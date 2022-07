LIVE TEXT/ 152 de zile de război în Ucraina. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, l-a demis pe comandantul Forțelor de Operațiuni Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Grigori Galagan

Trupele ruse continuă să încerce să stabilească controlul asupra teritoriului termocentralei din regiunea Donețk, Uglegorsk, în ciuda pierderilor semnificative, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. În noaptea de duminică spre luni, 24 iulie – 25 iulie, forțele ruse au lansat mai multe atacuri asupra regiunii Dnipropetrovsk. Potrivit autorităților ucrainene, un copil de 11 ani a fost rănit.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:55 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, l-a demis pe Grigori Galagan din funcția de comandant al Forțelor de Operațiuni Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Decretul a fost publicat pe site-ul președintelui Ucrainei.

Comandant al Forțelor de Operațiuni Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei a fost numit Viktor Horenko.

Anterior, Galagan a participat „la ostilitățile din estul Ucrainei”, a fost rănit în 2015, iar apoi a condus o unitate specială a Serviciului de Securitate al Ucrainei. În 2020, a fost numit șef al Forțelor de Operațiuni Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Motivul demiterii sale este necunoscut.

UPDATE 21:22 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky acuză Rusia că șantajează Europa cu gazele naturale. În discursul său de seară, Zelensky a declarat că Rusia acum duce un război al gazelor naturale împotriva Europei.

„Astăzi am văzut o nouă amenințare la adresa Europei. (…) Rusia nu are de gând să reia livrările de gaz către țările europene, chiar dacă este obligată prin contracte.

Și acesta este un război deschis al gazelor pe care Rusia îl poartă împotriva Europei unite. Nu le pasă ce se va întâmpla cu oamenii, cum vor suferi – de foamete din cauza blocajului porturilor sau de frigul iernii și sărăcia… sau de ocupație. Sunt doar forme diferite de teroare.

Trebuie să-i lovim înapoi. Nu să ne gândim cum să returnăm o turbină, ci să întărim sancțiunile. Să facem totul pentru a limita veniturile Rusiei nu numai din gaze și petrol, ci, în general, din orice exporturi rămase. Și să rupem cât mai mult relațiile comerciale cu Rusia, pentru că fiecare astfel de conexiune este un potențial mijloc de presiune pentru Rusia”, a spus Zelensky.

UPDATE 20:50 Forțele armate ucrainene au ucis aproximativ 100 de soldați ruși într-o lovitură asupra unei baze din orașul Hrustalnîi, a declarat șeful administrației regionale din Lugansk, Serghei Gaidai.

Potrivit lui Gaidai, armata ucraineană a lovit baza în timpul nopții. Ținta era un hotel unde se afla „postul de comandă al unității militare de ocupare”.

UPDATE 19:15 Primarul din Harkov, Igor Terehov, anunță că în următoarele săptămâni în oraș vor apărea adăposturi anti-bombe. Mai exact, este vorba despre niște construcții din beton armat care vor fi instalate lângă stațiile de așteptare a transportului public.

„Acestea vor fi niște construcții din beton armat situate lângă pavilioanele stației de autobuz. În cazul unei amenințări de bombardare, va fi posibil să vă ascundeți acolo și să așteptați ca să treacă raidul aerian”, a îi anunță Igor Terehov pe locuitorii din Harkov, într-o postare pe Telegram.

UPDATE 18:22 Uniunea Europeană alocă un miliard și jumătate de euro pentru reconstrucția Ucrainei, anunță șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Banca Europeană de Investiții, cu sprijin bugetar al UE, a aprobat o finanțare de 1,59 miliarde de euro pentru Ucraina, un miliard de euro urmând să fie oferit imediat. Aceste fonduri vor ajuta la refacerea infrastructurii, la refacerea serviciilor și la sprijinirea proiectelor viitoare de energie, transport și educație.

🇺🇦 The @EIB, with EU budget support, approved €1.59 billion of financing for Ukraine, with €1 billion to be released immediately.



It will help rebuild infrastructure and resume services. And support energy, transport and education projects for the future.



