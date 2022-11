LIVE TEXT Ministrul de externe al Ucrainei îndemnă țările UE să aprobe un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. A 272-a zi de război în Ucraina

UPDATE 22:11 Șeful diplomației ucrainene Dmitro Kuleba insistă asupra adoptării unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei.

„Îi invit pe colegii mei din UE” să „respingă orice îndoială” și orice „oboseală” și să „finalizeze cât mai repede cel de-al nouălea pachet de sancțiuni care este așteptat de mult timp”, a declarat el într-o conferință de presă online, ministrul de externe al Ucrainei Kuleba, potrivit Ukrinform.

Kuleba a spus că Ucraina insistă, de asemenea, asupra necesității unui embargo energetic total, a unei prelungiri a embargoului petrolier pe ramura nordică a conductei Drujba și a unei interdicții asupra importurilor de gaz lichefiat din Rusia. În plus, Ucraina solicită sancțiuni împotriva Rosatom și suspendarea drepturilor Rusiei în cadrul AIEA.

În timp ce Moscova bombardează de săptămâni în şir infrastructurile energetice ale ţării, aruncând în întuneric milioane de ucraineni, Kuleba a cerut din nou ţărilor occidentale să-şi sporească livrările de arme, în special sisteme de apărare antiaeriană.

UPDATE 21:14 Guvernul japonez a anunțat că va furniza Ucrainei generatoare și lanterne solare ca ajutor de urgență în valoare de 2,57 milioane de dolari, relatează The Guardian.

„Pana de curent extinsă a avut loc în diferite regiuni ale Ucrainei, fiind cauzată de distrugerea unei mari părţi a infrastructurii energetice”, se arată într-un comunicat al guvernului nipon.

„În timp ce iarna devine din ce în ce mai rece și zilele se scurtează în fiecare zi în Ucraina, ajutorul are o importantă semnificativă ca sprijin pentru iarnă pentru cei care nu pot folosi instalațiile de încălzire și echipamentele de iluminat din cauza întreruperii de electricitate”, se mai menționează în comunicat.

Japonia va continua „să sprijine și să fie alături de” poporul Ucrainei, ”care se confruntă cu dificultăți”, mai subliniază comunicatul.

UPDATE 20:32 Uniunea Europeană va acorda un ajutor financiar suplimentar de 2,5 miliarde de euro pentru Ucraina, a anunțat marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană intenționează să ajute Ucraina cu un pachet de sprijin de 18 miliarde de euro în 2023, cu fonduri plătite în mod regulat, pentru reparații urgente și redresare, a declarat ea într-un mesaj pe Twitter. „Vom continua să sprijinim [Ucraina] atât timp cât va fi nevoie”, a scris președinta Comisiei Europene.

The @EU_Commission is disbursing a further €2.5 billion for Ukraine.



We are planning €18 billion for 2023, with funding disbursed regularly.



For urgent repairs and fast recovery leading to a successful reconstruction.



We will keep on supporting 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/X2bVI5PKe9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2022

Prim-ministrul ucrainean Denis Șmâgal a mulțumit UE pentru asistență, descriind demersul ca fiind „un alt pas de solidaritate”.

The EU stands with Ukraine until 🇺🇦 wins. Today, 🇪🇺 disbursed €2.5 billion in macro-financial assistance. Another step of solidarity. We are grateful to @vonderleyen & @VDombrovskis for their support in such difficult times! #WeWillWin — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 22, 2022

UPDATE 18:27 Kremlinul se pregătește pentru o a doua rundă de mobilizare și plănuiește să înroleze până la 700.000 de oameni, a afirmat consilierul ministrului ucrainean de interne, Anton Gherșcenko.

În septembrie, președintele Vladimir Putin a ordonat o mobilizare parțială în Rusia pentru a „asigura securitatea poporului nostru și a populației din teritoriile eliberate”.

Russia is getting ready for 2nd wave of mobilization in January. The plan is to draft 500,000-700,000. The 300,000 drafted before – already killed/wounded/demoralized.



Russians are starting to be quietly unhappy about authorities – they can’t understand losses in praised army. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 22, 2022

UPDATE 17:00 Trei persoane au fost ucise ca urmare a bombardamentelor din Herson marți, 22 noiembrie. S-au înregistrat, de asemenea, daune în oraș, scrie Suspilne.

„S-a întâmplat la ora 12:01, un obuz a lovit conducta principală de gaz. Din păcate, o persoană a murit. Dar orașul continuă să fie bombardat și acum”, a declarat șeful administrației militare a orașului, Galina Lugova.

UPDATE 16:35 Serviciul de Securitate Ucrainean (SBU) și poliția ucraineană au efectuat marți dimineața devreme un raid la o mănăstire creștin-ortodoxă veche de o mie de ani din Kiev, ca parte a operațiunilor de contracarare a unor presupuse „activități subversive ale serviciilor speciale rusești”, scrie Reuters.

Complexul Pechersk Lavra din Kiev – sau Mănăstirea Peșterilor din Kiev – este o comoară culturală ucraineană și sediul aripei susținute de Rusia a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, care se află sub tutela Patriarhiei Moscovei.

Biserica Ortodoxă Rusă, al cărei șef, Patriarhul Kirill, a susținut cu tărie acțiunile militare ale Moscovei în Ucraina, a condamnat raidul de marți ca fiind un „act de intimidare”.

„Aceste măsuri sunt luate … ca parte a activității sistemice a SBU pentru a contracara activitățile distructive ale serviciilor speciale rusești în Ucraina”, a notat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

Acesta a declarat că percheziția a avut ca scop prevenirea utilizării mănăstirii rupestre ca „centru al lumii rusești” și a fost efectuată pentru a examina suspiciunile „privind utilizarea spațiilor … pentru adăpostirea grupurilor de sabotaj și recunoaștere, a cetățenilor străini, pentru depozitarea de arme”.

SBU nu a precizat care a fost rezultatul raidului de marți.

De asemenea, SBU, poliția și Garda Națională au percheziționat marți alte două mănăstiri și sediul eparhiei Patriarhiei Moscovei din vestul Ucrainei, a precizat SBU din regiunea Rivne într-un comunicat postat pe Facebook.

UPDATE 13:10 Luptele continuă marți în regiunea ucraineană Donețk, în timp ce Rusia a lansat „bombardamente masive” în orașele și satele de pe linia frontului estic, potrivit unui oficial local.

Orașul Avdiivka a fost lovit de un val de focuri de artilerie, potrivit lui Pavlo Kyrylenko, șeful administrației militare din regiunea Donețk.

„Avdiivka a suferit cel mai mult în direcția Donețk: Au fost lovituri primite peste noapte, iar dimineața au avut loc bombardamente masive asupra centrului orașului”, a declarat Kyrylenko pe Telegram. „Potrivit informațiilor preliminare, nu există victime”.

Avdiivka se află de câteva luni la câțiva kilometri de linia frontului de război, dar rămâne în mâinile ucrainenilor.

De asemenea, au avut loc „bombardamente masive” în două zone din apropierea orașului strategic Lyman din regiunea Donețk, a declarat Kyrylenko. Patru civili din regiune au fost uciși luni, a adăugat el într-o postare separată.

Armata ucraineană a declarat că a fost supusă unui atac susținut în regiunea Donețk.

„Inamicul nu încetează să bombardeze pozițiile trupelor noastre și așezările din apropierea liniei de contact”, a declarat marți Statul Major General al forțelor armate ucrainene.

„Ei continuă să tragă asupra infrastructurii critice și a locuințelor civile… În direcțiile Bakhmut și Avdiivka, inamicul își concentrează eforturile pe desfășurarea de acțiuni ofensive”.

UPDATE 12:20 Forțele ruse au tras aproape 60 de obuze asupra Nikopolului în cursul nopții de luni spre marți, menținând un atac de o zi asupra regiunii din sudul Ucrainei, potrivit unui oficial militar ucrainean.

„Au bombardat mai multe sate din comunitatea Marhanets cu Grad și artilerie grea”, a scris marți dimineață pe Telegram șeful administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko.

El a precizat că nimeni nu a fost rănit în bombardamentele din cursul nopții. Echipele de intervenție inspectează zonele afectate, a adăugat el.

UPDATE 08:50 Bombardamentele din 20 și 21 noiembrie au provocat pagube importante la centrala nucleară Zaporojie (ZNPP), se arată într-o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat la 21 noiembrie că nu există motive imediate de îngrijorare în ceea ce privește siguranța și securitatea nucleară și că integritatea tuturor celor șase reactoare nucleare și a instalațiilor de depozitare a combustibilului uzat și a celui recent nu a fost compromisă în ciuda bombardamentelor intense, în timp ce Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc că au efectuat loviturile de artilerie asupra centralei ZNPP.

Potrivit ISW, un comentator rus a făcut referire la o înregistrare video a bombardamentelor realizată de forțele cecene și a declarat că se pare că bombardamentele au venit de pe poziții aflate pe teritoriul controlat de Rusia la sud de centrala ZNPP, nu de pe teritoriul controlat de Ucraina la nord de aceasta.

Șeful operatorului nuclear rus Rosatom, Alexey Likhachev, a avertizat cu privire la un dezastru nuclear la ZNPP, iar propagandiștii ruși au amplificat în mare măsură declarațiile sale și au cerut transferul tuturor centralelor nucleare ucrainene la operarea rusească.

ISW a apreciat anterior că forțele rusești au organizat atacuri sub steag fals împotriva centralei ZNPP și a raportat despre militarizarea ilegală de către forțele rusești a centralei ZNPP.

„Este puțin probabil ca loviturile de artilerie în sine să pătrundă în unitățile de izolare care protejează fiecare reactor nuclear și, în schimb, reprezintă o amenințare mai mare pentru instalațiile de depozitare a combustibilului nuclear uzat, care ar putea avea scurgeri de material radioactiv și ar putea provoca un dezastru radiologic (spre deosebire de cel nuclear) dacă ar fi compromise.

Continuarea confuziei între accidentele radiologice și cele nucleare și discuția constantă despre amenințarea dezastrului de la centrala nucleară ZNPP face probabil parte dintr-o operațiune de informare rusă mai amplă, menită să submineze sprijinul occidental pentru Ucraina și să prezinte controlul rusesc asupra centralei ca fiind esențial pentru a evita o catastrofă nucleară, pentru a consolida în continuare controlul operațional și administrativ asupra activelor nucleare ucrainene și pentru a constrânge părți ale comunității internaționale să recunoască, cel puțin în mod indirect, anexarea de către Rusia a teritoriului ucrainean”, notează analiștii americani.

Confuzia continuă a accidentelor radiologice și nucleare și discuția constantă despre amenințarea dezastrului de la centrala nucleară ZNPP face probabil parte dintr-o operațiune de informare rusă mai amplă, menită să submineze sprijinul occidental pentru Ucraina și să prezinte controlul rusesc asupra centralei ca fiind esențial pentru a evita o catastrofă nucleară, pentru a consolida în continuare controlul operațional și administrativ al activelor nucleare ucrainene și pentru a constrânge elemente ale comunității internaționale să recunoască, cel puțin în mod oblic, anexarea de către Rusia a teritoriului ucrainean.

UPDATE 08:00 Furnizorii ucraineni de energie au fost nevoiți să impună luni pene de curent suplimentare, pe lângă cele programate, în condițiile în care temperaturile din întreaga țară au scăzut vertiginos.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, întreruperile de curent se datorează unui nivel mai ridicat al cererii de electricitate decât poate furniza infrastructura țării, afectată de război. În timpul unui discurs zilnic către populație, Zelenski a făcut apel la autoritățile regionale și locale să dubleze mesajul către rezidenți.

Se așteaptă ca temperaturile din Kiev să se situeze în jurul valorii de zero grade Celsius pentru cel puțin următoarele 10 zile.

Yasno, cel mai mare furnizor de energie din Ucraina, a declarat că întreruperile de urgență au afectat aproape un milion de gospodării și întreprinderi.

Serhiy Kovalenko, directorul general al Yasno, a declarat că inginerii lucrează pentru a restabili alimentarea cu energie electrică înainte ca vremea rece să se instaleze și mai mult – dar a avertizat că ucrainenii vor trebui probabil să trăiască cu întreruperi până cel puțin la sfârșitul lunii martie.

Cel mai bun scenariu, în lipsa unor noi atacuri asupra rețelei, este că penuria de energie electrică ar putea fi distribuită uniform pe întreg teritoriul țării, a declarat el într-o postare pe pagina de Facebook a companiei.

În cazul în care rețeaua ar fi grav afectată de atacuri rusești, el a avertizat că oamenii se pot aștepta „nu doar la întreruperi de energie de stabilizare orară, ci și la întreruperi de urgență, când este posibil să nu existe lumină pentru o perioadă foarte lungă de timp”.

Kovalenko i-a îndemnat pe cetățeni să fie pregătiți pentru cel mai rău scenariu și să se aprovizioneze cu haine călduroase, pături și provizii în cazul unor pene de curent prelungite.

