LIVE TEXT SUA anunță o nouă asistență militară pentru Ucraina. Borrell, după atacurile masive ale Rusiei: „UE va continua să sprijine Ucraina și R. Moldova”. Război în Ucraina, ziua 273

UPDATE 22:13 SUA vor oferi Ucrainei o asistență militară în valoare de 400 de milioane de dolari.

Potrivit secretarului de stat american Anthony Blinken, acest pachet de ajutor prevede transferul de arme, muniții și echipamente de apărare aeriană din stocurile Departamentului american al Apărării.

UPDATE 22:07 Șeful diplomaţiei UE, Josep Borrell: „Condamn cu fermitate atacurile criminale ale Rusiei asupra infrastructurii critice și civile ucrainene: deconectări masive de electricitate, inclusiv în R. Moldova. Să lași milioane de oameni fără curent, apă și căldură pe timp de iarnă este crud și inuman. UE va continua să sprijine neclintit Ucraina și R. Moldova”.

UPDATE 20:30 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU în contextul atacurilor masive lansate, astăzi, de Rusia asupra teritoriilor ucrainene.

UPDATE 19:20 Site-ul Parlamentului European (PE) a fost atacat miercuri, 23 noiembrie, de un grup de hackeri ruși. Un anunț în acest sens a fost făcut de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care a menționat faptul că atacul cibernetic vine la scurt timp după ce instituția a declarat Rusia drept „stat care sponsorizează terorismul”.

UPDATE 18:32 Regiunea Donețk a rămas fără curent electric după ce armata rusă a lansat, miercuri, un atac masiv cu rachete asupra teritoriilor ucrainene, anunță șeful administrației militare regionale, Pavlo Kirilenko.

UPDATE 18:15 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a comentat bombardamentele lansate, astăzi, de forțele ruse asupra regiunilor ucrainene. Potrivit lui, rușii au tras 67 de rachete deasupra Ucrainei.

UPDATE 16:50 Numărul victimelor în urma atacului cu rachete asupra Kievului a crescut la nouă persoane, a anunțat primarului Kliciko.

UPDATE 16:02 Rachetele rușilor au omorât trei oameni în Kiev, scrie presa ucraineană. De asemenea, în lurma unei lovituri cu rachete asupra regiunii Kiev, un om a murit și alți 20 au fost răniți.

UPDATE 15:45 Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a declarat Rusia drept stat care sponsorizează terorismul, indică un comunicat al PE difuzat miercuri.

Eurodeputaţii au adoptat, cu 494 voturi „pentru”, 58 „împotrivă” şi 44 abţineri, o rezoluţie legată de ultimele evoluţii din războiul brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Documentul subliniază că atacurile şi atrocităţile deliberate comise de forţele ruse şi reprezentanţii acestora împotriva civililor din Ucraina, distrugerea infrastructurii civile şi alte încălcări grave ale dreptului internaţional şi umanitar constituie acte de terorism şi crime de război. În lumina acestui fapt, ei recunosc Rusia ca stat care sponsorizează terorismul şi „recurge la mijloace teroriste”.

Întrucât în prezent Uniunea Europeană nu poate desemna oficial un stat drept sponsor al terorismului, Parlamentul European le solicită UE şi statelor sale membre să elaboreze un cadru juridic adecvat şi să ia în considerare adăugarea Rusiei pe o astfel de listă. Acest lucru ar duce la o serie de măsuri restrictive semnificative împotriva Moscovei şi ar avea implicaţii restrictive profunde pentru relaţiile UE cu Rusia.

Între timp, eurodeputaţii solicită Consiliului să includă organizaţia paramilitară rusă „Grupul Wagner”, Regimentul 141 Special Motorizat, cunoscut şi sub numele de „Kadîroviţi”, precum şi alte grupări armate, miliţii şi interpuşi finanţaţi de Rusia, pe lista UE a teroriştilor.

Parlamentul European solicită Uniunii Europene să izoleze şi mai mult Rusia la nivel internaţional, inclusiv în ceea ce priveşte apartenenţa Rusiei la organizaţii şi organisme internaţionale, cum ar fi Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Eurodeputaţii doresc, de asemenea, ca relaţiile diplomatice cu Rusia să fie reduse, contactele UE cu reprezentanţii oficiali ruşi să fie menţinute la nivelul minim absolut, iar instituţiile din UE afiliate statului rus ce răspândesc propaganda de stat în întreaga lume să fie închise şi interzise.

În contextul escaladării actelor de terorism ale Kremlinului împotriva civililor ucraineni, rezoluţia PE solicită statelor membre să finalizeze rapid lucrările privind un al nouălea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei.

Eurodeputaţii mai doresc ca ţările UE să prevină, să investigheze şi să urmărească penal orice eludare a sancţiunilor existente şi, împreună cu Comisia Europeană, să ia în considerare posibile măsuri împotriva ţărilor care încearcă să ajute Rusia să eludeze măsurile restrictive puse deja în aplicare.

UPDATE 14:40 Bombardamente masive în Ucraina. Mai multe regiuni au rămas fără curent electric, a anunțat șeful biroului președintekui Ucrainei, Kiril Timoșenko, scrie presa ucraineană.

UPDATE 10:50 Rusia pare să fi folosit aproape toate dronele iraniene pe care le deținea și va încerca, probabil, să-și refacă stocurile, arată cel mai recent raport de informații al Ministerului britanic al Apărării.

„Rusia a conceput probabil o campanie de drone pentru a compensa o lipsă severă de rachete de croazieră. Dar această abordare a avut un succes limitat. Cele mai multe dintre dronele lansate au fost neutralizate”, au declarat serviciile secrete britanice.

Potrivit sursei citate, atacuri cu drone kamikaze iraniene nu au mai fost raportate public din jurul datei de 17 noiembrie 2022.

„Rusia și-a epuizat probabil aproape toate stocurile actuale, dar va încerca probabil să le refacă”, afirmă Ministerul Apărării, în condițiile în care Rusia poate cumpăra drone din străinătate mai repede decât poate produce singură noi rachete de croazieră.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 November 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Eog9qjtRCF



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0uv6zeo9jU