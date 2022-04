LIVE TEXT/ A 44-a zi de război în Ucraina. Biden, despre atacul asupra gării feroviare din Kramatorsk: „Este încă o atrocitate oribilă comisă de Rusia”

În cea de-a 44-a zi de război în Ucraina trupele ruse își intensifică atacurile în sud și est, iar autoritățile ucrainene depun eforturi pentru a evacua civili din regiunile estice ale țării. Adunarea Generală a ONU a votat pentru suspendarea Rusiei din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Rusia a răspuns spunând că această decizie este ilegală şi motivată politic. Kremlinul a recunoscut pentru prima dată că a suferit pierderi „semnificative” de trupe în Ucraina.

Vineri, 8 aprilie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky se va întâlni la Kiev cu şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi cu şeful politicii externe a UE, Josep Borrell.

UPDATE 21:59 Președintele SUA, Joe Biden, a condamnat atacul de astăzi asupra gării din Kramatorsk, regiunea Dobețk, menționând că este încă o atrocitate comisă de Rusia.

The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety.

UPDATE 21:54 Comisia Europeană (CE) intenționează să emită un aviz privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în această vară. O declarație în acest sens a fost făcută vineri, 8 aprilie, de șefa Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, în timpul unei vizite oficiale în Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 21:23 24 de operatori de telefonie mobilă din UE și trei operatori de telefonie mobilă din Ucraina au semnat o declarație privind asigurarea unui roaming accesibil și gratuit în timpul apelurilor internaționale între UE și Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 20:45 Autoritățile ucrainene au dispus interdicție de circulație în regiunea Odesa din motiv că „există amenințarea unui atac cu rachete”. Decizia vine în urma atacului cu rachete asupra gării feroviare din Kramatorsk, regiunea Donețk, unde 50 de persoane au fost ucise și alte 98 au fost rănite. Detalii aici.

UPDATE 19:49 UE sprijină Ucraina în lupta împotriva agresiunii ruse, iar cei responsabili pentru atrocitățile de la Bucea vor fi trași la răspundere. Așa a declarat președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, după vizita sa în orașul Bucea, din regiunea Kiev.

