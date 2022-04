Luni, 25 aprilie, este a 61-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse au continuat bombardamentele asupra regiunilor de est ale Ucrainei și duminică, pe 24 aprilie, când creștinii ortodocși din Rusia și Ucraina sărbătoresc Învierea Domnului. Astfel, duminică, trupele ruse au distrus cel puțin șapte case din regiunea Lugansk. În Donețk, în urma bombardamentelor ruseștii au murit cinci oameni, printre care și doi copii de 5 și 14 ani.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 20:55 Ministerul rus al Apărării anunță că trupele rusești distrus luni, 25 aprilie, șase substații din gările de cale ferată. Prin ele treceau livrări de arme și echipamente străine către Donbas.

De asemenea, Moscova anunță că aviația rusă a atacat 82 de ținte militare ucrainene, iar sistemele de apărare aeriană au doborât patru drone în zonele Izium, Donețk și Harkov.

UPDATE 20:30 Armata rusă a preluat controlul asupra clădirii Consiliului orașului Herson. Toți lucrătorii care se aflau în clădire la acel moment au fost rugați să părăsească sediul, anunță presa ucraineană.

UPDATE 20:00 Pe 26 aprilie, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, va întreprinde o vizită de lucru în Rusia, unde se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin și cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

UPDATE 19:35 Trupele ruse au ocupat satul Novotoșkovskoie din regiunea Lugansk, pe care anterior l-a distrus complet cu rachete, anunță șeful administrației militare regionale Lugansk, Serghei Gaidai.

Anterior, consilierul șefului biroului președintelui Aleksei Arestovici a raportat că eforturile principale ale trupelor ruse continuă să se concentreze pe încercarea de a avansa de la orașul Izium din regiunea Harkov către orașele Slaviansk și Kramatorsk din regiunea Donețk.

UPDATE 18:50 Marea Britanie și Statele Unite vor furniza Ucrainei și mai mult armament. Despre asta a anunțat șeful Biroului președintelui Ucrainei, Andrii Iermak.

UPDATE 18:10 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că trupele ruse își concentrează principalele eforturi pe direcțiile Herson – Nikolaev și Herson – Krivoi Rog.

UPDATE 17:10 Primarii a două localități din regiunea Zaporojie – Novouspenivskaia și Kirilivskaia au fost eliberați din captivitate. Despre asta a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Potrivit lui Kliciko, Ivan Senik, primarul din Novouspenivski, a fost luat prizonier de ruși pe 13 aprilie, iar primarul satului Kirilovski, Ivan Maliev, a fost răpit de soldații ruși de la serviciu pe 17 aprilie.

Opt primari ucraineni rămân în captivitatea rușilor. Soarta lor este necunoscută, mai spune Kliciko.

UPDATE 16:40 Rusia expulzează 40 de angajați ai misiunii diplomatice germane, anunță Ministerul rus de Externe. Potrivit anunțului, acesta este un răspuns al Rusiei la decizia Germaniei de a declara persona non grata 40 de diplomați ruși.

Ambasadorul Germaniei în Rusia a fost convocat la Ministerul rus de Externe.

UPDATE 16:20 Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a declarat, după vizita de la Kiev, că obuzierele americane M777 se află deja în Ucraina.

„Instruirea a 50 de artilerişti ucraineni a fost finalizată. Un curs de 6 zile pentru alți 50 de oameni va începe în curând. 18 obuziere sunt deja în Ucraina. Acum încă 7 sunt pregătite şi încă 72, în curând. Asistenţă militară externă a fost alocată în suma de 322 de milioane de dolari pentru a cumpăra tot ce este necesar pentru Ucraina”, a spus Austin, scrie Unian pe Telegram.

UPDATE 15:50 Pe rețele de socializare a fost publicat un videoclip dintr-un apartament din clădirea din Odesa, care a fost lovit de o rachetă rusă pe 23 aprilie.

Lucrările de salvare au fost finalizate. A confirmat oficial moartea a șapte persoane, alte 18 au fost rănite. Soarta unuia dintre locuitori este încă necunoscută.

UPDATE 15:10 În urma atacului cu rachete din dimineața zilei de luni, 25 aprilie, asupra regiunii Vinnița, 5 persoane au murit, 18 au fost rănite, anunță Procuratura din regiune.

UPDATE 14:50 Statele Unite se pregătesc să trimită în Ucraina, în aprilie, sisteme antiaeriene Stinger, sisteme de rachete antitanc Javelin și alte echipamente, anunță Departamentului de Apărare al SUA pe Twitter.

Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK