LIVE TEXT Lituania alocă 1 milion de euro pentru reconstrucția Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 649

UPDATE 22:02 Lituania va aloca 1 milion de euro Fondului de solidaritate ucrainean al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) pentru reconstrucția Ucrainei. Acest lucru a fost anunțat de serviciul de presă al BDCE.

Fondul la care Lituania a contribuit a fost creat pentru a ajuta la depășirea consecințelor sociale ale războiului total din Rusia și pentru a sprijini reconstrucția țării. Printre cei care au investit se numără, de asemenea, Republica Cehă, Germania și Irlanda.

19:27 Forțele de Apărare ucrainene au confirmat lovitura asupra depozitului de petrol din Luhanskul ocupat temporar. Acest lucru a fost raportat de Direcția de comunicare strategică a Biroului comandantului-șef al Forțelor Armate Ucrainene.



UPDATE 19:18 Potrivit șefului administrației militare a orașului Herson, Roman Mrochko, în urma atacurilor rusești din timpul zilei, un bărbat de 64 de ani a murit în satul Antonovka. Două case particulare și o conductă de gaz au fost avariate în localitate.

UPDATE 16:40 Președintele bulgar Rumen Radev a declarat luni, 4 decembrie, că a pus veto la acordul Bulgariei cu Kievul de a furniza Ucrainei 100 de vehicule blindate, returnând acordul parlamentului, agenției de știri din Sofia, novinite.com.

Potrivit sursei citate, Radev s-a pronunțat în repetate rânduri împotriva asistenței militare pentru Kiev și a fost acuzat că adoptă o poziție pro-Moscova. Poziția sa l-a pus în contradicție cu guvernul pro-ucrainean al premierului Nikolai Denkov.

Acordul, semnat între Ministerul bulgar de Interne și Ministerul ucrainean al Apărării la Sofia, pe 8 august, și la Kiev, pe 13 noiembrie, a fost ratificat în cele din urmă de Parlamentul Bulgariei la 22 noiembrie.

Acesta prevede furnizarea gratuită a 100 de vehicule blindate din stocurile Ministerului de Interne, împreună cu armament și piese de schimb.

Denkov crede că Parlamentul va depăși veto-ul lui Radev. Legislativul bulgar are dreptul de a trece peste veto și de a trimite acordul mai departe fără nicio modificare, printr-un vot majoritar.

Președintele și-a justificat opoziția subliniind potențialele nevoi interne pentru vehicule. El a spus că acestea ar putea fi folosite pentru protejarea granițelor Bulgariei sau pentru a asista cetățenii în timpul dezastrelor din zonele îndepărtate.

Comisia parlamentară de apărare a aprobat acordul cu un comentariu potrivit căruia vehiculele nu mai sunt necesare în țară și, prin urmare, ar putea fi donate Ucrainei.

UPDATE 15:00 Ministerul britanic al Apărării într-o actualizare de pe 4 decembrie, estimează că 320 000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți de când Rusia a lansat invazia pe scară largă în Ucraina.

Între 24 februarie 2022 și noiembrie 2023, forțele rusești „au suferit probabil în jur de 220 000-280 000 de răniți și aproximativ 70 000 de morți”, se arată în actualizarea informațiilor.

Cea mai recentă actualizare militară ucraineană arată că Rusia a pierdut peste 332 000 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei.

