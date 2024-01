LIVE TEXT Atac ucrainean asupra unui post de comandă rusesc din Crimeea. A 680-a zi de război în Ucraina

UPDATE 21:05 Forțele ucrainene ar fi lovit un post de comandă militar rusesc în apropiere de Sevastopol, în Crimeea ocupată de Rusia, pe 4 ianuarie, conform Direcției de comunicare strategică a Forțelor Armate ale Ucrainei.

Armata ucraineană nu a oferit detalii suplimentare cu privire la instalația vizată și la consecințele atacului.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că forțele sale au doborât 10 rachete ucrainene deasupra Crimeei.

Mihail Razvozhaev, șeful guvernului de ocupație rusă din Sevastopol, a numit atacul „cel mai mare din ultima vreme”.

Potrivit lui Razvozhaev, resturi de rachete au căzut pe o casă de lângă malul mării, rănind un bărbat, precum și în alte părți din Sevastopol.

Conform unui canal de Telegram local, una dintre rachete ar fi lovit un post de comandă rusesc din Sevastopol, iar alta – o instalație militară rusă de lângă Eupatoria.

UPDATE 18:10 Trupele ruse au bombardat raionul Pokrovsk din regiunea Donekț. În urma atacului au decedat două persoane, iar alte două au fost rănite.

Potrivit anchetei desfășurate de procurorii ucraineni, trupele rusești au tras cu tunuri de artilerie asupra satului Katerinivka, raionul Pokrovsk. Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost ucis de explozia unui obuz.

„Cadavrul său a fost găsit de fiica sa în fața curții unei case particulare. De asemenea, un bărbat de 86 de ani a fost dus la spital cu o fractură de șold și o rană de șrapnel la cap”, conform Procuraturii regionale din Donețk.

Armata rusă a lovit și orașului Krasnohorivka. O femeie în vârstă de 73 de ani a murit din cauza unei răni fatale, în propria locuință. „Un fragment de muniție rusească a lovit-o în tâmplă”.

Forțele ruse au atacat, de asemenea, Avdiivka. Ca urmare a bombardării orașului cu sisteme de lansatoare multiple de rachete Grad, o localnică de 55 de ani a suferit răni de șrapnel la spate în timp ce se afla în locuința sa. Ea a fost spitalizată pentru a primi îngrijiri medicale.

UPDATE 15:30 Cetățenii străini, care se înrolează în armata Federației Ruse, vor putea solicita cetățenia țării, potrivit unui decret semnat de președintele rus Vladimir Putin miercuri, 4 ianuarie, relatează The Kyiv Independent.

Noul decret stipulează că, în timp ce „operațiunea specială” din Ucraina este în curs de desfășurare, străinii care se înrolează în armata rusă vor putea obține cetățenia rusă. Rudele lor, inclusiv copiii luptătorilor străini, vor avea, de asemenea, dreptul de a obține cetățenia rusă, potrivit decretului.

Decretul permite luptătorilor străini care sunt concediați din armată din motive de sănătate, din cauza vârstei, a încheierii contractului sau din cauza încheierii legii marțiale să solicite cetățenia.

Ministerul britanic al Apărării a raportat, în septembrie, că Rusia încearcă să recruteze străini și lucrători imigranți pentru a evita anunțarea unei noi campanii de mobilizare înainte de alegerile prezidențiale, care vor avea loc la 17 martie.

UPDATE 14:50 Şeful NATO, Jens Stoltenberg, va convoca o reuniune între diplomaţii NATO şi oficiali din Ucraina miercuri, pe 10 ianuarie, pentru a discuta despre recentele atacuri cu rachete și drone ale Rusiei asupra orașelor ucrainene, anunță purtătorul de cuvânt, Dylan White.

