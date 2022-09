LIVE TEXT AIEA afirmă că măsurile de siguranță au fost încălcate la centrala nucleară de la Zaporojie și cere înființarea unei zone de protecție. 195 de zile de război în Ucraina

Rusia intensifică atacurile asupra regiunii Dnepropetrovsk. În 195-a zi de război, rachetele rușilor au avariat 20 de clădiri înalte și 11 clădiri private, o grădiniță, două licee și un club sportiv din regiunea Dnepropetrovsk: două persoane au fost rănite. De asemenea, rușii continuă atacul asupra orașului Harkov: o femeie a murit, anunță autoritățile locale.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie 2022. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:57 Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) afirmă că este „profund îngrijorată” de situația de la centrala nucleară de la Zaporojie și spune că există o „nevoie urgentă” de măsuri pentru a preveni un accident nuclear, și anume stabilirea unei zone de siguranță și protecție nucleară în jurul sitului ocupat de Rusia, a declarat directorul general Rafael Grossi, scrie CNN.

Agenția a subliniat nevoia urgentă de măsuri provizorii „pentru a preveni un accident nuclear care să apară din cauza unor daune fizice cauzate de mijloace militare”.

Pentru a realiza acest lucru, AIEA a cerut înființarea unei „zone de protecție a siguranței și securității nucleare”.

„AIEA este pregătită să înceapă imediat consultările care să ducă la stabilirea urgentă a unei astfel de zone de protecție a siguranței și securității nucleare la centrala nucleară de la Zaporojie”, se arată în raport.

Agenția afirmă că echipa sa a văzut la fața locului pagubele provocate de bombardamente asupra instalației și „a observat cu îngrijorare că bombardamentele ar fi putut avea un impact asupra structurilor, sistemelor și componentelor legate de securitate și ar fi putut provoca efecte semnificative asupra securității, pierderi de vieți omenești și răniri ale personalului”.

În plus față de pericolul reprezentat de luptele continue din jurul instalației, agenția afirmă că personalul de la Zaporojie și de la alte centrale nucleare din Ucraina „a continuat să dea dovadă de rezistență și de reziliență în menținerea funcționării instalațiilor în condiții de siguranță și securitate în mijlocul conflictului”.

UPDATE 20:44 Armata ucraineană a respins mai multe ofensive rusești în regiunea Donețk din estul Ucrainei, a anunțat marți Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

„Unitățile forțelor de apărare ale Ucrainei își mențin pozițiile și împiedică inamicul să avanseze mai adânc pe teritoriul Ucrainei”, a precizat Statul Major. „Armata noastră a respins cu succes atacurile inamicului în zonele localităților Dolina, Soledar, Novobakhmutivka, Kodema, Zaitseve, Avdiivka, Mariinka și Liubomirivka din regiunea Donețk”.

De asemenea, armata ucraineană susține că a revendicat distrugerea unor obiective rusești în regiunea Donețk, dar și de-a lungul frontului sudic.

UPDATE 19:16 Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat că echipa pe care a trimis-o la centrala nucleară de la Zaporojie, Ucraina, a văzut o unitate a agenției nucleare a Rusiei la instalație. Inspectorii AIEA „au observat prezența unui grup de experți de la Rosenergoatom”, care este o unitate a agenției nucleare ruse Rosatom, potrivit unui raport publicat marți, scrie CNN.

„Personalul și managerii uzinei ucrainene au explicat echipei că rolul acestui grup de experți era de a oferi consultanță în materie de siguranță nucleară, securitate și operațiuni pentru conducerea centralei de la Zaporojie”, a precizat AIEA.

Dar „prezența personalului tehnic superior al Rosatom ar putea duce la interferențe cu liniile normale de comandă sau de autoritate operațională și ar putea crea potențiale fricțiuni atunci când vine vorba de luarea deciziilor”, potrivit organismului de supraveghere nucleară al Națiunilor Unite.

„Echipele de operare Energoatom de la centrală au putut să se rotească în trei schimburi pe zi, dar situația a avut un impact negativ asupra personalului”, a adăugat aceasta.

Potrivit AIEA, autoritățile ucrainene au raportat că echipa Rosatom a sosit pe 29 aprilie.

„Acești specialiști au solicitat rapoarte zilnice de la conducerea centralei despre „aspecte confidențiale” privind funcționarea centralei nucleare, acoperind aspecte legate de administrație și management, activități de întreținere și reparații, securitate și control al accesului, precum și gestionarea combustibilului nuclear, a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive”, potrivit raportului.

UPDATE 18:05 Alte 753 de persoane au fost evacuate din teritoriile ocupate din regiunea Harkov și sunt acum în siguranță. Despre asta a anunțat șeful administrației regionale militare de stat, Oleg Sinegubov.

„În cooperare cu voluntarii, salvatorii și forțele de ordine a fost efectuată o altă evacuare din teritoriile ocupate temporar. De data aceasta, 753 de persoane, printre care 163 de copii, au fost evacuate din zona de ocupație. În plus, printre cei evacuați se aflau 9 persoane cu dizabilități”, a spus Sinegubov.

El a precizat că cei care au avut nevoie au primit asistență medicală și psihologică.

Anterior, ministrul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, Irina Vereșciuk, a declarat că peste 60.000 de ucraineni au fost evacuați din regiunile Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie și Harkov în ultima lună.

UPDATE 17:05 Comisia Europeană a propus, marți, suspendarea totală a Acordului de facilitare a eliberării vizelor încheiat între UE și Rusia.

„O țară precum Rusia, care duce un război de agresiune, nu ar trebui să se califice pentru facilitarea eliberării vizelor atât timp cât continuă să își desfășoare politica externă distructivă și agresiunea militară împotriva Ucrainei, demonstrând un dispreț total față de ordinea internațională bazată pe norme. Suspendarea vine drept răspuns la riscurile și amenințările sporite la adresa intereselor de securitate ale Uniunii și a securității naționale a statelor membre ca urmare a agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Aceasta înseamnă că cetățenii ruși nu se vor mai bucura de un acces privilegiat în UE și vor avea de urmat un proces mai lung, mai scump și mai dificil de solicitare a vizelor. Statele membre vor dispune de o marjă largă de apreciere în ceea ce privește prelucrarea cererilor de viză de scurtă ședere din partea cetățenilor ruși și vor fi în măsură să asigure un control sporit în ceea ce privește resortisanții ruși care călătoresc în UE. UE va rămâne deschisă anumitor categorii de solicitanți de viză ruși care călătoresc în scopuri esențiale, inclusiv, în special, membrilor de familie ai cetățenilor UE, jurnaliștilor, dizidenților și reprezentanților societății civile”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

