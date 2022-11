LIVE TEXT Atac cu rachete în orașul Volceansk: Doi oameni au fost răniți, anunță autoritățile ucrainene. Război în Ucraina, ziua 271

UPDATE 22:36 Rușii au atacat din sistemele MLRS orașul Vlceansk: două persoane au fost rănite, a anunțat luni seara șeful administrației militare a regiunii Harkov, Oleg Sinegubov.

UPDATE 20:22 Atacuri cu rachete asupra Hersonului. Șef adjunct al Oficiului Președintelui Ucrainei, Kiril Timoșenko, a anunțat că un om am murit, mai mulți oameni au fost răniți.

UPDATE 20:00 Luxemburgul va trimite vehicule blindate suplimentare în Ucraina, a anunțat luni ministrul apărării, François Bausch.

The @ArmyLuxembourg and @Defense_lu support the Armed Forces of #Ukraine by sending additional High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV).

These will strengthen 🇺🇦 in exercising its right to self-defence. #Luxembourg will support #Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/XcDLwCM1o7