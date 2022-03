LIVE TEXT/ A 27-a zi de război în Ucraina. În Ucraina continuă evacuarea civililor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, spune că „Rusia nu intenționează să ocupe teritoriul Ucrainei”

A 27-a zi de război în Ucraina a început cu explozii puternice în Harkov. Rusia nu pare să fi făcut progrese majore, spun analiștii militari, deși continuă să bombardeze principalele orașe ale țării pe care a invadat-o. În Herson, militarii ruși au deschis focul asupra ucrainenilor care protestau.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Marți, 22 martie

LIVE TEXT:

UPDATE 22:30 Pe parcursul zilei de 22 martie, din Mariupol în Zaporojie au fost evacuate 5 926 de persoane, iar din Berdiansk au fost evacuați 1 100 de civili. Despre asta a anunțat vicepremierul ucrainean, Irina Vereşciuk, în cadrul unui briefing.

De asemenea, vicepremierul ucrainean, menționează că în Berdiansk au fost livrate ajutoare umanitare. Convoiul de 11 autobuze și două mașini, care urma să ducă ajutoare umanitare și în Mariupol, a fost blocat în apropierea satului Manguș. Soarta șoferilor și reprezentanților Serviciului de Stat de Urgență nu este încă cunoscută, mai spune Irina Vereşciuk.

UPDATE 22:10 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acordat un interviu pentru CNN în care a vorbit despre situația din Ucraina, despre un presupun atac al Ucrainei asupra Donbasului, dar și despre folosirea armelor nucleare „în cazul în care va fi pusă în pericol securitatea Rusiei”.

President Putin has raised the threat of using nuclear weapons – and his spokesperson Dmitry Peskov refused to rule out their use, in an interview with me tonight. pic.twitter.com/uxQqncLGYN — Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022

Putin “hasn’t achieved [his goals] yet” in Ukraine, Dmitry Peskov tells me. “It is going on strictly in accordance with the plans,” he insists, which are Ukraine’s demilitarization, neutrality, eliminating “nationalist battalions” & recognition of Crimea, Donetsk & Luhansk. pic.twitter.com/tIdiB7fD86 — Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022

For months, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov and many other Russian officials repeatedly denied Russia planned to invade Ukraine – and then invaded anyway.



I put this to Peskov: after all those lies, how can anyone ever believe Russia in future negotiations? pic.twitter.com/fRYEQSnDuC — Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022

“Occupation is not among the aims of the operation that we are staging,” Kremlin spokesperson Dmitry Peskov tells me. pic.twitter.com/ZV4b6OkWez — Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022

UPDATE 21:20 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky va participa, în format virtual, la summit-ul extraordinar al NATO din 24 martie, anunță presa ucraineană cu referire la purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean, Serghei Nikiforov.

UPDATE 20:50 Poliția de Frontieră anunță că, pe parcursul zilei de 22 martie, aproximativ 3 970 de cetățeni ucraineni au intrat în R. Moldova. Totodată, din R. Moldova au plecat peste 4 000 de cetățeni ucraineni.

UPDATE 20:10 Au apărut noi imagini din satelit de la granița dintre Ucraina și Belarus care ar arăta că în regiunea Gomel, Belarus, se adună mai multe trupe armate.

UPDATE 20:00 Din cauza bombardamentelor asupra cartierului Obolon din Kiev, o persoană a murit, trei au fost rănite, anunță șeful administrației militare a orașului Kiev, Mykola Zhirnov.

O altă rachetă Smerch a căzut în Nipru și nu a detonat.

UPDATE 19:00 Trupele militare din Donețk au capturat, lângă Mariupol, un convoi de evacuare unde erau angajații Serviciului de Stat de Urgență, anunță viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk, transmite presa ucraineană.

„Angajații Serviciului de Stat de Urgență au fost capturați de trupele din Donețk. Coloana este acum lângă lângă Manguș. Încercăm să-i eliberăm”, a comentat Irina Vereșciuk, scrie unian.

UPDATE 18:53 Ministerul rus al Apărării anunță că forțele armate ale Rusiei au avansat cu încă 4 km într-o zi și s-au apropiat de localitatea Novomihailovka. În cadrul unui briefing, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov, a anunțat că trupele miliare din regiunea Donețk au preluat controlul asupra localității Verhnetorețkoie.

UPDATE 18:46 Trupele ruse au tras asupra gării feroviare din Pavlograd-2, Dnepropetrovsk. Cel puțin o persoană a murit, anunță reprezentantul administrației regionale din Dnepropetrovsk, Valentin Reznicenko.

UPDATE 18:26 Pe 22 martie, trenul din Novozolotarovka a reușit să evacueze doar 144 de locuitori din regiunea Lugansk, în loc de 1 000 de persoane. De vină ar fi atacurile rusești care au îngreunat evacuarea. Despre asta a anunțat șeful regiunii Lugansk, Seghei Gaidai.

UPDATE 17:54 Oficiul Procurorului General al Ucrainei anunță că, de la începutul invaziei ruse și până în prezent, perioada 24 februarie – 22 martie, 117 copii au murit și peste 155 au fost răniți.

UPDATE 17:47 Forțele rusești au eliberat-o din captivitate pe jurnalista ucraineană Victoria Roșcina. Acum, ea se îndreaptă spre orașul Zaporojie unde urmează să se întâlnească cu rudele sale. Marți, 22 martie, presa afiliată kremlinului a publicat imagini video în care jurnalista își neagă „pretențiile referitoare la serviciile ruse care o țineau captivă și spune că i-au salvat viața”, scrie Hromadske.

UPDATE 17:22 Agențiile ruse continuă să primească date meteorologice aproape instantanee de la guvernele occidentale și de la alte guverne. Potrivit unor experți internaționali în arme, cu care au discutat jurnaliștii de la Reuters aceste date pot fi folosite pentru a planifica un atac chimic sau biologic în Ucraina.

Un Consiliu special al statelor membre UE urmează să discute și să decidă marți dacă Organizația Europeană Interguvernamentală pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) va mai furniza date meteorologice rușilor.

UPDATE 17:20 Peste 20 de locuințe au fost distruse în localitatea Lozovaia, regiunea Harkov. Despre asta a anunțat primarul localității.

UPDATE 17:11 Pe străzile din Mariupol continuă luptele.

UPDATE 17:00 Patru localități din regiunea Kiev sunt pragul unei catastrofe umanitare din cauza bombardării constante a trupelor ruse. Este vorba despre satele Klavdievo-Tarasovo, Severinovka, Berezovka și Nikolaevka. Despre asta anunțat de președintele administrației militare regionale de la Kiev, Alexander Pavliuk.

UPDATE 16:50 Centrul Unic de Gestionare a Crizei informează că în ultimele două săptămâni, perioada 8-22 martie 2022, aproape 25.000 de refugiați din Ucraina au fost ajutați să ajungă în unele destinații ale Uniunii Europene. Refugiații sunt transportați pe cale rutieră, feroviară și aeriană, transmite Cancelaria de Stat a R. Moldova într-un comunicat de presă. Detalii aici.

Sursa foto: Cancelaria de Stat a R. Moldova

UPDATE 16:32 Premierul italian, Mario Draghi, susține că țara sa a înghețat active în valoare de 800 de milioane de euro deținute de mai mulți oligarhi ruși. Proprietarii acestor bani nu vor putea dispune de ei cel puțin până la sfârșitul războiului din Ucraina, scrie unian.net.

UPDATE 16:30 Celebrul regizor ucrainean de documentare, Maxim Levin, a dispărut din Vyshhorodsky din regiunea Kiev, acolo unde s-a aflat duminică, 13 martie, pentru ultima dată, relatează presa ucraineană.

UPDATE 16:21 Liderii statelor membre UE intenţionează să înfiinţeze un „fond fiduciar” de susţinere a Ucrainei şi de ajutare a reconstrucţiei acestei ţări după războiul declanşat de către Rusia, potrivit unui proiect al concluziilor summitului UE.

UPDATE 16:00 Aproximativ jumătate de milion de ucraineni, care s-au refugiat în Polonia în urma invaziei ruse, au nevoie de sprijin pentru tulburări de sănătate mintală, iar 30 mii de ucraineni se confruntă cu probleme grave de sănătate mintală, a declarat marți, 22 martie, reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în Polonia. Detalii aici

UPDATE 15:26 Sirene antiaeriene răsună marți în mai multe orașe din Ucraina, anunță canalele de Telegram ucrainene.

UPDATE 15:20 Cea mai mare rafinărie de petrol din Japonia, Eneos Holdings Inc, a încetat să mai cumpere țiței din Rusia, ca răspuns la invazia Ucrainei. Detalii aici

UPDATE 15:18 Locuitorii orașului ucrainean Herson au organizat un nou miting împotriva invaziei ruse. Soldații ruși au folosit gaze lacrimogene. Detalii aici

UPDATE 15:02 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky s-a adresat marți, 22 martie, deputaților italieni și le-a cerut să nu mai permită accesul rușilor în zonele turistice din țară și să crească presiunea și sancțiunile asupra Rusiei. Detalii aici

UPDATE 14:03 O fabrică de oțel din Mariupol a fost bombardată de forțele ruse. Este vorba despre cea mai mare oțelărie din Ucraina, scrie presa ucraineană.

„Inamicul continuă să-l distrugă cu cinism pe Mariupol ucrainean. Aviația rusă a aruncat astăzi două bombe aeriene super-puternice. Orașul a fost și mai distrus”, se arată în raport.

UPDATE 12:45 Forțele ruse anunță că au preluat controlul satului Urojainoie, unde confruntările armate continuă, a anunţat generalul rus de divizie Igor Konaşemnkov, un purtător de cuvânt al Ministerului rus al Apărării.

UPDATE 12:35 Autoritățile elvețiene au confiscat o casă de lux care ar aparține oligarhului rus, Petr Aven, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și un acționar important al companiei Alfa-Grup care deține cea mai mare bancă privată din Federația Rusă. Detalii aici

UPDATE 12:30 Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că aeronava ucraineană de atac a brigăzii 128 de asalt montan a Legiunii Transcarpatia a capturat luni, 21 martie, un ofițer de stat major al armatei 58 de ocupație rusă. Autoritățile ucrainene susțin că în momentul în care soldații ucraineni l-au capturat pe locotenentul-colonel rus acesta era în lenjerie intimă și șosete ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Detalii aici

UPDATE 12:10 În timpul bombardamentelor, invadatorii au lovit un magazin din Severodonetsk, sunt morți și răniți. Acest lucru a fost anunțat de șeful administrației regionale militaro-civil, Serghei Gaidai.

UPDATE 11:58 Redactorul șef al ziarului Novaya Gazeta (publicație independentă din Federația Rusă), Dmitri Muratov, anunță că va dona medalia Premiului Nobel pentru Pace 2021 Fondului ucrainean pentru refugiați. Detalii aici

UPDATE 11:45 SUA afirmă că „nu au putut stabili” dacă Rusia a numit un comandant responsabil cu conducerea războiului din Ucraina. Detalii aici

UPDATE 11:30 Peste 3,5 milioane de oameni au fugit din Ucraina până acum, anunță ONU.

UPDATE 11:10 Peste 4,3 mii de persoane au fost evacuate din districtul Brovarsky din regiunea Kiev, în ultimele 24 de ore, scrie presa ucraineană.

UPDATE 10:30 Primarul Boryspilului, Volodimir Borisenko, a cerut locuitorilor să părăsească orașul. Detalii aici

UPDATE 10:10 „Tata, crede-mă”. Un tânăr din Ucraina a creat un site pentru cei vor să le vorbească rudelor din Rusia despre război. Detalii aici

UPDATE 10:00 Forţele armate ucrainene anunţă, într-un mesaj postat pe Facebook, că au preluat controlul asupra Makariv, un oraş situat la 48 de kilometri vest de Kiev.

„Steagul statului ucrainean a fost ridicat în oraşul Makariv”, în timp ce ruşii se retrăgeau, anunţă armata ucraineană.

UPDATE 9:46 Mihail Podolyak, consilier al Președintelui Ucrainei, desemnat șeful delegației ucrainene pentru negocierile cu partea rusească, spune că negocierile cu partea rusă sunt în „permanență în derulare”, menționând, după ultima rundă de discuții desfășurată luni, 21 martie, că „negocierea cu rușii este un proces foarte complicat, iar stereotipurile rusești sunt greu de spart”. Detalii aici

UPDATE 9:34 Ministerul britanic al Apărării a publicat marți, 22 martie, un raport cu privire la războiul din Ucraina. Astfel, potrivit ministerului britanic al Apărării:

În ciuda luptelor grele, forțele ucrainene continuă să respingă încercările rusești de a ocupa orașul Mariupol.

Forțele rusește din alte părți din Ucraina au încheiat încă o zi de progres limitat, majoritatea forțelor fiind în mare parte blocate.

Mai multe orașe ucrainene continuă să sufere bombardamente aeriene și artilerie rusești, ONU raportând că peste 10 milioane de ucraineni sunt acum strămuți în interior ca urmare a invaziei Rusiei.

Foto: liveuamap.com

UPDATE 9:20 Premierul israelian Naftali Bennet a cerut serviciilor de informații din țara sa să-i pregătească vizita de lucru la Kiev pentru „discuții importante de încetare a focului” în Ucraina. Detalii aici

UPDATE 9:00 Preşedintele american Joe Biden a declarat luni, 21 martie, că Rusia ia în considerare utilizarea de arme chimice şi biologice în Ucraina. Detalii aici

UPDATE 8:25 SUA trimit Ucrainei echipamente de apărare aeriană de producție sovietică pe care Washingtonul le-a achiziționat în urmă cu zeci de ani printr-un program secret de achiziții, a declarat un oficial american pentru Wall Street Journal.

UPDATE 8:24 Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelensky, insistă cu privire la necesitatea unei „întâlniri”, „sub orice formă ar fi”, cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru „a opri războiul” din Ucraina. Detalii aici

UPDATE 8:00 Armata ucraineană susţine, într-un raport dat publicităţii marţi dimineaţa, că forţele ruse mai au muniţie şi mâncare pentru cel mult trei zile. Forțele ruse „și-au sporit prezența aviației în spațiul aerian al Ucrainei” în ultimele 24 de ore, a spus armata ucraineană, scrie BBC. Detalii aici

ZdG a oglindit fiecare zi a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia fiecărei zile de război.

