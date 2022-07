Este a 138-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Forțele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Harkov. În urma atacului, o clădire rezidențială cu 6 etaje a fost parțial distrusă. Duminică, două persoane au fost ucise și cinci rănite în bombardamentele rusești din regiunea Donețk.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie 2022. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:53 În cele 138 de zile de război, în Ucraina au murit 347 de copii, anunță Procuratura Generală a Ucrainei. Numărul copiilor răniți este de 648.

Potrivit autorităților ucrainene, aceste cifre nu sunt definitive, deoarece nu se cunosc date exacte despre numărul victimelor din teritoriile ocupate sau din cele unde au loc lupte.

Totodată, Procuratura Generală a Ucrainei spune că bombele rusești au avariat 2 116 instituții de învățământ – 216 au fost complet distruse.

UPDATE 21:17 Bilanțul morților în urma atacului cu rachete rusești asupra unui bloc de locuințe din orașul Ceasov Yar, în estul Ucrainei, în weekend, a crescut la 31 de persoane, a anunțat serviciul de stat ucrainean pentru situații de urgență, pe Facebook.



Potrivit sursei citate, au fost salvate de sub dărâmături 9 persoane. Ministerul rus al Apărării a confirmat faptul că o clădire rezidențială din Chasov Yar a fost bombardată la 10 iulie, dar a precizat că acolo erau staționați soldați ucraineni, transmite Nexta.



