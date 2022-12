LIVE TEXT Crăciunul ca obiect de propagandă împotriva UE – postul TV Russia Today a difuzat un video în care arată „regresul” cetățenilor europeni. Ziua 305 de război în Ucraina

UPDATE 21:45 Moscova a difuzat un mesaj de propagandă antieuropean, prin intermediul unei publicități în cadrul unuia dintre cele mai mari posturi TV – Russia Today (RT), potrivit căreia europenii au petrecut 2021 în abundenţă, în 2022 au făcut sărbătorile în beznă, iar în 2023 vor fi constrânşi să-şi mănânce animalele de companie, relatează G4Media.

Acest clip promoţional indică un „avertisment în adresa cetăţenilor europeni în privinţa consecinţelor energetice ale susţinerii Ucrainei de către Uniunea Europeană (UE), în contextul în care războiul rus lansat de Kremlin durează de zece luni.

Filmulețul nu apare în motoarele de căutare în internet, dar poate fi găsit pe Twitter. Jurnalistul Francis Scarr din cadrul publicației BBC a publicat video-ul pe pagina sa de Twitter.

Oh dear… 🤦‍♂️



Russian state broadcaster RT has a Christmas message for Europeans pic.twitter.com/XSgymlnlFt