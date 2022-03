Marți, a șasea zi a invaziei ruse, Ucraina rezistă atacurilor trupelor ruse, pe mai multe fronturi. În noaptea de luni spre marți, trupele ruse au bombardat mai multe regiuni ale Ucrainei și au efectuat mai multe operațiuni de desant aerian. În același timp, Curtea Penală Internațională de la Haga, Țările de Jos, va deschide o anchetă cu privire la invazia Ucrainei de către Rusia cât mai „rapid posibil”. Luni a avut loc prima rundă de negocieri dintre Ucraina și Rusia, fără rezultate vizibile.

Duminică, Vladmir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

Cronologia evenimentelor din Ucraina, marți, 1 martie. LIVE TEXT:

UPDATE 23:33 Aproximativ 40 de mii de oameni au rămas fără mâncare și lumină în estul Ucrainei – în orașele Volnovakha, Sartana și Talanovka. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, partea rusă nu permite evacuarea populației, scrie Novaya Gazeta.

UPDATE 23:30 Mai multe clădiri rezidențiale din Jitomir sunt în flăcări după ce o rachetă a lovit orașul. Salvatorii îi salvează pe cei care pot fi salvați.

UPDATE 23:25 Centrul pentru Studii de Est (OSW) publică o hartă detaliată cu situația luptelor din Ucraina, dispoziția trupelor, tipuri de armament.

UPDATE 23:07 Trupele ruse au atacat orașul Chuguev, regiunea Harkov. Locuitorii locali raportează că în zona aerodromului se aud explozii puternice, scrie presa ucraineană.

UPDATE 22:44 Canalul oficial al Radei Supreme a Ucrainei relatează că la Kiev se aud noi explozii.

Anterior, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a îndemnat locuitorii orașului să nu iasă din case și să dea dovadă de responsabilitate.

UPDATE 22:30 Presa ucraineană relatează că o școală de tancuri este în flăcări la Harkov.

🔥#Ukrainian media report that a tank school is on fire in #Kharkiv pic.twitter.com/W1t89rIRik — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

UPDATE 22:04 Un fost ministru rus de Externe le-a cerut diplomaților ruși să demisioneze în semn de protest față de războiul din Ucraina. Detalii aici

UPDATE 21:50 Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți, 1 martie, un decret prin care a interzis cetățenilor să scoată mai mult de 10 000 de dolari din Rusia. Detalii aici

UPDATE 21:30 Trupele ruse au intrat în orașul Herson, în sudul Ucrainei, însă forțele ucrainene încă au controlul asupra clădirii administrative a orașului, a spus un Vadim Denisenko, consilier al ministrului de interne ucrainean, citat de Reuters.

UPDATE 21:19 Militarii ruși continuă bombardamentele în Harkov. Detalii aici

Numărul caselor avariate și al victimelor încă nu este stabilit – sunt zeci, multe sunt acum sub dărâmături. Din cauza bombardamentelor constante, salvatorii nu pot ajunge la multe case.

UPDATE 20:30 Cinci persoane și-au pierdut viața și cinci au fost rănite, în urma atacului asupra turnului de telecomunicații, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență din Ucraina. Ministerul de Externe și Administrația Prezidențială au condamnat distrugerea Memorialului Babin Yar, situat în proximitatea turnului. Memorialul a fost ridicat pentru comemorarea evreilor uciși pe perioada Holocaustului, scrie Reuters.

UPDATE 20:10 Miniștrii de externe ai statelor NATO se vor întâlni de urgență, vineri, 4 martie, pentru a discuta pe tema războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Detalii aici

UPDATE 18:49 Harkov, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, este din nou atacat cu rachete de forțele ruse.

Kharkiv right now. Residential area. Putin at work. Busy-busy-busy… pic.twitter.com/Q42LdtQLzP — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 1, 2022

UPDATE 18:30 Roskomdanzor a cerut operatorilor de internet să blocheze pagina web a Ziarului de Gardă, pentru publicarea unui material în versiunea rusă despre războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Detalii aici

UPDATE 17:56 Rușii au lansat un nou atac cu rachete asupra orașului Harkov. Autoritățile ucrainene anunță că sunt morți și răniți. Detalii aici

UPDATE 17:50 Șeful biroului preşedintelui Ucrainei Andriy Yermak anunță că Rusia a lansat un atac cu rachete pe teritoriul complexului memorial Babin Yar. Rachetele au atins și turnul TV.

UPDATE 17:35 În capitala Ucrainei, Kiev, a fost bombardat turnul de televiziune, care asigură comunicațiile în oraș, transmit mai multe surse ucrainene, care publică și imagini video și foto ale atacului. Rachetele rusești au țintit turnul televiziunii. Transmisiunea canalelor TV a fost întreruptă. Detalii aici

UPDATE 17:30 Președintele Ucrainei i-a cerut cancelarului german să închidă spațiul aerian deasupra Ucrainei. Detalii aici

UPDATE 17:00 Ministerul al Apărării din Federația Rusă a anunțat marți, 1 martie, că a tăiat accesul Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) la Marea Azov, după ce separatiștii și trupele regulate trimise în Donețk ar fi făcut joncțiunea cu soldații ruși ce au avansat dinspre sud, din direcția Crimeei. Detalii aici

UPFATE 16:48 Primarul orașului-port Mariupol, Vadym Boichenko, susține că armata rusă a bombardat mai multe blocuri și case de locuit din localitate. Deocamdată, nu se cunoaște numărul victimelor. Detalii aici

Astăzi, armata rusă a bombardat zonele rezidențiale din Mariupol. Mai multe case de pe Bd. Shevchenko și școala numărul 16 din aceeași zonă au fost atacate. În plus, clădirile rezidențiale din districtul Levoberezhny, precum și teritoriul unei utilități publice, au fost din nou supuse bombardării”, a spus Boychenko.

UPDATE 16:37 Militarii ruși care au ocupat centrala nucleară de la Cernobîl se confruntă cu radiații severe. Detalii aici

UPDATE 16:00 Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a anunțat că situația este complicată la Kiev, scrie presa ucraineană. Detalii aici

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a avertizat marți într-un mesaj video că „inamicul se află la periferia capitalei”, adăugând că armata ucraineană „se pregătește să apere Kievul”.

UPDATE 15:46 Oligarhii ruși Fridman și Aven vor părăsi consiliul de administrație Alfa Bank. Mihail Fridman și Petr Aven au mai spus că intenționează să conteste decizia Uniunii Europene de a-i include pe lista de sancțiuni, din cauza invaziei ruse din Ucraina.

UPDATE 15:39 Conform presei ucrainene, care citează surse diplomatice, în prima zi a negocierilor din Belarus, reprezentanții Federației Ruse ar fi cerut:

statutul de neutralitate al Ucrainei, stabilit la nivel parlamentar prin referendum;

recunoașterea de către Ucraina a regiunilor separatiste din Donețk și Lugansk, pe care Rusia le numește „LDNR” (republici populare Doneţk şi Lugansk);

„denazificarea”;

Crimeea, a cărei restituire/ întoarcere o solicită Ucraina, în viitorul acord, să fie luată în paranteze.

UPDATE 15:30 Kremlinul continuă să-l considere pe Volodimir Zelensky președintele legitim al Ucrainei, iar dacă acesta va da ordin ca armata să depună armele, nu vor mai fi victime. Asta a spus, marți, secretarul de presă al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov.

UPDATE 15:00 Șeful Consiliului European, Charles Michel, a spus că cererea de aderare a Ucrainei este „o cerere legitimă, trebuie să o luăm în considerare cu seriozitate în aceste vremuri dificile”. Declarațiile au fost făcute în cadrul reuniunii Parlamentului European, din 1 martie.

UPDATE 14:52 Ministerul de Externe al Marii Britanii devine prima națiune care a adoptat o lege ce implică interzicerea totală a tuturor navelor cu orice conexiune rusă de la intrarea în porturile britanice.

UPDATE 14:42 Belarusul desfăşoară mai multe trupe la graniţa sa cu Ucraina, a relatat agenţia de stat Belta, care a citat declaraţii făcute marţi de preşedintele ţării, Aleksandr Lukaşenko.

UPDATE 14:31 Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, susține că țara sa va sprijini integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Reacția vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelensky a semnat o cerere de aderare a țării sale la UE.

UPDATE 14:29 Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei – şi fost preşedinte – l-a criticat pe Bruno Le Maire, ministrul francez de finanţe, după ce acesta a declarat că Occidentul va duce „un război economic şi financiar total” împotriva Rusiei.

PDATE 14:19 Cererea de aderare a Ucrainei la UE, în cadrul procedurii accelerate, a fost înregistrată

UPDATE 13:39 Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a intervenit la Conferinței ONU pentru Dezarmare, printr-un mesaj înregistrat. Acesta nu a putut fi prezent fizic la eveniment din cauza interdicțiilor de a călători. În semn de solidaritate cu Ucraina, ambasadorii UE și alți participanți la conferință au decis să părăsească camera, când a început adresarea lui Lavrov.

As a sign of solidarity EU Ambassadors & others decided to leave w Ukraine the room when FM Lavrov addressed @UN_HRC & Conference on Disarmament. We cannot be expected to sit by while Russia is actively spreading disinformation & falsehoods regarding its aggression against 🇺🇦 pic.twitter.com/X5Vb7CTE3c — EU at the UN – Geneva #MultilateralismMatters (@EU_UNGeneva) March 1, 2022

UPDATE 13:35 Președintele ucrainean, Volodimir Zelensky, a vorbit în plenul Parlamentului European, unde atât pe mesele adunării, cât și în pieptul europarlamentarilor, a fost afișat steagul Ucrainei, despre cum se vede din teren invazia Rusiei în ţara pe care o conduce, a lăudat curajul concetăţenilor săi, a atras atenţia că nimic din ce face acum armata rusă nu poate fi justificat şi a atras un semnal de alarmă că zilnic, în atacurile ruşilor mor şi copii.

UPDATE 13:35 Echipele naționale ale Rusiei și Belarusului au fost suspendate de la toate turneele internaționale de hochei, din cauza invaziei militare a Ucrainei.

UPDATE 13:22 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, se va adresa astăzi, 1 martie, plenului Parlamentului European cu privire la ofensiva Rusiei asupra Ucrainei.

UPDATE 13:14 Grupurile pentru drepturile omului și ambasadorul Ucrainei în Statele Unite au acuzat luni Rusia că îi atacă pe ucraineni cu bombe cu dispersie și bombe cu vid, arme care anterior au fost condamnate de o varietate de organizații internaționale.

UPDATE 12:55 „Racheta din piața centrală a Kharkiv este o teroare deschisă, descoperită. După așa ceva Rusia este un stat terorist. Nimeni nu va ierta. Nimeni nu va uita niciodată”, a reacționat președintele Zelensky.

UPDATE 12:44 Mii de oameni au postat în ultimele ore recenzii pe Google Maps, la obiectivele turistice din Rusia, despre războiul din Ucraina. Aceștia pun informații și poze despre morți, răniți, orașe bombardate și cer poporului rus să-l oprească pe Putin și să oprească războiul.

„Opriți războiul! Opriți-l pe Putin! Sunt deja 500 de morți. De ce aveți nevoie de asta?”, este una dintre recenziile postate la Tsarisymo Museum.

UPDATE 12:30 Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a spus că Rusia va continua „operațiunea militară specială”, așa cum este numită de Kremlin invazia în Ucraina, „până la atingerea obiectivelor stabilite”.

UPDATE 12:00 Trupele belaruse au invadat Ucraina.

„Trupele belaruse au intrat în regiunea Cernihiv. Informația a fost confirmată publicului de Vitaliy Kyrylov. Cu mai multe detalii revenim mai târziu”, se arată într-o postare, pe Telegram, a canalului Суспільне Чернігів.

Cu doar câteva ore înainte, Aleksandr Lukașenko susținea că nu va trimite trupe în Ucraina. Liderul Belarusului a declarat presei de stat că forțele sale nu se vor alătura trupelor ruse în invazia Ucrainei.

Lukașenko, care este un aliat apropiat al lui Vladimir Putin, a spus că „armata belarusă nu ia parte la acțiunile militare și nu a luat parte niciodată”.

UPDATE 11:56 Ministerul rus al Apărării propune să acorde participanților la războiul din Ucraina statutul de veteran. Dacă legea respectivă va fi adoptată, atunci tot personalul militar care participă la invazia din Ucraina va primi statutul de veteran de luptă. Se presupune că în 2022 punerea în aplicare a prevederilor legii va necesita 5 miliarde de ruble.

UPDATE 11:30 Toate ieșirile din Cernihiv sunt minate, orașul este pregătit pentru apărare, spune președintele Administrației Regionale de Stat.

UPDATE 11:35 În Rusia încep să sosească primii saci de cadavre și trenuri cu soldați răniți, spune ministrul Afacerilor Interne din Ucraina. „În viitorul apropiat vor avea loc primele înmormântări în Federația Rusă, pe care autoritățile ruse nu le vor mai putea ascunde”, a mai adăugat Denisenko.

UPDATE 11:30 Belarus și-a pus sistemele de apărare aeriană în stare de alertă pentru a preveni „lovirea trupelor ruse în spate”.

UPDATE 11:21 În Federația Rusă a fost lansată o petiție prin care se solicită încetarea imediată a ofensivei Rusiei asupra Ucrainei. Până acum, cererea a fost semnată de peste un milion de persoane.

Semnatarii petiției anunță formarea mișcării anti-război și susținerea oricăror forme pașnice de protest împotriva atacului forțelor rusești asupra Ucrainei.

UPDATE 11:00 Liderul cecen Ramzan Kadîrov, aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin şi care sâmbătă a confirmat trimiterea de combatanţi în Ucraina, a recunoscut marţi că doi luptători ceceni au fost ucişi în invazia lansată de Rusia acum şase zile împotriva ţării vecine.

UPDATE 10:39 În jurul orei 9:00, în Ucraina situația arăta în felul următor.

DIRECȚIA HARKOV. Obuzul a lovit centrul Harkovului – lângă clădirea administrației regionale de stat din Piața Libertății.

DIRECȚIA SUD. A început atacul asupra Hersonului, a informat Serviciul de Comunicații Speciale din Ucraina. La intrările în oraș, armata rusă a instalat puncte de control. Locuitorii spun că au văzut mulți soldați ruși pe străzi. În zona Shumenskoye au loc încăierări.

Ofensiva pe celelalte fronturi continuă fără schimbări. Luptele continuă în apropiere de Kiev, Mariupol, Volnovakha.

UPDATE 10:30 „Rușii și-au dat arama pe față”, spune consilierul președintelui Ucrainei.

„Rusia bombardează în mod activ centrele orașelor, provocând lovituri directe cu rachete și artilerie în zone rezidențiale și guvernamentale. Scopul Rusiei este clar – panică în masă, victime civile, distrugerea infrastructurii. Ucraina luptă cu demnitate”, a scris pe Twitter Mihail Podoleac.

UPDATE 10:30 Mariupol, oraș din regiunea Donețk, a rămas fără curent electric după ce forțele rusești au bombardat zonele rezidențiale ale orașului. Detali aici.

UPDATE 10:11 Serviciile secrete britanice spun că Rusia nu a reușit să obțină controlul asupra spațiului aerian al Ucrainei.

UPDATE 09:57 După ce duminică noaptea a început să ningă în Vama Siret – Porubne, mii de refugiați care fug de războiul din Ucraina așteaptă să intre în România, fără a avea unde să se adăpostească, transmite presa de peste Prut.

UPDATE 09:57 O persoană a decedat, iar alte trei sunt rănite în urma atacului cu rachete a forțelor rusești în centrul orașului ucrainean Harkov. Detalii aici.

„Pe piața mea centrală preferată. În Harkov au fost lansate rachete! Mi se rupe inima!”, consilierul ministrului afacerilor interne, Anton Gerashchenko.

UPDATE 09:42 Ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu declară că Uniunea Europeană nu poate fi completă fără Ucraina, R. Moldova și Georgia. „Acestea merită calitatea de membru deplin”, subliniază ministrul Aurescu.

UPDATE 09:25 Autoritățile ucrainene anunță despre pierderile armatei ruse. Conform bilanțului făcut de acestea, până acum au murit 5710 de militari în ofensiva Rusiei asupra Ucrainei, iar 200 de soldați au fost luați prizonieri.

UPDATE 09:25 Clădirea Consiliului Local din Harkov a rămas în ruinei după racheta lansată de forțele ruse.

UPDATE 09:10 Orașul Kerson, înconjurat de ruși, a anunțat primarul orașului.

The mayor of #Kherson Igor #Kolykhayev announced the blockade of the city by the #Russian military.



“The Russian army has set up roadblocks at the entrances to Kherson. It is difficult to say how the situation will develop further,” he said. pic.twitter.com/LlDKmFtyzA — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

UPDATE 09:00 Atacul forțelor rusești asupra orașului Harkov continuă. Militarii ruși au bombardat Piața Libertății din Harkov.

UPDATE 08:41 Taiwanul susține excluderea Rusiei din SWIFT și trimite ajutor umanitar Ucrainei.

UPDATE 08:40 Președintele României, Klaus Iohannis declară că România sprijină integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, de rând cu integrarea R. Moldova și a Georgiei și că va face tot posibilul ca acest lucru să devină realitate. Comentariul a fost făcut azi dimineață, în contextul agresiunii ruse în Ucraina și a solicitării depuse de președintele ucrainean Zelensky pentru aderarea la UE a țării sale.

Romania🇷🇴 fully supports the integration of Ukraine🇺🇦, as well as of the Republic of Moldova🇲🇩 and Georgia🇬🇪, with the European Union🇪🇺. The place of these partners of the EU is within the European family, and Romania will do its best for this to become reality. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) March 1, 2022

UPDATE 08:20 O coloană de tancuri ruseşti a fost depistată în noaptea de luni spre marți afara Kievului. Convoiul se întinde pe o lungime de 64 de km. Imaginile din satelit au fost transmise de compania de supraveghere Maxar.

UPDATE 08:11 Sancțiunile l-au lăsat pe Putin fără centura neagră la taekwondo.

UPDATE 08:00 În regiunea Samy, din nord-estul Ucrainei, forțele teritoriale de apărare au confiscat echipamentul militar al ocupanților, practic, cu mâinile goale.

Foto: Unian

UPDATE 08:05 Cel puțin 70 de soldați ucraineni au murit în regiunea Sumi, în timpul bombardării unei unități militare de către trupele ruse, anunță șeful administrației regionale din Sumi.

UPDATE 07:54 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat că rușii intenționează să implice cele mai pregătite unități militare din Belarus, pentru a participa la o invazie pe scară largă a Ucrainei.

„Având în vedere că adversarul nu renunță la atingerea scopului său, iar propriul potențial ofensiv este aproape epuizat, intenționează să implice cele mai instruite părți militare ale Republicii Belarus”, se arată în comunicatul oficialilor ucraineni.

UPDATE 07:44 Presa ucraineană scrie că trupele ruse intenționează să atace orașul Herson în noaptea de 1 martie. Primarul orașului, Igor Kolykhaev, susține că soldații ruși au instituit blocaje rutiere la intrările în Herson.

UPDATE 07:38 Mastercard a blocat mai multe instituții financiare rusești, din rețeaua sa de plăți, ca urmare a sancțiunilor împotriva Rusiei, după invazia pe scară largă a Ucrainei.

UPDATE 07:37 SUA vor expulza 12 diplomați ruși care activează în cadrul misiunii SUA la ONU, fiind suspectați de spionaj.

„Statele Unite au informat Organizația Națiunilor Unite și misiunea permanentă a Rusiei pe lângă Națiunile Unite că începem procesul de expulzare a doisprezece agenți de informații din misiunea Rusă care au abuzat de privilegiile de rezidență în SUA prin angajarea în activități de spionaj care sunt advers pentru securitatea noastră națională. Această acțiune este în dezvoltare de câteva luni”, a spus purtătorul de cuvânt al ONU, Olivia Dalto.

UPATE 07:16 Cererea Ucrainei de aderare la UE, înmânată oficial reprezentantului permanent pe lângă UE al Franței, care prezidează Consiliul UE.

UPATE 07:02 Atacurile armatei ruse asupra capitalei Kiev şi a oraşului Harkov au continuat peste noapte. La Harkov, forţele ruseşti au aruncat în aer stații auxiliare, a declarat primarul oraşului Ihor Terekhov. În acelaşi timp, trupele ruse au înaintat spre Kiev.

UPATE 06:52 Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat într-o declarație făcută luni planurile UE de a furniza arme Ucrainei, adăugând că Rusia va continua să își ducă la îndeplinire interesele sale naționale, în ciuda sancțiunilor.

UPATE 06:45 Președintele Zelensky a cerut într-un discurs susținut luni seara scoaterea Rusiei din Consiliul de Securitate ONU: „Răul, înarmat cu rachete, bombe și artilerie, trebuie oprit imediat. Distrus din punct de vedere economic. Pentru a arăta că omenirea este capabilă să se apere. Ucid oameni în Cernihiv, Mariupol, Donețk”, a declarat el.

