Vineri, 29 aprilie, este a 65-a zi de război în Ucraina. Noaptea trecută, trupele ruse au bombardat regiunea Hmelnițki. Șefului administrației regionale din Hmelnițki, Serghei Gamali, susține că în urma atacului nu au fost înregistrate victime. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky s-a întâlnit joi cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres. În urma acestei întrevederi, Zelensky a declarat că, „cu ajutorul ONU ar putea fi organizată o misiune de evacuare din Mariupol: „Ucraina este pregătită pentru acești pași”, a spus președintele Ucrainei.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:56 Ludmila Denisova, comisara pentru drepturile omului a Radei Supreme a Ucrainei, susține că forțele ruse au început să elibereze nou-născuților din orașul-port Mariupol „certificate de naștere”.

Denisova spune că „astfel de acțiuni ale Federației Ruse încalcă drepturile copiilor consacrate în Convenția ONU privind drepturile copilului, în special articolul 8, care prevede dreptul copilului de a-și păstra identitatea, inclusiv cetățenia, numele și legăturile de familie”.

UPDATE 21:22 Un pod de cale ferată, care traversează râul Doneț, a fost distrus astăzi.

Podul era situat de-a lungul unei autostrăzi între orașele ucrainene Slaviansk și Lîman.

Deocamdată, autoritățile ucrainene nu au oferit detalii despre explozie.

UPDATE 20:36 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că Rusia își mută trupele de la Mariupol la Kurahove.

„Eforturile principale au fost concentrate pe blocarea unităților trupelor noastre în apropierea uzinei Azovstal, precum și pe relocarea unor unități din direcția Mariupol în direcția Kurakhov. Inamicul continuă atacurile aeriene cu scopul de a distruge infrastructura și de a perturba sistemul de sprijin logistic al trupelor noastre. Pentru a clarifica poziția unităților forțelor de apărare ucrainene, inamicul a efectuat recunoașteri aeriene cu ajutorul UAV-urilor Orlan-10″, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 20:09 Forțele de ordine din regiunea Sumî l-au reținut pe președintele raionului Seredîna-Buda pentru „înaltă trădare”, anunță serviciul de presă al Procuraturii Generale a Ucrainei.

Potrivit Procuraturii Generale a Ucrainei, oficialul a planificat „să predea orașul inamicului în timpul ocupației și a ordonat înlăturarea barajului de la intrarea în regiune”.

UPDATE 19:50 Ambasadoarea Marii Britanii în Ucraina, Melinda Simmons, a anunțat că s-a întors la Kiev.

It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz