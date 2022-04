LIVE TEXT/ A 55-a zi de război în Ucraina. Peste 100 de oameni au fost evacuați marți din regiunea Lugansk

Marți, 19 aprilie, este a 55-a zi de război în Ucraina. Consiliul național de securitate și apărare al Ucrainei anunță începerea unei noi faze a ofensivei rusești în estul țării. În noaptea de luni spre marți, mai multe explozii au răsunat în orașul Nikolaev. Marți dimineață, șeful statului ucrainean, Volodimir Zelensky, a declarat că forțele ruse au început „bătălia pentru Donbas”.

Ulterior, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat că a început următoarea etapă a „operațiunii militare speciale în Ucraina”, care vizează „eliberarea completă a republicilor populare Donețk și Luhansk”.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:59 Marți, 19 aprilie, din regiunea Lugansk au fost evacuați peste 100 de oameni, anunță șeful administrației militare regionale Lugansk, Serghei Gaidai.

UPDATE 21:30 Ministerul ucrainean al Apărării anunță că 30 de soldați ruși au fost uciși în timp ce trupele ucrainene au respins trei atacuri în zona de responsabilitate a grupului operațional-tactic „Vostok”. Potrivit autorităților ucrainene, în timpul luptelor au fost distruse o opt vehicule blindate și un elicopter.

UPDATE 21:00 România își va redeschide Ambasada în Ucraina, a anunțat ministrul de Externe Bogdan Aurescu, scrie Digi24.

„Autoritățile române au decis redeschiderea Ambasadei României în Ucraina, la Kiev. Reluarea efectivă a activității va avea loc în perioada următoare, imediat după ce pregătirile tehnice și de securitate necesare vor fi finalizate”, arată mesajul lui Bogdan Aurescu, publicat marți pe Twitter.

UPDATE 20:40 Pe 19 aprilie, în urma bombardamentelor rusești asupra regiunii Donețk, trei persoane au murit: în Kramatork, Avdiivka și Blagodatnoe. De asemenea, au fost rănite cinci persoanel, inclusiv un copil, anunță autoritățile din Donețk.

UPDATE 20:10 Ministerului rus al Apărării anunță că marți, 19 aprilie, trupele ruse au „lovit 31 de ținte militare”, ucrainene.

De asemenea, armata rusă a lovit „două posturi de comandă, un depozit de muniții, o baterie de artilerie și un grup de echipamente militare”.

UPDATE 19:55 Patru oameni au murit și 14 au fost răniți în urma bombardamentelor rusești de marți, 19 aprilie, asupra orașului Harkov.

Potrivit Procuraturii Generale a Ucrainei, pe acest caz a fost pornită o anchetă preliminară privind încălcarea legilor de război.

UPDATE 19:30 Armata ucraineană a restabilit controlul asupra localității Mariinka, regiunea Donețk, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit autorităților ucrainene, în zona Mariinka, ca urmare a contraofensivei trupelor ucrainene, trupele ruse au suferit pierderi și s-a retras.

„Unitățile Forțelor de Apărare au recăpătat controlul asupra acestei localități”, se arată în anunț.

UPDATE 18:30 În regiunea Odesa se anunță o relaxarea a restricțiilor de circulație, anunță serviciul de presă al Administraţiei Militare Regionale din Odesa, potrivit unian.net. Astfel, interdicția de circulație va începe la ora 22:00 și se va încheia la ora 05:00 – până acum aceasta dura de la 21:00 și până la 06:00.

UPDATE 18:00 Peste 100 de case, 6 școli și 14 grădinițe din Kiev au fost avariate în urma bombardamentelor rusești, spune primarul Kievului, Vitali Kliciko.

UPDATE 17:40 În regiunea Zaporojie, situația s-a agravat. Trupele ruse avansează, spune Oleksandr Starukh, șeful Administrației Militare Regionale din Zaporojie, potrivit unian.net.

UPDATE 17:12 Trupele ruse încearcă să avanseze de la Izium și să încercuiască Rubijne, Severodonețk și Popasnaia, spune Alexei Arestovici, consilierul președintelui Zelensky.

UPDATE 16:56 Armata rusă a bombardat marți orașul Harkiv. Autoritățile ucrainene susțin că trei persoane au murit și alte 16 au fost rănite.

Sinegubov i-a îndemnat pe locuitorii orașului să nu părăsească adăposturile și să nu se adune în grupuri din cauza intensității crescute a bombardamentelor.

UPDATE 16:28 Mihail Podolyak, consilier al președintelui Ucrainei, desemnat șeful delegației ucrainene pentru negocierile cu partea rusească, a spus că negocierile cu Federația Rusă sunt înghețate. El nu a putut prezice când va avea loc următoarea rundă de negocieri directe.

Podolyak a declarat pentru Reuters că asediul de la Mariupol a făcut ca procesul de negociere cu Rusia să fie și mai dificil. În prezent, este greu de spus când vor avea loc următoarele negocieri directe de pace.

Potrivit presei ucrainene, orașul Mariupol se află sub asediu de la 1 martie, iar trupele ruse îl bombardează constant, încercând să preia controlul total asupra orașului. Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a declarat că se poartă negocieri pentru a-i ajuta pe apărătorii ucraineni din Mariupol.

UPDATE 15:41 Primarul din Irpin, Alexander Markushin, susține că pentru reconstruirea locuințelor distruse sau avariate din oraș este nevoie de aproximativ 850 de milioane de dolari, scrie presa ucraineană.

În același timp, conform estimărilor preliminare, costurile pentru restaurarea infrastructurii urbane distruse ar putea ajunge la aproximativ 150 de milioane de dolari.

Pe 15 aprilie, autoritățile ucrainene au anunțat că 115 clădiri au fost distruse în totalitate de atacurile rusești.

„În Irpin au fost avariate peste 1.000 de clădiri: 115 distruse în totalitate, 698 deteriorate semnificativ, 187 au fost avariate parțial”, anunța Markushin.

UPDATE 15:08 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a depus un proiect de lege la Rada Supremă a Ucrainei pentru extinderea legii marțiale.

Legea marțială ar putea fi prelungită cu încă 30 de zile.

Legea marțială, numită oficial „Despre regimul juridic al legii marțiale”, a fost adoptată în Ucraina în anul 2000 și poate fi pusă în aplicare atunci când o țară se află în tulburări sociale majore, într-o perioadă de criză profundă sau în stare de război cum e și situația actuală. Detalii aici.

UPDATE 14:43 Grecia a confiscat petrolierul rusesc Pegas în largul insulei Evia, ca parte a sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană Moscovei din cauza invaziei sale în Ucraina, a anunțat marți paza de coastă elenă, transmite Reuters.

La începutul acestei luni, UE a interzis accesul navelor sub pavilion rusesc în porturile blocului celor 27 de state membre, cu unele excepții, în contextul în care a adoptat noi sancțiuni radicale împotriva Rusiei.

Nava Pegas, sub pavilion rusesc, cu 19 membri ai echipajului rusesc la bord, a fost capturată în apropiere de Karystos, pe coasta sudică a insulei Evia, care se află chiar în largul Greciei continentale, în apropiere de Atena.

„A fost confiscat ca parte a sancțiunilor UE”, a declarat un oficial al Ministerului Transporturilor Maritime. Între timp, un oficial al pazei de coastă a declarat că încărcătura de petrol a navei nu a fost confiscată.

UPDATE 14:22 Liderul republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadîrov, un aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin, susține că astăzi sau mâine trupele ruse vor prelua controlul în totalitate asupra uzinei Azovstal și asupra orașului Mariupol, transmite NEXTA.

UPDATE 13:33 Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, a declarat că Rusia va lansa atacuri cu rachete asupra Ucrainei până în ultima zi a războiului. Potrivit lui, acest lucru va continua cel puțin încă o lună, transmite unian.net.

Arestovich consideră că trupele ruse nu vor folosi întregul stoc de rachete din Ucraina. Rusia va lăsa o parte din rachete pentru „războiul teribil cu NATO”.

Recent, președintele ucrainean Volodimir Zelensky a calificat atacurile cu rachete ale Rusiei asupra Ucrainei drept un „nonsens strategic”.

UPDATE 13:10 Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, anunță că a început următoarea etapă a „operațiunii militare speciale în Ucraina”, care vizează „eliberarea completă a republicilor populare Donețk și Luhansk”, transmite TASS, agenție de presă afiliată Kremlinului.

UPDATE 12:11 O linie de înaltă tensiune din regiunea Luhansk a fost avariată din cauza bombardamentelor lansate de trupele rusești, 215 localități fiind deconectate de la curent electric, anunță șeful administrației militare regionale Luhansk, Serghei Gaidai, scrie presa ucraineană.

Potrivit acestuia, peste 60% dintre stațiile de distribuție a gazelor din Ucraina au fost deteriorate în urma bombardamentelor rusești.

UPDATE 11:35 Procuratura Generală a Ucrainei anunță că, de la începutul războiului provocat de Rusia Ucraina, 205 copii au murit, iar 367 au fost răniți.

UPDATE 10:55 În Mariupol, oraș-port de la Marea Azov, forțele ruse bombardează uzina Azovstal și trag cu artilerie grea în sectorul rezidențial al districtului Levoberezhny, anunță un consilier al primarului din Mariupol, Petro Andriușcenko.

Recent, comisara pentru drepturile omului, Ludmila Denisova, a declarat că aproximativ o mie de locuitori ai orașului Mariupol se ascund de bombardamentele rusești la uzina Azovstal.

„Rușii spun că intenționează să ia cu asalt teritoriul uzinei Azovstal din Mariupol, unde se ascund cel puțin 1.000 de civili. Potrivit apărătorilor ucraineni ai orașului, în incinta și subsolurile uzinei au rămas orășeni care nu vor să iasă pentru că locuințele lor sunt distruse și nu vor să fie trimiși în lagăre de filtrare și în Federația Rusă. Printre aceștia se află femei, copii și bătrâni”, a menționat ea.

În același timp, Mihail Vershinin, șeful poliției de patrulare din Mariupol, a confirmat că un număr mare de civili, inclusiv femei și copii, se află pe teritoriul uzinei Azovstal.

UPDATE 10:35 Șeful administrației militare regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, a declarat că cinci persoane au fost ucise și 17 rănite în regiunea Harkov, în urma bombardamentelor rusești din cursul zilei, transmite unian.net.

În prezent, nu există motive pentru o evacuare organizată a locuitorilor din Harkov, a declarat Sinegubov în cadrul unei emisiuni TV.

UPDATE 10:14 Podul de cale ferată peste râul Doneț, din apropierea satului Dronivka, regiunea Donețk, a fost distrus, scrie presa ucraineană.

Podul este situat între orașele Iampol și Seversk, în apropiere de așa-zisa frontieră dintre regiunile Donețk și Luhansk. Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a lansat o nouă fază a războiului în estul Ucrainei.

UPDATE 09:36 Grupul de hackeri Anonymous, care a declarat război regimului lui Putin, anunță că a spart baza de date a Neocom Geoservice, o firmă din Rusia specializată în explorarea zăcămintelor de petrol și gaze. Hackerii au accesat 87.500 de e-mail-uri (107GB) ale companiei.

Potrivit grupului de hackeri Anonymous, printre clienții principali ai companiei Neocom Geoservice se numără Gazprom, Orenburgneft, Samotlorneftegaz, Tyumenneftegaz și Rospan International.

❗️For more info: Go to the #DDoSecrets site https://ddosecrets[.]com/wiki/Neocom_Geoservice and grab the torrent: ⤵️ pic.twitter.com/X3jVvRjyxE

UPDATE 08:51 Ministerul Apărării al Japoniei anunță că va furniza guvernului ucrainean drone și costume de protecție chimică.

„Ministerul Apărării al Japoniei a decis să furnizeze guvernului ucrainean drone și costume de protecție chimică. Lupta ucrainenilor pentru a-și apăra țara continuă. Ministerul Apărării al Japoniei va continua să ofere tot sprijinul Ucrainei”, anunță Ministerul Apărării al Ucrainei într-o postare pe Twitter.

#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM