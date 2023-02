LIVE TEXT Canada anunță că a trimis primul tanc Leopard 2 în Ucraina. A 346 zi de război în Ucraina

UPDATE 22:00 Canada a trimis în Ucraina primul tanc Leopard 2, a anunțat ministra canadiană a Apărării, Anita Anand. Acesta a fost încărcat pe un avion de transport militar C-17.

Canada a anunțat pe 26 ianuarie că va furniza Ucrainei patru tancuri de luptă principale Leopard 2 în următoarele săptămâni.

Thank you @AnitaAnandMP ! Thank you Canada!

The tank coalition is assembling. Meeting place is Ukraine! https://t.co/euqeqG3WRm