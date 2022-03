LIVE TEXT/ A 31-a zi de război în Ucraina. Armata Ucrainei a eliberat orașul Trostianeț din regiunea Sumî. De la începutul războiului, în Ucraina au murit 12 jurnaliști

Sâmbătă, 26 martie, este a 31-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze orașele din Ucraina. Pentru ziua de sâmbătă, autoritățiile ucrainene au organizat zece coridoare umanitare pentru evacuare civililor. Totodată, vor fi livrate ajutoare umanitare în regiunea Lugansk. Sâmbătă dimineața, trupele ruse au intrat în orașul ucrainean Slavutici, din apropierea graniței cu Belarus, despre asta a anunțat șeful administrației militare regionale de la Kiev, Alexandr Pavliuk.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Sâmbătă, 26 martie

LIVE TEXT:

UPDATE 22:00 Procurorul general al Ucrainei Irina Venediktova anunță că de la începutul războiului, în Ucraina au murit 12 jurnaliști, iar zece au fost răniţi.

UPDATE 21:45 Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat sâmbătă, 26 martie, că Statele Unite ale Americii (SUA) intenționează să ofere Ucrainei „100 de milioane de dolari suplimentari pentru asistență civilă în domeniul securității”, transmite CNN.

UPDATE 21:20 O aderare la NATO „ar crește permanent tensiunile cu Rusia” de-a lungul graniței Finlandei cu Federația Rusă, a declarat sâmbătă, 26 martie, președintele Finlandei, Sauli Niinistö, scrie CNN.

UPDATE 20:56 La finalul vizitei în Polonia, președintele SUA Joe Biden a susținut un discurs sâmbătă seara, 26 martie, în Varșovia, unde a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean. Potrivit lui Biden, precum a picat Cortina de Fier și Uniunea Sovietică a fost învinsă, la fel vor câștiga și ucrainenii „lupta pentru democrație”.

Watch live as I deliver remarks on the united efforts of the free world to support the people of Ukraine, hold Russia accountable for its brutal war, and defend a future that is rooted in democratic principles. https://t.co/wXoCSgjOof — President Biden (@POTUS) March 26, 2022

UPDATE 20:44 Există unele progrese în negocierile cu Federația Rusă în subgrupurile de lucru, dar, în general, progresul nu este încă ceea ce și-ar dori partea ucraineană, a afirmat Mihail Podolyak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, scrie unian.net.

UPDATE 20:15 Trupele ruse au tras din nou asupra unei instalații de cercetare nucleară din Harkov, potrivit Inspectoratului de Stat pentru Reglementare Nucleară.

UPDATE 20:01 Orașul Trostianeț, din regiunea Sumî, a fost complet eliberat de trupele ruse, anunță șeful regiunii Sumî, Dmitri Jivițkiy.

UPDATE 19:40 Potrivit ONU, de la începutul războiului din Ucraina, 1 106 civili au murit, inclusiv 96 de copii. 1 754 de persoane au fost rănite.

UPDATE 18:59 Cel puțin cinci persoane au fost rănite sâmbătă, 26 martie, în urma atacurilor cu rachete lansate de forțele rusești în orașul Lvov. Un depozit de combustibil a fost cuprins de flăcări, transmite unian.net.

„Până acum, în Lvov, au avut loc două lovituri cu rachete. Informația că a fost lovită o clădire rezidențială sau alte facilități de infrastructură nu a fost confirmată”, a spus președintele Administrației Militare Regionale Lvov, Maxim Kozitsky.

UPDATE 18:50 Activiștii au stropit cu sânge artificial ambasada Rusiei din Praga.

UPDATE 18:38 În Londra, mai mulți oameni au participat la un miting de solidaritate cu Ucraina.

UPDATE 18:34 Oligarhii ruși sunt bineveniți în Turcia, dar trebuie să respecte legislația internațională pentru a face orice fel de afaceri, a declarat sâmbătă, 16 martie, ministrul turc al Afacerilor Externe, Mevlut Cavusoglu, scrie Reuters.

UPDATE 18:25 Harta actuală a invaziei rusești în Ucraina, conform informațiilor oferite de autoritățile britanice.

UPDATE 18:10 Președintele american, Joe Biden, a vizitat sâmbăta refugiații ucraineni din Varșovia. Fiind întrebat despre ce crede despre Vladimir Putin, având în vedere criza refugiaților și situația din Ucraina, Joe Biden a răspuns că Putin este un „măcelar”.

UPDATE 18:05 Sâmbătă, 26 martie, forțele rusești au lansat rachete asupra orașului Lvov, fiind declanșate trei explozii puternice.

Primarul orașului Lvov, Andrey Sadovy, a cerut localnicilor să nu distribuie pe rețelele de socializare fotografii sau videoclipuri de la locul impactului, ci să rămână în adăposturi.

Între timp, președintele administrației militare regionale din Lvov, Maxim Kozitsky, a declarat că în jurul orei 16:30 au avut loc trei explozii puternice în apropiere de Lvov din direcția Kryvchytsy.

„Acum există o alertă de raid aerian, așa că toată lumea să stea calmi și să rămână în adăposturi”, a îndemnat el.

UPDATE 18:00 Trupele ruse continuă să atace regiunea Donețk. Orașul Avdiivka a fost bombardat cu muniții cu fosfor. Şeful administraţiei militare regionale Doneţk, Pavel Kirilenko, a oferit detalii despre situaţia operaţională din regiune, scrie novosti.dn.ua.

„De la începutul zilei și la ora actuală se știe că o persoană a murit în urma atacurilor la ieșirea din Marinka. În complexul industrial Avdeevskaya, fasciștii ruși au folosit muniție cu fosfor. Consecințele acestor atacuri se stabilesc”, a spus Kirilenko.

UPDATE 17:00 Deputatul comunist al Dumei de la Moscova, Serghei Savostianov, propune „demilitarizarea și denazificarea” Lituaniei, Letoniei, Estoniei, Poloniei, Moldovei și Kazahstanului „pentru un proces mai complet de asigurare a securității Federației Ruse”. Serghei Savostianov a întocmit și un document în acest sens, transmite NEXTA pe Telegram.

UPDATE 16:50 Forțele armate ale Turciei au dezamorsat sâmbătă, 26 martie, o mină care a plutit în derivă din Marea Neagră, declanșând o explozie puternică la nord de Istanbul, la câteva zile după ce Rusia a avertizat că minele depuse de forțele ucrainene pot ajunge în Bosfor, scrie Reuters.

UPDATE 16:20 Unele canale de telegram publică video cu tehnica militară, cu steagul Osetiei de Sud, pe străzile din Melitopol.

UPDATE 16:00 Militarii din Osetia de Sud au plecat în Donbas pentru a participa la o „operațiunea specială” a Rusiei. Anunțul a fost făcut de președintele Republicii, Anatoli Bibilov pe canalul sau Telegram, scrie fontanka.ru

UPDATE 15:57 Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, susține că președintele rus Vladimir Putin ar urma să trimită recruți, pe 1 aprilie, pe câmpul de luptă în Ucraina, scrie unian.net.

Potrivit lui Arestovich, mai multe date indică asupra unei scăderi bruște a numărului de soldați contractuali din unitățile armatei ruse.

UPDATE 15:19 În Praga, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a sprijini Ucraina.

UPDATE 15:00 Trupele ruse au atacat cu artilerie grea unele localități din regiunea Kiev. Mai multe case au fost distruse, câteva persoane au fost rănite, inclusiv un copil, anunță șeful Poliției Naționale din regiune, Anderi Nebitov, care a publicat și un video cu consecințele loviturilor.

UPDATE 14:43 Opt canguri de diferite specii, adulți și pui, au fost evacuați zilele trecute de la Complexul „Feldman Ecopark” din Harkov. Animalele se află astăzi în siguranță, a anunțat pe Facebook fondatorul complexului, Alexander Feldman.

UPDATE 14:32 Bursa de la Moscova anunță că, începând cu 28 martie, va relua tranzacționarea acțiunilor companiilor rusești și a obligațiunilor de împrumut federale (obligațiile pe care statul le ia în schimbul unor fonduri din depozitul investitorului). Un anunț în acest sens a fost făcut de Banca Centrală a Federației Ruse, scrie Novaya Gazeta.

UPDATE 14:01 Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, și Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, s-au întâlnit la Varșovia cu secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, și secretarul Apărării al SUA, Lloyd Austin. Despre asta au anunțat oficialii ucraineni pe paginile lor de Twitter.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between 🇺🇦-🇺🇸 with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

Details later. pic.twitter.com/APFcVMxUz1 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 26, 2022

UPDATE 13:49 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a afirmat că paralizarea exporturilor ucrainene, cauzată de invazia rusă, vor afecta multe regiuni ale lumii, notează novosti.dn.ua.

„Ucraina este unul dintre cei mai importanți exportatori de alimente: grâu, ulei vegetal, porumb. Aceasta este baza pentru stabilitatea și securitatea internă a multor state din diferite regiuni ale lumii”, a spus Zelensky.

UPDATE 13:18 Ministrul britanic de externe, Liz Truss, a declarat sâmbătă, 26 martie, că Marea Britanie va furniza alimente în valoare de 2 milioane de lire sterline (aproximativ 2,64 milioane de dolari) orașelor din Ucraina încercuite de forțele rusești, în urma unei solicitări din partea guvernului ucrainean, scrie CNN.

UPDATE 13:10 În orașul Bishkek, capitala Kârgâzstanului, a fost organizat un pertest în susținerea Ucrainei.

UPDATE 13:00 Presa din Ucraina anunță, cu referire la martorii oculari, că primarul din orașul Slavutici, răpit dimineață de trupele ruse, a fost eliberat.

UPDATE 12:55 Lângă Vasilievka, trupele ruse verifică mașinile din convoiul de evacuare al refugiaților din Mariupol. Potrivit presei din Ucraina, din cauza verificărilor aprofundate, s-a creat un ambuteiaj kilometric.

UPDATE 12:45 Autoritățile din Ucraina anunță că, de la început războiului și până în prezent, 24 – februarie – 26 martie, 16 400 de soldați ruși au murit.

UPDATE 12:30 Patru persoane au fost reținute de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale NORD, în coordonare cu Procuratura Briceni, pentru organizarea intrării ilegale în R. Moldova a 15 bărbați din Ucraina.

Cetățenii ucraineni au achitat pentru serviciile călăuzelor de la 1.700 de dolari până la 5.500 de dolari americani pe persoană, mai anunță Poliția de Frontieră, anunță Poliția de Frontieră.

UPDATE 11:53 Autoritățile de la Kiev au impus o nouă interdicție de circulație. Potrivit primarului orașului Kiev, Vitali Kliciko, restricția intră în vigoare sâmbătă, 26 martie, ora 20:00, și va dura până luni, 28 martie, ora 07:00.

UPDATE 11:48 Rusia nu se va opri la Ucraina. Moscova intenționează să atace țări europene și Kazahstanul. Asta spune Mihail Podolyak, consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Volodimir Zelensky. Detalii aici.

UPDATE 11:25 Dmitri Medvedev, vice-președintele Consiliului rus de Securitate, susține că Rusia ar putea folosi armele nucleare dacă teritoriul său va fi atacat, însă consideră că negocierile sunt cea mai corectă cale. O declarație în acest sens a fost făcută într-un interviu pentru RIA Novosti.

Astfel, potrivit lui Medvedev, Rusia poate folosi arme nucleare dacă:

– teritoriul Rusiei va fi atacat cu arme nucleare

– în cazul oricărei alte utilizări a armelor nucleare împotriva Rusiei sau aliaților săi

– în cazul în care există o încălcare a infrastructurii critice, în urma căreia forțele de descurajare nucleară ruse vor fi paralizate

– în cazul unui act de agresiune împotriva Rusiei sau a aliaților săi, în urma căruia existența țării ar fi amenințată, chiar și fără folosirea armelor nucleare.

UPDATE 11:23 Consiliul European a aprobat o declarație prin care a reiterat angajamentul statelor UE de a achiziționa în comun gaze naturale, gaze lichefiate și hidrogen. Platforma de achiziție va fi deschisă pentru țările din Balcanii de Vest, precum și pentru cele trei țări asociate UE – R. Moldova, Georgia și Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 10:55 Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk, a anunțat că pentru ziua de sâmbătă, 26 martie, vor fii organizate zece coridoare umanitare pentru evacuarea civililor. De asemenea, în regiunea Lugansk vor fii livrate ajutoare umanitare.

UPDATE 10:40 Trupele ruse au intrat în orașul ucrainean Slavutici, din apropierea graniței cu Belarus, și l-au răpit pe primarul orașului Iurie Fomiciov. Despre asta a anunțat șeful administrației militare regionale de la Kiev, Alexandr Pavliuk.

UPDATE 10:20 Trupele ruse au intrat în orașul Slavutici unde este organizat un miting în susținerea Ucrainei. Armata rusă trage în aer și încearcă să disperseze mulțimea.

UPDATE 10:00 Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat o lege care prevede acordarea statutului de „veteran de război” participanților la „operațiunile militare speciale” din Ucraina, scrie publicația independentă din Rusia Novaya Gazeta.

UPDATE 9:50 570 de instituții de învățământ au fost avariate, dintre care 73 au fost distruse în totalitate în urma bombardamentelor lansate de armata rusă în Ucraina. Totodată, de la ofensiva Rusiei asupra Ucrainei, 136 de copii au fost uciși, iar aproximativ 200 au fost răniți, notează unian.net.

UPDATE 9:35 Postul de televiziune al Ministerului rus al Apărării „Zvezda” a publicat un video de la o ședință cu participarea ministrului rus al Apărării, Serghei Shoigu. Video are puțin peste două minute și are sunet. Potrivit autorităților ruse, ședința ar fi fost organizată în contextul „implementării programului de apărare a statului și îndeplinirea obligațiilor sociale”.

UPDATE 9:20 În orașul ucrainean Slavutici, din apropierea graniței cu Belarus, locuitorii au participat la mitingul pro-ucrainean.

UPDATE 9:18 Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN) suspendă cooperarea cu Rusia și Belarus din cauza agresiunii împotriva Ucrainei. Decizia a fost luată de cele 23 de state membre ale CERN, se arată într-un comunicat de pe site-ul oficial al organizației.

Astfel, „ca răspuns la invazia militară a Ucrainei de către Federația Rusă”, Consiliul CERN a decis:

– Se suspendă participarea oamenilor de știință CERN la toate comitetele științifice ale instituțiilor situate pe teritoriul Federației Ruse și Republicii Belarus și invers.

– Se suspendă/anulează toate evenimentele organizate în comun între CERN și instituțiile din Federația Rusă și Republica Belarus.

– Se suspendă acordarea de contracte de asociere în calitate de membri asociați ai personalului CERN oricăror persoane noi asociate cu instituțiile naționale din Rusia și Belarus.

UPDATE 9:11 Mercenarii ruși ai grupului Wagner au planificat o tentativă de asasinat împotriva președintelui Ucrainei, Volodimir Zelensky, și a prim-ministrului ucrainean Denis Shmyhal. Anunțul a fost făcut de Markian Lubkivsky, consilier al ministrului apărării al Ucrainei, scrie unian.net.

UPDATE 8:40 Ex-președintele Ucrainei Petro Poroșenko susține că pe 24 februarie, când a început războiul Rusiei împotriva Ucrainei, s-a întâlnit cu actualul președinte al Ucrainei, Volodimir Zelensky. În cadrul unui interviu pentru postul de televiziune „Настоящее время”, Poroșenko a declarat că el și Zelensky au decis să uite supărările din trecut, deoarece acum ei au un inamic comun – Putin.

„Lumea a fost împărțită în – până la 24 februarie, când Rusia a atacat cu brutalitate Ucraina, și după 24 februarie. Imediat pe 24 februarie a avut loc întâlnirea mea cu domnul Zelensky, ne-am strâns mâna, am spus că începem de la zero. El poate conta pe sprijinul meu, pentru că acum avem un singur inamic. Și numele acestui inamic este Putin”, a spus ex-președintele Ucrainei Petro Poroșenko.

UPDATE 8:10 Noi imagini din Mariupolul distrus.

UPDATE 8:00 În ultima zi, apărătorii din Zaporojie au lichidat 20 de militari ruși, au rănit 40.

UPDATE 7:50 Trupele ruse continuă dă bombardeze depozitele de produse alimentare din Severodonețk, anunță reprezentantul administrației din Lugansk, Serghei Gaidai.

UPDATE 7:40 Statul Major al forțelor armate ale Ucrainei anunță că, în ultimele 24 de ore, soldații ucraineni au distrus 8 tancuri, 17 vehicule blindate și 11 vehicule ale Rusiei. Totodată, pierderile umane, în ultimele 24 de ore constituie 170 de soldați ruși. Unitățile de apărare aeriană au doborât trei avioane, un elicopter și 5 rachete de croazieră.

UPDATE 7:35 În regiunea Sumî continuă luptele, anunță reprezentantul Administrației Regionale de Stat. Unele zone din regiune rămân sub controlul trupelor ruse.

UPDATE 7:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a venit cu un mesaj video în seara zilei de vineri, 25 martie martie, în care a anunțat că armata Ucrainei continuă să respingă atacurile trupelor ruse în sudul Ucrainei, în Donbas, Hark și Kiev. Situația la Mariupol rămâne extrem de grea.

Totodată, Zelensky a menționat în ultima săptămână în Ucraina au activat 18 coridoare umanitare, iar 37.606 persoane au fost evacuate din zonele afectate de război.





ZdG a oglindit fiecare zi a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia fiecărei zile de război.

