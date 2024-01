LIVE TEXT Belgia se angajează să acorde un ajutor militar de 665 de milioane de dolari Ucrainei în 2024. Patru rachete aeriene ghidate, lansate asupra unei comune din regiunea Herson. Război în Ucraina, ziua 698

UPDATE 21:50 Forțele ruse au aruncat patru bombe aeriene ghidate asupra unui sat din comuna Milivska, din raionul Berîslav, a anunțat guvernatorul regiunii Herson Oleksandr Prokudin.

UPDATE 21:45 Belgia s-a angajat să livreze Ucrainei un ajutor militar în valoare de 611 milioane de euro în 2024, a declarat Rustem Umerov, ministrul ucrainean al Apărării, după o conversație telefonică cu omologul său belgian Ludivine Dedonder, la 22 ianuarie.

Had a productive phone call with the Minister of Defence of Belgium, Ludivine Dedonder @DedonderLudivin.



Discussed the recent developments on the front lines and the prospects of defence cooperation between our countries.



Grateful for Belgium’s participation in the air force… pic.twitter.com/eVDwEM5lff