atacat pe la cinci dimineața de ruși. Un incendiu a izbucnit într-unul dintre cartierele orașului, iar un supermarket a fost distrus.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 22:20 Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba spune că Rusia se concentrează pe războiul împotriva Ucrainei, și nu pe negocieri.

„Nu este nimic mai cinic decât slujitorii lui Putin care spun că Rusia este pregătită pentru discuții de pace. Auzim și vedem această „pregătire” în fiecare zi: lovituri de artilerie, teroare cu rachete împotriva civililor, crime cu atrocități în masă. Rusia rămâne concentrată pe război, totul este doar o cortină de fum”, a spus Kuleba.

There is nothing more cynical than Putin’s henchmen saying Russia is ready for peace talks. We hear and see this “readiness” every day: artillery strikes, missile terror against civilians, mass atrocity crimes. Russia remains focused on war, everything else is just a smokescreen.