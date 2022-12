LIVE TEXT Șeful diplomației europene Josep Borrell a anunțat că peste 1 000 de soldați ucraineni sunt antrenați în prezent în UE. A 282-a zi a războiului purtat de Rusia în Ucraina

UPDATE 22:05 Există deja 1100 de soldați ucraineni antrenați de UE. Cifra a fost oferită de șeful diplomației europene, Josep Borrell, în timpul unei vizite la cantonamentul de la Brzeg, în Polonia. Hotărâtă la 14 noiembrie, misiunea europeană de pregătire militară a început a doua zi. În total vor fi 15.000 de soldați ucraineni instruiți din 20 de țări. Mai multe state UE lansaseră deja propriile programe de formare în acord cu Kievul.

UPDATE 21:40 Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns vineri, 2 decembrie, la un consens asupra prețului la care să plafoneze petrolul rusesc. Acordul prevede plafonarea prețului petrolului pe care Rusia îl va livra statelor terțe la 60 de dolari pe baril, potrivit CNN.

The EU agreement on an oil price cap, coordinated with G7 and others, will reduce Russia’s revenues significantly. It will help us stabilise global energy prices, benefitting emerging economies around the world. pic.twitter.com/3WmIalIe5y

UPDATE 20:16 Ucraina a primit prima livrare de sisteme de apărare aeriană Hawk cu rază medie de acțiune din Spania, a anunțat ministrul ucrainean al apărării, Aleksei Reznikov, la finalul unei întâlniri cu colegul său spaniol Margarita Robles, la Odesa.

Hosted 🇪🇦#DefMin Margarita Robles in Odesa. We honored the memory of heroes who died in battles for 🇺🇦 and visited our soldiers in a hospital. 🇪🇦 stands with 🇺🇦: humanitarian&security assistance will continue.

More of our soldiers will train in 🇪🇦

Our 1st Hawks are provided by 🇪🇦 pic.twitter.com/Nm02iW9oFb