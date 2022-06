LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 102. Atacuri cu rachete asupra orașului Kiev. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei confirmă atacurile asupra infrastructurii civile

În dimineața zilei de 5 iunie, orașul Kiev a fost atacat cu rachete. Exploziile au avut loc în două cartiere din capitala Ucrainei, Darnițki şi Dniprovski. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat atacurile asupra infrastructurii civile a Kievului.

La 102 de zile de la declanșarea invaziei, bilanțul arată astfel: Rusia controlează 20% din teritoriul Ucrainei, zeci de mii de civili și soldați din ambele tabere au murit, iar orașe întregi au fost rase de pe fața pământului.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Duminică, 5 iunie:

UPDATE 13:02 Ministerul rus al Apărării afirmă că atacurile sale de duminică au distrus tancuri și alte vehicule blindate de la periferia Kievului, care fuseseră furnizate Ucrainei de către țări europene.

Declarația ministerului a fost făcută după ce capitala ucraineană a fost atacată cu rachete duminică dimineața.

The #Russian Defense Ministry said that the targets of the missile attacks in #Kyiv were T-72 tanks and other armored vehicles supplied by Eastern European countries and placed in the buildings of a car-repair enterprise. pic.twitter.com/27HMBfOwp6