LIVE TEXT SUA au depistat o rețea globală de evaziune a sancțiunilor care ajută sectorul de apărare al Rusiei. Război în Ucraina, ziua 343

UPDATE 22:10 Oficiul pentru controlul activelor străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a declarat la 1 februarie că a depistat o rețea de evaziune a sancțiunilor care ajută sectorul de apărare al Rusiei.

Astfel, Statele Unite au impus sancțiuni de blocare împotriva a 22 de persoane și entități din mai multe țări implicate în rețea. Potrivit Trezoreriei, membrii acesteia au furnizat Rusiei dispozitive de înaltă tehnologie după 24 februarie, în ciuda sancțiunilor care interzic astfel de exporturi.

Rețeaua este condusă de traficantul de arme ruso-cipriot Igor Zimenkov, a precizat Trezoreria.

Zimenkov și fiul său Jonathan ar fi participat, de asemenea, la numeroase tranzacții de vânzare de echipamente de securitate cibernetică și elicoptere rusești în străinătate. Cei doi s-au angajat direct cu potențialii clienți ai întreprinderii rusești de stat Rosoboroneksport, sancționată, pentru a permite vânzarea de produse de apărare rusești, a raportat Trezoreria.

Treasury is taking more action as part of the U.S. strategy to methodically & intensively target Russia's sanctions evasion efforts around the globe, and to make it harder & costlier for Russia's military-industrial complex to re-supply Putin's war machine.https://t.co/q7a6DIxhZg