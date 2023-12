LIVE TEXT Putin despre războiul din Ucraina: „Ei nu au viitor, dar noi avem”. Război în Ucraina, ziua 656

UPDATE 22:01 Cu un pahar de șampanie în mână, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ținut, duminică, un discurs, la Kremlin, în care a vorbit despre ura Occidentului față de Moscova și războiul din Ucraina, scrie digi24.

„Planurile noastre de apărare merg din ce în ce mai bine. Este evident. Industria noastră ia avânt, am început să producem de câteva ori mai mult (n.r. armament). Știu că încă nu ne ajung multe, dar ei (n.r. ucrainenii) rămân fără arme. Ei nu au niciun fundament. Când nu ai un fundament propriu, nu ai o ideologie proprie, nu ai industrie, nu ai bani proprii, nu ai nimic de-al tău, atunci nu ai viitor, dar noi avem.[…] Nu sunt doar imbecili, sunt și neo-naziști, e un fapt evident”, a spus Putin în discursul său.

Putin doesn’t sound like a man who’s interested in a negotiated peace in Ukraine:



“They’re running out [of weapons]… They don’t have anything, they have no future. But we do have a future.”



