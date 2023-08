LIVE TEXT Statele Unite anunță un pachet suplimentar de asistență de 250 de milioane de dolari. Război în Ucraina, ziua 552

UPDATE 22:05 Statele Unite oferă Ucrainei un pachet suplimentar de asistență pentru securitate în valoare de 250 de milioane de dolari, a anunțat marți secretarul de stat american Antony Blinken.

Blinken a precizat că pachetul de asistență include rachete de apărare antiaeriană, muniție de artilerie, sisteme și rachete Javelin și echipamente de deminare.

De asemenea, SUA vor furniza „piese de schimb, servicii, instruire și transport”, a precizat Blinken.

Acest pachet de arme și echipamente, care sunt evaluate la 250 de milioane de dolari, este executat în cadrul retragerilor de fonduri direcționate anterior pentru Ucraina, a precizat el.

Today we are announcing a significant new assistance package for Ukraine. Guided rockets, anti-armor, and other munitions will help Ukraine’s military forces to defend their country's sovereignty, territory, and people.