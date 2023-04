LIVE TEXT Autoritățile militare ucrainene susțin că orașele Mariinka și Bahmut rămân epicentrul ostilităților. Război în Ucraina, ziua 405

UPDATE 21:55 După ce SUA au anunțat un nou ajutor militar pentru Ucraina în valoare de 2,6 miliarde de dolari, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit SUA pentru tot sprijinul acordat.

„Suntem recunoscători Statelor Unite pentru un nou pachet de asistență pe scară largă în domeniul apărării în valoare de 2,6 miliarde de dolari. Așteptăm muniție pentru HIMARS, rachete pentru sistemele de apărare aeriană, proiectile de artilerie și alte articole importante. Ne pregătim să eliberăm teritoriile ocupate. Apreciem sprijinul neabătut al președintelui Biden”, a spus Zelenski într-o postare pe Twitter.

UPDATE 21:46 Orașele Mariinka și Bahmut din regiunea ucraineană Donețk rămân epicentrul ostilităților. Aproximativ 20 de atacuri rusești au fost respinse de apărătorii ucraineni în apropiere de Bahmut pe parcursul acestei zile, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Autoritățile militare ucrainene susțin că trupele ruse continuă să își concentreze principalele eforturi pentru desfășurarea de operațiuni ofensive în zonele Lîman, Bahmut, Avdiivka și Mariinka, scrie Ukrinform.

UPDATE 19:13 Administrația președintelui american Joe Biden a anunțat marți un pachet suplimentar de ajutor militar pentru Ucraina în valoare totală de 2,6 miliarde de dolari, notează CNN.

Pachetul include muniții pentru sistemul de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMARS) și muniții pentru sistemul de rachete Patriot, rachete de artilerie și mortiere, cisterne grele de combustibil și vehicule tactice.

Administrația alocă, de asemenea, 2,1 miliarde de dolari din fondurile Inițiativei de asistență pentru securitatea Ucrainei, precum și sisteme antiblindate Javelin și 23 de milioane de cartușe de muniție pentru arme de calibru mic.

SUA susțin că vor continua să lucreze cu aliații săi pentru „a oferi Ucrainei capacități care să răspundă nevoilor sale imediate pe câmpul de luptă și cerințelor de asistență de securitate pe termen mai lung”.

UPDATE 17:41 Președintele ucrainean VolodimIr Zelenski a avut o întâlnire la Kiev cu o delegație de politicieni americani, oameni de afaceri şi reprezentanți ai organizațiilor caritabile, condusă de fostul secretar de stat american Mike Pompeo.

Zelenski a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul permanent acordat Ucrainei. În cadrul întâlnirii, Zelenski a cerut companiilor americane să investească activ în Ucraina, menționând că statul este deschis cooperării şi este gata să ofere asistenţă deplină investitorilor.

„Investiția în afaceri, pentru că afacerile sunt cele care creează locuri de muncă. Ne interesează ca oamenii să poată găsi de lucru, iar bugetul primește venituri pentru a ne consolida capacitățile câmpului de luptă”, a spus președintele ucrainean.

UPDATE 16:00 Finlanda a devenit oficial membră a NATO. Astfel, Finlanda, care împarte cu Rusia o graniță de 1 300 de kilometri, este cel de-al 31-lea membru al Alianței Nord-Atlantice. Procesul de aderare a Finlandei la alianță s-a încheiat marți, 4 aprilie, când ministrul finlandez de Externe Pekka Haavisto a semnat ultimul document relevant, pe care i l-a înmânat secretarului de stat american Antony Blinken la sediul NATO din Bruxelles.

🇫🇮Finnish Foreign Minister Pekka #Haavisto has signed agreement on Finland’s membership of #NATO.



📷: #Finland at NATO pic.twitter.com/Pbsmj9hn6d