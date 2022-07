LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 149. Autoritățile ucrainene anunță că rușii au bombardat orașul Slaviansk: două persoane rănite

Rușii contiuă atacul asupra orașelor și satelor din Ucraina. În cele 149 de zile de război au fost bombardatele sute de localități din sudul și estul țării vecine, iar sute de mii de omeni și-au părăsit casele fugind din calea războiului. Moscova planifică să-și amplaseze bazele militare în regiunea Herson după ce aceasta va „deveni parte a Rusiei”, spun „autoritățile” pro-ruse din Herson. Guvernul rus a actualizat lista statelor străine care comit „acte neprietenoase” împotriva misiunilor diplomatice şi consulare ruseşti din străinătate. Pe listă au fost incluse Grecia, Danemarca, Slovenia, Croaţia şi Slovacia. Autoritățile ucrainene susțin că 358 de copii au fost uciși, iar alți 683 au fost răniți, de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 22:05 Trupele ruse au bombardat orașul Slavinsk. Două persoane au fost rănite, anunță șeful administrației militare a orașului, Vadim Liah.

„Slaviansk a intrat din nou sub focul inamicului. Au fost avariate clădiri cu mai multe etaje din centrul orașului”, a scris Liah pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat că există informații despre doi civili răniți în bombardament.

UPDATE 20:43 Uniunea Europeană a anunțat vineri că a aprobat un ajutor suplimentar de 500 de milioane de euro (510 milioane de dolari) pentru Ucraina, scrie CNN.

Aceste „două măsuri de asistență în cadrul Instrumentului european pentru pace (EPF) au ca scop intensificarea sprijinului UE pentru capacitățile și rezistența forțelor armate ucrainene de a apăra integritatea teritorială și suveranitatea țării și de a proteja populația civilă împotriva agresiunii militare rusești în curs de desfășurare”, a precizat Consiliul European într-un comunicat.

Cele 500 de milioane de euro suplimentare aduc pachetul total de ajutor militar al UE pentru Ucraina la 2,5 miliarde de euro (2,55 miliarde de dolari), potrivit Consiliului.

„UE rămâne concentrată și fermă în sprijinul său pentru Ucraina în lupta sa pentru libertate și independență. Ucraina are nevoie de mai multe arme; noi le vom furniza. În acest context, statele membre ale UE au convenit să mobilizeze o a cincea tranșă de asistență militară în valoare de 500 de milioane de euro, ceea ce face ca această tranșă să ajungă la un total de 2,5 miliarde de euro de echipamente militare pentru forțele armate ucrainene”, potrivit lui Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate.

UPDATE 19:07 Acorduri privind deblocarea porturilor ucrainene și a exporturilor de cereale au fost semnate astăzi în Turcia. Un document a fost semnat de Ucraina, Turcia și ONU. Cel de-al doilea a fost semnat de Rusia, Turcia și ONU. Kievul și Moscova nu au semnat un document comun, scrie novosti.dn.ua.

Documentele privind livrările de cereale au fost semnate în prezența președintelui turc Recep Tayyip Erdogan și a secretarului general al ONU, António Guterres, a relatat agenția turcă Anadolu.

Erdogan a declarat că transporturile maritime de mărfuri vor fi reluate în Marea Neagră în zilele următoare, „ceea ce va avea un impact pozitiv asupra securității alimentare a multor țări”.

Acesta a spus că aranjamentele acoperă toate etapele, de la expedierea navelor și transportul în siguranță, până la sosirea în porturile de destinație.

„Punerea în aplicare și monitorizarea acestui plan extrem de important vor fi realizate prin intermediul unui centru comun de coordonare la Istanbul”, a declarat Erdogan.

Acordul privind cerealele:

În același timp, ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, a vorbit despre detaliile acordului semnat la Istanbul.

Potrivit acestuia, memorandumul presupune implicarea ONU în ridicarea restricțiilor privind exportul de produse agricole și îngrășăminte rusești pe piețele mondiale. Cel de-al doilea document semnat definește un algoritm pentru exportul de produse agricole ucrainene din porturile din Marea Neagră controlate de Ucraina.

Șoigu a declarat că algoritmul propus de Rusia prevede un coridor umanitar maritim pentru trecerea în siguranță a navelor către și dinspre porturile controlate de Ucraina. Navele implicate în exportul de cereale din porturile ucrainene vor fi inspectate atât la plecare, cât și la intrarea în Marea Neagră.

UPDATE 16:55 Autoritățile ucrainene spun că cele mai multe atacuri cu rachete, de la începutul invaziei ruse, au fost lansate asupra orașului Izium din regiunea Harkov.

Alexei Danilov, secretarul Consiliului de Securitate și Apărare Națională al Ucrainei a anunțat despre asta în cadrul unei emisiuni, scrie Unian.

Potrivit acestuia, doar orașul Izium a fost atacat cu 476 de rachete. Pe locul doi, ca număr de atacuri cu rachete, se află Mariupol, aproape distrus de ruși, iar pe locul trei este Nikolaev.

„Am avut cele mai multe atacuri cu rachete asupra orașului Izium: 476 de atacuri. Mariupol este pe locul doi, urmat de Nikolaev”, a declarat secretarul Consiliului de Securitate și Apărare Națională al Ucrainei.

La 1 iulie, Ministerul Apărării al Ucrainei a anunțat că în cele 126 de zile de război, Nikolaev nu a fost bombardat doar 18 zile.

Președintele administrației militare regionale Nikolaev, închidă orașul pentru câteva zile pentru a detecta și reține colaboratorii locali.

Între timp, Institutul pentru Studiul Războiului consideră că Federația Rusă intenționează să anexeze regiunea Harkov.

UPDATE 15:25 358 de copii au murit în Ucraina în urma agresiunii armate a Federației Ruse, anunță Procuratura Generală a Ucrainei: 683 de copii au fost răniți.

În urma bombardamentelor rusești, au fost avariate 2 188 de instituții de învățământ din Ucraina: 221 au fost complet distruse.

UPDATE 14:10 După ce regiunea Herson „va deveni parte a Rusiei”, Moscova își va amplasa acolo bazele militare rusești, a declarat adjunctul așa-zisului șef al administrației militar-civile a regiunii ocupate, Kirill Stremousov, scrie agenția Pe listă au fost incluse Grecia, Danemarca, Slovenia, Croaţia şi Slovacia.

Lista aprobată de guvern limitează numărul de persoane pe care reprezentanțele diplomatice afectate de măsură le pot angaja în Rusia. Astfel, Ambasada Greciei va putea să recruteze până la 34 de persoane, ambasada Danemarcei până la 20 şi ambasada Slovaciei până la 16, în timp ce Slovenia şi Croaţia nu vor putea recruta personal în Rusia pentru misiunile lor diplomatice şi consulare.

Guvernul rus a reamintit că în luna mai a anului trecut au fost impuse restricţii ambasadelor SUA şi Cehiei.

„Lista aprobată de guvern nu este definitivă şi poate fi extinsă, având în vedere acţiunile ostile în curs de desfăşurare ale statelor străine împotriva misiunilor ruseşti din străinătate”, conform comunicatului Guvernului rus.

Adoptarea unor astfel de restricții, care includ interdicția totală de a angaja persoane din Rusia, este prevăzută în decretul privind măsurile de răspuns la „ţările neprietenoase” semnat de președintele rus Vladimir Putin la 23 aprilie.

UPDATE 12:19 Trei persoane au murit în urma bombardamentelor de joi asupra unei școli din Kramatorsk, regiunea Donețk. Salvatorii au scos de sub dărâmăturile instituției corpurile neînsuflețite a celor trei victime, a declarat Serviciul de Urgență a Ucrainei pentru Suspilne. Lucrările de căutare continuă.

Joi, șeful regiunii Donețk, Pavel Kirilenko, a anunțat despre bombardarea sectorului privat din Kramatorsk de către armata rusă. Ca urmare, o școală a fost distrusă, o clădire cu cinci etaje și 85 de case particulare au fost avariate.

Potrivit autorităților locale, joi, încă cinci civili au murit în regiunea Donețk. Încă zece persoane au fost rănite.

UPDATE 10:43 În autoproclamatele republici Donețk și Lugansk a fost blocat motorul e căutare Google. Potrivit lui Denis Pușilin, așa-numitul lider din Donețk, Google a fost blocat pentru că „promovează terorismul și violența împotriva tuturor rușilor, și în special a populației din Donbas”.

„Propaganda inumană a Ucrainei și a Occidentului a depășit de mult toate granițele. Există o adevărată persecuție a rușilor, impunerea minciunilor și a dezinformării. În fruntea tehnologiei informației în acest sens se află motorul de căutare Google, care în mod deschis, la ordinul curatorilor săi din guvernul SUA, promovează terorismul și violența împotriva tuturor rușilor, și în special a populației din Donbass.

​

Nu a început de ieri. Cred că această situație nu mai trebuie suportată. Am decis să blocăm Google pe teritoriul RPD. (…) Dacă Google încetează să-și urmărească politica penală și revine la curentul principal al legii, moralității și bunului simț, nu vor fi obstacole în calea activității sale”, spune Pușilin.

Cu o zi înainte, așa-numitul șef al republicii autoproclamate Lugansk, Leonid Pasecinik, la fel a anunțat despre blocarea motorului de căutare Google, potrivit RIA Novosti.

UPDATE 9:55 Serviciile secrete britanice susțin că trupele ucrainene continuă să respingă încercările rușilor de a asalta centrala Uglegorsk din Donbas.

Potrivit serviciilor secrete britanice, Rusia a început să folosească în mod activ rachetele de apărare aeriană, din cauza lipsei critice de rachete speciale de atac la sol.

